Американская разведка: Путин не готов к компромиссу с Украиной

Владимир Путин настроен вести войну в Украине до победы. Такой вывод сделан в отчете американских разведывательных служб, представленном членам Конгресса США, сообщает NBC News, ссылаясь на официальных американских лиц.

Американские аналитики не видят признаков готовности российского руководства пойти на компромиссы ради завершения войны, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа. Мало того, серьезные потери российской армии на поле боя и экономические проблемы внутри страны, скорее всего, укрепляют Владимира Путина в намерении достичь победы на поле боя любой ценой. Ему необходимо закрепить за Россией украинскую территорию и распространить влияние России, чтобы оправдать гуманитарные и финансовые жертвы, которые несет Россия в результате вторжения в Украину, говорится в отчете американской разведки.

Представитель Белого дома отказался комментировать эту информацию, указав на введение американских санкций против Лукойла и Роснефти как свидетельство попыток президента Трампа приблизить конец войны. «Соединенные Штаты продолжат выступать за мирное завершение войны. Постоянный мир зависит от готовности России вести переговоры добросовестно», - говорится в его заявлении.