Активистка Алби Кордзая арестована на 12 суток — её задержали во время акции 2 сентября

Тбилисский городской суд арестовал гражданскую активистку Алби Кордзая на 12 суток. Ранее МВД обвинило участницу проевропейских митингов в неповиновении сотруднику полиции, суд вынес решение по делу 5 сентября.

Между тем, активистка посредством соцсетей сообщила, что у ней проблемы со здоровьем, и есть вероятность, что после заключения её госпитализируют. О решении суда она узнала в клинике, куда приезжала на процедуры.

Это уже третий арест Алби Кордзая — все три раза она был задержана в административном порядке за участие в протестных акциях.