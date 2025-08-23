Мамука Мдинарадзе сменит Анри Оханашвили на посту главы СГБ Грузии

Глава Службы государственной безопасности Анри Оханашвили подал в отставку. Его заявление опубликовано на странице ведомства в социальной сети Facebook. Оханашвили сообщает, что решение покинуть занимаемый пост он принял после консультаций с правящей командой. Он также отмечает, что займет должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности:

«На фоне современных глобальных вызовов мировая и региональная безопасность сталкиваются с новыми вызовами, которые окажут особое влияние на безопасность нашей страны. Учитывая всё это, аналитическая обработка информации об этих вызовах и разработка рекомендаций по мерам реагирования для правительства Грузии имеют большое значение. Уверен, что мой опыт и знания помогут мне успешно справиться с аналитической работой по вопросам национальной безопасности. В то же время я остаюсь особым сторонником Службы государственной безопасности Грузии. Хочу выразить благодарность личному составу Службы за их значительную совместную успешную работу за этот короткий период времени».

Оханашвили благодарит правящую команду «за доверие и поддержку», а «особую благодарность» выражает основателю и почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили за «большое доверие и постоянную поддержку».

«Я присоединился к правящей команде в 2016 году, где в течение 8 лет принимал активное участие в парламентской жизни, а затем продолжил свою работу в качестве министра юстиции. Моя 9-летняя работа на государственной службе была весьма трудоёмкой и полной особой ответственности. Все мои действия в этом деле были основаны на защите интересов государства. Я рад, что вместе с правящей командой внёс свой вклад в защиту и укрепление национальных интересов нашей страны», – говорится в письменном заявлении.

Между тем, грузинский премьер выдвинул на должность главы Службы государственной безопасности кандидатуру Мамуки Мдинарадзе. Как заявил Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, его кандидатура будет представлена в парламенте в ближайшее время.

Анри Оханашвили был назначен на пост главы Службы государственной безопасности в апреле 2025 года. На этой должности он сменил Григола Лилуашвили, который досрочно подал в отставку. Ранее Анри Оханашвили занимал пост министра юстиции.