Андрея Макаревича и Михаила Шаца признали «иноагентами»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вошел в список физических лиц-«иноагентов», который был обновлен Минюстом России вечером в пятницу. Обновлен и реестр СМИ-«иноагентов», среди включенных в него - главный редактор «Новой газеты.Европа» Кирилл Мартынов, шоумен Михаил Шац и сотрудничающий с Радио Свобода журналист и политолог Сергей Медведев.

В реестр СМИ-«иноагентов» внесены также журналист Сергей Лойко, оппозиционный политик Юлия Галямина, Кирилл Федоров (по всей видимости, речь идет об ЛГБТ-активисте из Петербурга). Физлицами-«иноагентами» признаны украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен и меценат Борис Зимин, политолог Федор Крашенинников, соратник Алексея Навального Иван Жданов. Практически все включенные в список выступили против российского вторжения в Украину.

В реестре СМИ-«иноагентов», куда могут вносить и физических лиц, сейчас более 150 человек и организаций. В недавно открытом реестре физлиц-«иноагентов» теперь 19 человек. Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного. Российские власти активно пополняют реестры в последние несколько лет, включая в них главным образом своих оппонентов или независимых гражданских активистов и журналистов. СМИ-иноагентами были ранее признаны Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС, а также ряд журналистов, сотрудничающих со «Свободой».