Бывший министр образования Грузии Александр Картозия назначен послом в Германии

Послом Грузии в Германии назначен 66-летний Александр Картозия, занимавший пост министра образования Грузии в правительстве президента Эдуарда Шеварднадзе в 1998–2004 годах. Соответствующую информацию 23 сентября распространил пресс-центр МИД Грузии.

Внешнеполитическое ведомство называет его фигурой со «значительным опытом работы в государственных структурах». Профессор Картозия много лет проживает в Германии. В 2022 году он был награждён Орденом за заслуги перед Федеративной Республики Германия, который ему вручил тогдашний посол Германии Хуберт Книрш.

С конца 2024 года у Грузии не было посла в Германии, эту должность занимал бывший министр обороны Леван Изория, прощальная встреча с которым состоялась 31 октября 2024 года. 20 января 2025 года Леван Изория был назначен советником Ираклия Кобахидзе по вопросам образования. После его отъезда дипломатическую миссию в Германии возглавляла временный поверенный в делах Ани Абуладзе.

Александр Картозия назначается послом в момент ухудшения политических отношений между Тбилиси и Берлином. Лидеры «Грузинской мечты» всё чаще критикуют посла Петера Фишера. К примеру, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили неоднократно обвинял его в распространении дезинформации, «давлении на суд», «грубом нарушении Венской конвенции» и так далее.

Сегодня же Министерство иностранных дел объявило, что послом Грузии в НАТО назначен Ираклий Берая. Он был последним руководителем Службы разведки – это ведомство было присоединено к Службе государственной безопасности в июне 2025 года, несколько месяцев он работал заместителем главы СГБ.