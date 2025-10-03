Amnesty International: выборы проходят на фоне жестких политических репрессий

Международная правозащитная организация Amnesty International, в заявлении, опубликованном за день до выборов в органы местного самоуправления в Грузии говорит, что «голосование 4 октября будет проводиться на фоне жестких политических репрессий против представителей оппозиции и гражданского общества».

«В условиях арестов лидеров оппозиции и нападений на организации гражданского общества власти Грузии проводят избирательную кампанию в таком контексте, где нарушаются права на свободу выражения мнения, объединения и мирных собраний», — заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Организация напоминает о находящихся в заключении политиках и активистах: «Лидеры оппозиции находятся в тюрьме, выражение инакомыслия фактически криминализировано».

4 октября, в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиции отказывается участвовать в них: «Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Федералисты» и другие.

«Грузинская мечта» заявляет, что выиграет выборы во всех 64 муниципалитетах – во всех этих муниципалитетах ее кандидаты станут мэрами, а в собраниях получат большинство.