Абхазские СМИ сообщили о задержании в Москве сына Сергея Шамба

В Москве был задержан, а затем отпущен Орхан Шамба – сын бывшего министра иностранных дел самопровозглашённой республики Абхазия Сергея Шамба. Об этом написали абхазские издания «Нужная газета» и RESPUBLICA.

По неподтверждённым данным, он подозревается в причастности к хищению крупной суммы денег. Называется даже конкретная цифра – 147 миллионов рублей (около 1,8 млн долларов). Российские СМИ о задержании Орхана Шамба или возбуждении уголовного дела против него не сообщали.

С сентября 2024 года Орхан Шамба исполняет обязанности торгового представителя Абхазии в России. Как отмечает JAM News, он обладает дипломатическим иммунитетом, однако этот статус связан с его абхазским гражданством, наряду с которым Шамба имеет и российское.

В августе 2024 года имя Орхана Шамба появилось в СМИ в связи со скандалом вокруг гражданина Грузии и России Эрастия Букия. Он въехал в Абхазию и заявил, что «обязательно вернётся жить в свой дом», добавив, что «никакой Абхазии нет, есть только единая Грузия». После этого его депортировали. Сообщалось, что ходатайствовал о его въезде именно Орхан Шамба.

Сергей Шамба в разные годы занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра и секретаря Совета безопасности. В апреле 2025 года на посту главы МИД его сменил Олег Барциц, который ранее баллотировался в президенты и до этого работал торговым представителем Абхазии в Москве.