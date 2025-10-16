Трамп: премьер Индии согласился не закупать нефть из России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился отказаться от закупок российской нефти. Об этом в среду, отвечая на вопросы репортеров, рассказал президент США Дональд Трамп.

По словам Дональда Трампа, он получил от премьер-министра Индии заверения в том, что Индия прекратит покупать нефть из России «в течение короткого периода времени». По словам президента Трампа, в силу обстоятельств Индия не может моментально прервать импорт российской нефти, но процесс прекращения закупок будет непродолжительным.

Представители посольства Индии в Вашингтоне отказались от комментариев.

Президент Трамп публично призывал Индию, Китай и другие страны, импортирующие российскую нефть, прекратить ее закупки, поскольку выручка за продажу нефти помогает Кремлю финансировать военную кампанию в Украине. В августе администрация Трампа повысила с 25 до 50 процентов пошлины на индийский импорт, требуя от Дели отказаться от российской нефти. Моди отверг требования США, а индийские официальные лица обвинили Вашингтон в применении двойных стандартов, указывая на то, что некоторые союзники США продолжают торговать с Россией. Вместе с тем, на прошлой неделе Нарендра Моди заявил, что в ходе разговора с Дональдом Трампом они «обсудили значительный прогресс, достигнутый в торговых переговорах».

Объявив о согласии премьер-министра Индии прекратить импортировать нефть из России, Дональд Трамп сказал, что следующая цель - убедить Китай пойти на подобный шаг.