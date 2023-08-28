Аркадия Бабченко оштрафовали за яйца, брошенные в посольство России

Власти Эстонии оштрафовали блогера Аркадия Бабченко на 100 евро. Об этом он сам сообщил в своем фейсбуке. 30 июля он забросал куриными яйцами здание посольства России в Таллине.

По словам россиянина, полиция вменила ему выбрасывание мусора в неположенном месте и нарушение общественного спокойствия. Рассмотрение дела проводилось во внесудебном порядке.

Бабченко бросил в здание посольства четыре яйца. При задержании он заявил, что таким образом протестовал против российской агрессии в Украине.

В комментарии изданию Delfi Аркадий Бабченко объяснил свои действия тем, что «Россия – агрессор, Россия убивает украинских жителей, убивает украинских детей, Россия – террористическое государство». В его твиттере позже появилось видео того, как он закидывает здание посольства яйцами, после чего к нему подъезжает полицейский патруль.