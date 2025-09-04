Алан Гаглоев посещает Москву

Президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев находится с рабочим визитом в российской столице. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.

«У президента запланирован ряд рабочих встреч в Москве», – отметила она.

В пресс-службе не уточнили, с кем именно проведёт встречи Гаглоев.

Югоосетинский президент посещает Москву впервые после мая текущего года, когда он участвовал в торжествах, посвящённых Дню Победы и встретился с Владимиром Путиным.

Во время его визита председатель КГБ Олег Ширан отстранил от работы своего первого заместителя Александра Туаева – ближайшего друга Гаглоева. Это решение стоило Ширану должности: Гаглоев уволил его, что вызвало недовольство Москвы.

В июле Россия прислала в Цхинвали нового председателя КГБ – ведомство возглавил Юрий Кадий.