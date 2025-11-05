Армении передан план действий по либерализации визового режима с ЕС

В Ереване сообщили, что процесс либерализации визового режима с ЕС вступает в важную фазу.

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян приняла в среду заместителя генерального директора Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Люхнера. Он прибыл в Ереван, чтобы передать армянской стороне План действий по либерализации визового режима.

По словам Саркисян, либерализация визового режима является важным этапом партнерства Армения-ЕС, направленного на укрепление доверия и сотрудничества с Евросоюзом. Министр подчеркнула, что Армения рассматривает План действий по либерализации визового режима как стратегический документ для реформ в сферах мобильности граждан и общественной безопасности.

В ходе встречи были обсуждены основные направления Плана действий. Представитель ЕС высоко оценил шаги, предпринятые Арменией в направлении либерализации визового режима, и поблагодарил министра за эффективную координацию этого процесса, говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что Армения привержена проведению реформ, направленных на обеспечение беспрепятственных поездок своих граждан в Европейский Союз.

На данный момент Армения является единственным государством, с которым ЕС осуществляет процесс либерализации визового режима.

Ранее Саркисян сообщила, что действия для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС укладываются в рамки реформ, планируемых Арменией. Первым является внедрение биометрической системы, в частности, предоставление новых биометрических паспортов и ID-карт.

В августе 2024 года правительство приняло решение о предоставлении гражданам Армении ID-карт и биометрических паспортов в новом формате. Созданием необходимой инфраструктуры занимается победивший в тендере французский консорциум «IDEMIA Identity Security France and A.C.I. Technology S.à.r.l.».

В апреле 2025 года в Армении было подписано соглашение с компаний «HAYPASS», созданной этим консорциумом, которая займется непосредственно внедрением системы биометрических паспортов и ID-карт в Армении. Согласно графику, их выпуск стартует во 2-м полугодии 2026 года, передает агентство «Новости-Армения».