Совет ЕС одобрил новые правила ЕС о приостановке безвизового режима для третьих стран

Совет ЕС окончательно одобрил обновление механизма ЕС, позволяющего приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран, которым не требуется виза для поездок в Шенгенскую зону. Обновлённые правила позволят ЕС быстрее реагировать «на ситуации, когда безвизовый режим используется неправомерно или противоречит интересам Союза», говорится в заявлении.

После вступления поправок в силу ЕС сможет отзывать безвизовый статус страны, если эта третья страна не согласует свою визовую политику с политикой ЕС. Кроме того, ЕС сможет отменить безвизовый режим для страны, которая предоставляет гражданство инвесторам, не имеющим реальной связи с этой страной. То же самое будет применяться и в случае ухудшения отношений между ЕС и страной, например, при нарушениях прав человека.

Регламент также упрощает запуск механизма приостановки, в случае увеличения случаев превышения срока пребывания, обращений за убежищем и серьёзных преступлений снижается с 50% до 30%.

Срок первоначальной приостановки безвизового режима увеличивается до 12 месяцев (вместо нынешних 9 месяцев). Этот период может быть продлён ещё на 24 месяца (вместо нынешних 18). Более длительная временная фаза приостановки позволит ЕС взаимодействовать с соответствующей страной для устранения причин, приведших к приостановке (до того как отмена безвизового режима станет постоянной).

Напомним, в последние недели в Грузии и не только всё чаще задаются вопросом, может ли страна лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за действий правительства «Грузинской мечты». Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассматривает возможность ограничения безвиза для «отдельных групп» граждан.