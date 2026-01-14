Reuters: США могут захватить десятки танкеров, связанных с Венесуэлой

Американская прокуратура обратилась в федеральные суды за ордерами на так называемую гражданскую конфискацию нефтяных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть. Могут быть конфискованы десятки судов и их груз, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Гражданская конфискация - метод, применяемый в американской судебной системе, для изъятия имущества, используемого в незаконной деятельности. Американская прокуратура относит к такой деятельности транспортировку нефти, являющейся объектом санкций.

В последние недели американская береговая охрана при поддержке американских военных кораблей захватила пять танкеров, которые перевозили венесуэльскую нефть или занимались ее транспортировкой в прошлом. Источники Reuters говорят о том, что точное число ордеров, запрашиваемых прокураторой, неизвестно, поскольку эта информация не является публичной, но их не меньше нескольких десятков.

Конфискация танкеров - часть стратегии Белого дома, объявившего о намерении контролировать экспорт и производство венесуэльской нефти с целью получения средств на восстановление нефтедобывающей отрасли Венесуэлы. В декабре США фактически заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы. После захвата американским спецназом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января экспорт был возобновлен под контролем США, пишет Reuters.