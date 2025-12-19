США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что по указанию президента Дональда Трампа распорядилась приостановить программу иммиграционных виз разнообразия DV1, известную как лотерея грин-карт.

По словам Ноэм, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете Клаудио Мануэль Невеш-Валенте въехал в Соединённые Штаты по программе DV1 в 2017 году и впоследствии получил грин-карту.

«Этот человек никогда не должен был быть допущен в нашу страну», — написала она в соцсети X, добавив, что приостановка программы необходима для того, чтобы «американцам больше не причинялся вред».

Ноэм напомнила, что во время первого президентского срока Дональд Трамп также выступал за отмену программы лотереи грин-карт после теракта в Нью-Йорке в 2017 году, совершённого иммигрантом, прибывшим в США по этой программе.

Речь идёт о нападении на Манхэттене 31 октября 2017 года, когда выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на пикапе выехал на велодорожку, в результате чего погибли восемь человек. Власти США признали произошедшее терактом и заявили о связях нападавшего с «Исламским государством».

Программа иммиграционных виз разнообразия действует с 1990 года и проводится Государственным департаментом США. Она предусматривает ежегодный розыгрыш до 50 тыс. иммиграционных виз среди граждан стран с низким уровнем иммиграции в Соединённые Штаты. Победители лотереи проходят стандартные проверки и консульские собеседования перед получением визы.

Стрельба возле здания Брауновского университета произошла 13 декабря, погибли два студента, еще не менее восьми были ранены. Стрелявшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, который учился в Брауновском университете более двадцати лет. Его также считают причастным к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, совершенному через два дня после стрельбы. 18 декабря правоохранительные органы сообщили, что стрелявший мертв — его тело было обнаружено в складском помещении в Нью-Гэмпшире. Мотивы Валенте остаются неизвестными, пишет «Медуза».