Апелляционный суд Армении оставил гражданина Грузии Георгия Кинояна под стражей

Гражданин Грузии Георгий Киноян, задержанный в Армении по обвинению в участии в боевых действиях против России в Украине, по решению Апелляционного суда Армении оставлен под стражей. Соответствующее решение суд вынес 25 сентября.

Георгий Киноян был задержан 3 сентября на армяно-грузинской границе при выезде из Грузии. По словам его брата, Вако Кинояна, в тот же день Георгия сначала доставили в полицейский участок, а затем перевели в изолятор временного содержания.

5 сентября вечером суд назначил Георгию Кинояну 40-дневное экстрадиционное заключение, об этом было сообщено Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции, а также стороне, инициировавшей розыск – Российской Федерации.

«Рассмотрение апелляционного дела Георгия прошло без его участия. Суд не удовлетворил наше ходатайство об освобождении Георгия из незаконного заключения, в котором он находится уже 23-й день. На данном этапе единственный путь – ожидание. Мы ждём ускоренного решения Европейского суда по правам человека об освобождении Георгия. Параллельно мы планируем обжаловать дело в кассационном суде, чтобы доказать, что решение, вынесенное самопровозглашённой республикой, и задержание Георгия являются незаконными», — говорится в посте, опубликованном на странице Георгия Кинояна в социальной сети Facebook, которую ведёт его семья.

25 октября 2024 года суд в Донецке заочно приговорил Георгия Кинояна к семи годам лишения свободы. Он признан виновным по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие в наемнических боевых действиях»).

Киноян участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Согласно обвинению, он воевал в составе «Грузинского легиона». Россия же заочно приговорила основателя «Легиона» Мамуку Мамулашвили и других грузинских бойцов к тюремному заключению.