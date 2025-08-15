Антикоррупционное бюро продолжает атаку на гражданское общество — грузинские НПО

Шесть грузинских неправительственных организаций утверждают, что получили письмом от Антикоррупционного бюро с угрозами. Члены НПО заявляют, что их обвиняют в нарушении закона «об иностранных агентах», угрожают уголовной ответственностью и требуют объяснений, почему они не регистрируются в списках «иноагентов». Текст письма НПО не обнародовали, но сообщили, что среди адресатов:

«Сапари»;

«Фонд гражданского общества»;

Transparency International Georgia;

«Фонд развития СМИ»;

«Центр социальной справедливости»;

«Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).

Организации в очередной раз подтвердили свою позицию и заявили, что не намерены регистрироваться в качестве представителей интересов иностранного государства.

«Мы – независимые грузинские неправительственные организации, действующие на основании собственного устава. Наша миссия — защищать права женщин, детей, трудящихся, людей с ограниченными возможностями, беженцев и всех угнетённых; наша миссия — наблюдать за выборами, разоблачать коррупцию и дезинформацию, защищать демократию и помогать грузинскому народу. Мы служим исключительно интересам нашего народа и Грузии. Согласно американскому стандарту FARA, копией которого якобы является этот закон, мы не обязаны регистрироваться в этом реестре. Мы также направим соответствующий юридический документ в Бюро Иванишвили-Купрашвили», — говорится в заявлении организаций.

Напомним, что за последние полгода правительство Грузии в ускоренном порядке приняло и ввело в действие ряд законов, ограничивающих работу независимых СМИ, что фактически делает невозможным привлечение зарубежных доноров и получение иностранного финансирования от западных фондов. Как закон об «иноагентах», так и закон, созданный по аналогии с американским FARA, ускоряют финансовое ослабление независимых СМИ и ставят под вопрос их существование. Ни одно независимое СМИ, участвующее в этой кампании, не намерено регистрироваться в списке агентов иностранного влияния.