Арбенина со сцены раскритиковала отмену своих концертов из-за доносов

Запланированные на 25 и 27 февраля концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Южно-Сахалинске и Владивостоке отменили. Об этом группа сообщила в своих соцсетях. Музыканты опубликовали письмо руководства южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл», где должен был состояться концерт.

В тексте говорится, что площадку для выступления предоставить невозможно «в связи с подготовкой и проведением чемпионата и первенства Сахалинской области по чир спорту, а также фестиваля по чир спорту «Зимний» в период с 22 по 26 февраля».

«Чирлидинг? Очень патриотично», - прокомментировали «Ночные снайперы» сообщение дворца спорта.

Об отмене также сообщает ТАСС со ссылкой на организацию по распространению билетов «Сахалин65.ру». В агентстве сообщили, что организаторы проинформировали об отмене выступления Арбениной. Деньги за билеты зрителям возвратят.

Концерт Арбениной, планировавшийся в спорткомплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке, отменили после рекомендации мэра города Константина Шестакова. При этом концерты группы 22 и 24 февраля в Благовещенске и Хабаровске состоялись, отмечает «Настоящее Время».

Во время концерта в Хабаровске накануне Арбенина, как пишет «Астра», прямо высказалась об отмене выступления во Владивостоке: «Владивосток вообще - 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты. Я должна молчать об этом? Какого чорта? Я молчать об этом не буду. Даже если сегодня вы видели меня на сцене в последний раз, я не жалею о том, что сегодня сказала. Потому что нельзя сносить вот это беззаконие».

«Ночные снайперы» опубликовали видео, на котором Арбенина исполняет на концерте песню Виктора Цоя «Легенда».