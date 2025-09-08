Гражданину Грузии, сражавшемуся в Украине, грозит экстрадиция из Армении в Россию

На границе с Арменией задержан гражданин Грузии, 29-летний Георгий Киноян, который находился в розыске Российской Федерации по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины. В настоящее время ему назначено 40-дневное экстрадиционное заключение. Семья опасается за здоровье и жизнь молодого человека, в случае его экстрадиции в Россию. Георгия Кинояна задержали 3 сентября 2025 года днём после пересечения границы из Грузии в Армению.

«Армянские пограничники остановили его и задержали на месте, потому что, как они сказали, в компьютере высветилось уведомление, что Георгий находится в розыске по запросу России, и требовалось его задержание», — рассказал его брат Вако Киноян.

По его же словам, в тот же день Георгия сначала перевели в полицейское отделение, затем в изолятор временного содержания, а 5 сентября около 23:00 суд назначил ему 40-дневное экстрадиционное заключение.

«После этого у нас нет никакой информации о нём, в том числе и от адвокатов», — говорит брат.

По словам Вако Кинояна, адвокат его брата в Ереване объяснил, как выглядит процедура экстрадиции:

«В течение 40 дней Россия должна направить информацию в Армению и потребовать экстрадицию. В любой момент может поступить запрос на экстрадицию, в Армении пройдёт судебное заседание, и сама экстрадиция может произойти очень быстро», — сказал он.

Армянская служба Радио Свобода связалась с Министерством внутренних дел Армении для получения дополнительной информации по делу Георгия Кинояна. В случае получения ответа информация будет обновлена.

Единственная надежда семьи сейчас — обратиться к властям Грузии, — что они уже сделали через посольство Грузии в Армении.

«В этой ситуации единственное, что мне остаётся, — это надеяться на Грузию, что она потребует вернуть своего гражданина и сможет сделать это так, чтобы эта история осталась маленьким эпизодом… В случае экстрадиции все знают, что может произойти.. В лучшем случае существует риск бесчеловечного обращения. Лично я думаю о гораздо худшем… Грузия не должна этого допустить», — сказал Вако Киноян в комментарии для Радио Свобода.

Он уже сообщил о сложившейся ситуации в посольство Грузии в Ереване, где ему сообщили, что они владеют информацией и соответствующие структуры вовлечены в процесс.

Между тем, председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Леван Махашвили, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не располагает подробной информацией по делу Кинояна, но отметил:

«Уверен, что те ведомства, которые должны владеть этой информацией, ею располагают и сделают всё возможное, чтобы гражданин Грузии не оказался в руках другого государства… Когда в другой стране задерживают нашего гражданина по той или иной причине, государство делает всё возможное в рамках своих возможностей», — заявил он.

25 октября 2024 года суд в Донецке заочно приговорил Георгия Кинояна к семи годам лишения свободы. Он признан виновным по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие в наемнических боевых действиях»).

Киноян участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Согласно обвинению, он воевал в составе «Грузинского легиона». Россия же заочно приговорила основателя «Легиона» Мамуку Мамулашвили и других грузинских бойцов к тюремному заключению.

В пресс-центре Министерства внутренних дел Грузии сообщили, что Георгий Киноян не находился в розыске по каналам Интерпола. Он был объявлен в розыск Россией через систему, к которой имеют доступ страны - участницы Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответственно, как пояснили в ведомстве, грузинские пограничники, не имеющие доступа к этой базе, не могли знать о том, что Киноян находится в розыске, и, следовательно, не могли уведомить его об этом.