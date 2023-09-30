Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении суда, которое цитирует «Европейская правда».

Армения требует от Азербайджана дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем желающим, а также обеспечить доступ сотрудников ООН и Красного Креста к армянскому населению региона, восстановить его коммунальную систему и признать действительными акты гражданского состояния упраздненной НКР. На это обращает внимание российское государственное агентство ТАСС.

В Ереване ждут, что Баку «воздержится от принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха». Кроме того, армянская сторона внесла в текст иска требование о выводе азербайджанских военных и представителей правоохранительных органов с гражданских объектов в регионе, занятых ими после 19 сентября. Армения также настаивает, как отмечает ТАСС, на запрете сноса и внесения изменений в памятники армянского культурного наследия в регионе, в том числе мемориалы памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году.