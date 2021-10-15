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Авиакомпания Alitalia после 75 лет работы прекратила существование
Крупнейший итальянский авиаперевозчик Alitalia в четверг произвёл последние рейсы, после чего официально прекратил существование в рамках процедуры банкротства.
Компания была основана сразу после Второй мировой войны и просуществовала 75 лет, став одним из символов Италии. Большая часть её активов перешла созданной в процессе реорганизации компании Italia Transport Aereo (ITA). Ей передан и бренд Alitalia - за право его использовать компания заплатила 90 миллионов евро.
Последний рейс ныне ликвидированная авиакомпания совершила в четверг вечером по маршруту Кальяри-Рим.
Правительство Италии вложит в новую авиакомпанию более 1,5 млрд евро. При этом её штат существенно сократится - работу продолжит лишь четверть прежних сотрудников Alitalia. Профсоюзы протестуют против сокращений.
Alitalia была убыточной много лет и в последнее десятилетие находилась на грани банкротства. Почти половину её акций приобрела компания Etihad Airways. Однако на фоне падения доходов от авиаперевозок на фоне пандемии было принято решение о банкротстве авиакомпании.
Другие новости дня
15-й день голодовки: депутат сообщила, что Саакашвили сложно передвигаться
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «очень похудел и ему сложно передвигаться». Об этом после встречи с политиком сообщила член оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутат парламента Анна Цитлидзе.
«Он поблагодарил всех участников вчерашней акции в Тбилиси за его поддержку. По его словам, для него было очень эмоционально смотреть на эту акцию, на которой было больше людей, чем во время Революции роз в ноябре 2003 года», – заявила Цитлидзе.
Она говорит, что «главный акцент борьбы Саакашвили переносит на второй тур местных выборов» и призывает всех своих сторонников к мобилизации во время второго тура местных выборов.
По информации СМИ, в эти минуты на свидании с Саакашвили находится его гражданская супруга, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько. Накануне она присоединилась к акции в центре Тбилиси с требованием освободить Саакашвили.
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
США решили вернуться в Совет ООН по правам человека
Генеральная ассамблея ООН простым большинством голосов 14 октября проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека.
Как отмечает "Немецкая волна", просьба США о принятии в новый состав Совета была направлена его членам 24 февраля этого года: "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил тогда госсекретарь Энтони Блинкен.
Новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывала предыдущая администрация президента Дональда Трампа.
- Члены Генеральной Ассамблеи избирают членов, которые занимают 47 мест. Срок полномочий каждого члена составляет три года, и ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд.
- Места в Совете распределяются между региональными группами ООН: 13 мест для государств Африки, 13 для государств Азии, 6 мест для стран Восточной Европы, 8 мест странам Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).
Изрезанную картину Бэнкси продали за 18 миллионов фунтов
Работа британского художника Бэнкси, которая частично самоуничтожилась в 2018 году встроенным в раму шредером, продана на аукционе Sotheby's за рекордные 18 с половиной миллионов фунтов.
Поначалу картина называлась "Девочка с воздушным шаром". На аукционе в 2018 году она была продана за один миллион фунтов стерлингов. Сразу после объявления о сделке в действие был приведён шредер, вмонтированный в раму. В результате половина картины была превращена в "вермишель". От полного уничтожения её спасла остановка работы механизма. Его внезапный запуск, как и неожиданный "сбой", остаются загадкой.
Новая владелица картины оценила дерзкую художественную акцию и не стала аннулировать покупку. Она же дала картине новое название - "Любовь в мусорном баке". В начале сентября 2021 года картина вернулась на торги.
Директор отдела современного искусства аукционного дома Sotheby's Алекс Бранзик сказал, что трюк со шредером "не столько уничтожил произведение искусства, сколько создал новое".
Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим сатирическим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст и полны чёрного юмора.
Торнике Шенгелия второй раз подряд стал самым ценным игроком тура в Евролиге. ВИДЕО
Грузинский баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком третьего тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Во втором туре баскетболист также был признан самым ценным игроком (MVP, Most Valuable Player). Всего форвард в шестой раз получил этот титул.
ЦСКА во вторник дома обыграл петербургский «Зенит» (77:67). Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 33 очками, форвард реализовал 10 из 16 бросков со средней дистанции, два из четырех трехочковых бросков и семь штрафных бросков из 11. Также он совершил восемь подборов, отдал две результативные передачи и сделал два перехвата.
После трех матчей ЦСКА с двумя победами находится на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги. В четвертом туре армейцы дома сыграют против сербской «Црвены Звезды» 15 октября, пишет ТАСС.
- 9 июля прошлого года ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт.
- Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.
Во время вчерашнего пожара в руставской тюрьме погибли двое заключенных
Двое заключенных погибли во время вчерашнего пожара в руставской тюрьме №17. Информацию подтвердили в Министерстве юстиции Грузии. Об обстоятельствах смерти заключенных не сообщается.
Вчера в пенитенциарной службе сообщили, что пожар начался на кухне и произошел далеко от корпуса c заключенными.
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» накануне написал в соцсети, что в тюрьме начался бунт: «По нашей информации, в руставской колонии №17 возник бунт и заключенные заперли охрану». Пенитенциарная служба опровергла эту информацию.
Тюрьма №17 соседствует с пенитенциарным учреждением №12, в котором содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
За сутки в Абхазии подтвержден 171 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 648 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 171 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 91 пациент. Состояние 38 человек оценивается как тяжелое, 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 95 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24 578 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Посла Грузии вызвали в МИД Польши для обсуждения состояния здоровья Саакашвили
Посол Грузии в Польше был вызван в МИД страны для обсуждения состояния здоровья задержанного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства в Twitter.
«Ухудшение здоровья Михаила Саакашвили после его ареста сегодня обсудили в МИД Польши с поверенным в делах Грузии в Польше. Прозрачность, приверженность верховенству закона и воздержание от политических действий важны для достижения евроатлантических устремлений Тбилиси», - сказано в сообщении.
- Со дня задержания 1 октября Саакашвили отказывается от пищи в знак протеста. Он называет себя «личным узником Путина» и не признает обвинений.
- На десятый день голодовки личный врач экс-президента сообщил о серьезном ухудшении его состояния. По словам адвокатов, политик похудел почти на 15 килограмм, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
- По просьбе Министерства юстиции Минздрав начал собирать группу врачей, которая займется мониторингом состояния Саакашвили. В ее состав вошли эксперт в области кардиологии, эндокринолог, невролог, специалист в области гематологии и трансфузиологии, а также личный врач бывшего президента, сообщает агентство «Новости-Грузия».
На центр «Мемориал» в Москве напали неизвестные в масках
В Москве на офис правозащитного центра «Мемориал» (признан российскими властями «иноагентом») совершили нападение несколько десятков человек. Инцидент произошел во время показа фильма Агнешки Холланд «Гарет Джонс». Просмотр был организован совместно с польским культурным центром.
Как сообщили Радио Свобода в «Мемориале», примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что это захват заложников. Затем нападавшие зашли на сцену и стали назвать собравшихся «фашистами» и выкрикивать лозунги «Долой!» и «Уходи!».
До приезда полиции удалось задержать троих человек. Их забрали в отдел.
Подробностей о нападавших и причинах их поступка пока нет.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» – некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Минюст признал правозащитный центр «иноагентом» в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано «иноагентом» в 2016-м.
Ника Мелия обратился к собравшимся на акции в центре Тбилиси
«Пусть никто даже на йоту не надеется, что кто-то смирится с тем, что Михаил Саакашвили, третий президент этой страны, будет заперт в тюрьме, и мы не продолжим борьбу, пока он не выйдет на свободу», - заявил лидер «Единого национального движения» Ника Мелия во время своего выступления на акции на площади Свободы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Ника Мелия поблагодарил представителей оппозиционных партий, присутствующих сегодня на акции. По его словам, «если Бидзина Иванишвили осмелится 30 октября и сделает то же самое, что и 2 октября, осмелится применить насилие, подкуп, угрозы, физическую расправу и тысячу других пороков, которых оказалось недостаточно для победы, ни для кого не должно быть сюрпризом, что выйдет еще больше людей».
«Друзья спрашивают меня, какой у вас план, план единственный, второго плана не может и не будет, этот план - победа, победа и ничего другого. У меня будет просьба, чтобы 30 октября сначала все пришли на избирательные участки, как наблюдатели и представители, не поленитесь, мы должны воздвигнуть там мирную, живую стену, чтобы паразиты не могли украсть будущее этой страны. Мы будем смотреть на представителей Бидзины Иванишвили через лупу, как и все западные демократии. 30 октября мы должны сделать все мирно, чтобы Бидзина Иванишвили не смог бы сопротивляться», - заявил Ника Мелия.
30 октября второй тур выборов мэров состоится в 20 из 64 городов и муниципалитетов Грузии, где кандидаты правящей «Грузинской мечты» не сумели победить в первом же туре. В Тбилиси конкурентом действующего мэра Кахи Каладзе является Ника Мелия.
Мелия стал последним спикером многотысячной акции в поддержку Саакашвили.
Акция завершилась исполнением участниками митинга государственного гимна. Митинг, который продолжался на площади Свободы, более трех часов, прошел мирно, без каких-либо происшествий. В настоящее время участники акции расходятся, проспект Руставели до сих пор перекрыт.
Анатолий Бибилов принял участие в церемонии вступления в должность главы Дагестана
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в церемонии вступления в должность главы Республики Дагестан Сергея Меликова.
Анатолий Бибилов поздравил главу Дагестана, отметив высокие человеческие качества Сергея Меликова, его патриотизм и верное служение родине.
«Я уверен, что народ Дагестана будет гордиться позитивными изменениями, которые будут происходить здесь во главе с Сергеем Алимовичем. Он всю свою жизнь с гордостью и честью высоко представлял народ Дагестана. Каждый человек, кто с ним знаком или проходил службу, высоко чтит человеческие и военные ценности, которые являются внутренним достижением самого Сергея Алимовича», – сказал президент.
Он отметил внимательное отношение Сергея Меликова к проблемам региона и его активное участие в их решении, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между республиками.
Со своей стороны, Сергей Меликов поблагодарил всех участников собрания за оказанную поддержку и доверие, отметив, что Дагестан всегда славился и продолжает славиться своим гостеприимством.
«Уверен, что наши совместные усилия способны открыть новые горизонты развития не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа», – сказал глава Республики Дагестан, сообщает информагентство «Рес».
Специальная пенитенциарная служба опровергает информацию о бунте в руставской тюрьме
Специальная пенитенциарная служба опровергает информацию о бунте в руставской тюрьме №17, где сегодня днем возник пожар, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Возгорание началось, согласно официальным данным, в 14:20 на кухне. Это отдельно стоящее здание, в котором не содержат заключенных, утверждали в пенитенцарной службе. На месте работали 6 пожарных бригад и 11 машин.
О том, что в тюрьме начался бунт, написал на своей странице гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия: «По нашей информации, в руставской колонии №17 возник бунт и заключенные заперли охрану».
Отрицая факт бунта, в пенитенциарной службе сообщили, что в тюрьме нет света.
«Отдельные СМИ распространили информацию, что в тюрьме начался бунт и заключенные захватили тюрьму, заперев охрану. Это полная ложь и часть грязной дезинформационной кампании, целью которой является атака на государственные институты и введение общества в заблуждение», - сказано в сообщении.
В службе пояснили, что пожар на территории тюрьмы практически локализован, но пока не восстановлена подача электроэнергии, и из-за этого заключенные не могут связаться с семьями.
При этом отмечено, что администрация тюрьмы полностью контролирует ситуация и как только подача электричества будет восстановлена, заключенные позвонят семьям.
«Ты нужен стране живым» – Тимошенко призвала Саакашвили прекратить голодовку
Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко призвала заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Ее видеообращение транслировалось на многотысячном митинге с требованием освобождения Саакашвили в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Дорогой Миша, я как никто хорошо знаю, что голод в тюрьме – чуть ли не единственная форма протеста. Я также прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты был вынужден так поступить, но в то же время я хочу попросить тебя – прекрати голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я также обращаюсь к его сторонникам, призвать их лидера прекратить голодовку. Это имеет решающее значение для его жизни и вашей борьбы в целом», - сказала Тимошенко.
По мнению лидера украинской партии «Батькивщина», Саакашвили «имеет неотъемлемое и безусловное право быть свободным на своей родине, а не в тюрьме, и именно находясь на свободе защищать его родную Грузию».
«Я сама пережила политические репрессии и хорошо знаю, что значит быть в политическом заключении, я никому этого не пожелаю. Несправедливо лишать человека свободы из-за его политической борьбы и взглядов», - добавила она.
Экс-премьер Украины напомнила, что более 15 лет назад в Киеве внимательно следили за первыми реформами, проводимыми Саакашвили.
«В 2005 году в ранге премьер-министра я совершила свой первый визит Грузию, самое близкое нам по духу братское государство. Мы все внимательно следили за первыми реформами в Грузии и искренне поддерживали Революцию роз и ее успех, а после и сами пошли путем похожей революции», - заявила она.
Свое обращение Тимошенко завершила словами: «Миша, до встречи, до встречи на свободе».
В центре Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить Михаила Саакашвили
Тысячи человек собрались сегодня на площади Свободы в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала «Мтавари» и один из адвокатов Саакашвили зачитал его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах.
«Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого – единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы. Стране сегодня жизненно необходимо, чтобы мы перестать унижать друг друга и сеять ненависть друг к другу, мы должны простить друг друга – об этом я пишу из тюремной камеры, как незаконный заключенный, но буду действовать в таком же духе и выйдя отсюда.
Очередной реванш и месть морально разрушат наше общество и в конечном итоге разрушат нашу страну, впереди нас ждут большие перемены, но для этого мы должны забыть все обиды, отбросить груз негативных эмоций, так как без этого страна не может двигаться вперед. Общество, в котором люди обижены друг на друга, никогда не ставило свою страну на путь прогресса, никогда не создавало ничего ценного и всегда терпело поражение от собственного гнева и агрессии. Цивилизованная страна не может основываться на распрях, и если мы хотим цивилизованную страну, то нам определенно нужно великое примирение и отказ от мести и реванша.
С нас достаточно поражений, долой нигилизм, 30-го все должны пойти на выборы, мы будем защищать каждый голос, а затем мы вместе отметим победу Ники Мелия в Тбилиси, победу Хатии Деканоидзе в Кутаиси, победу Георгия Киртадзе в Батуми, победу Анзора Мелия в Зугдиди, Давида Киркитадзе в Рустави, Кобы Накопия в Сенаки, Георгий Ботковели в Телави, Иосеба Буадзе в Хашури, Николоза Ахалкаци в Карели, Георгия Робакидзе в Багдати, Сандро Метревели в Цхалтубо, Бесо Шенгелия в Хоби, Георгий Харчилава в Цаленджиха, Бадри Карчава в Чхороцку, Миши Оболадзе в Хелвачаури и все вместе мы победим мы в Грузии».
Следом начались выступления сторонников оппозиции с требованием освобождения Саакашвили и критикой правительства «Грузинской мечты».
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и с тех пор отбывает наказание в руставской тюрьме №12. За последние восемь лет – за время своего отсутствия в Грузии - Саакашвили был дважды заочно осужден и приговорен к шести годам заключения за должностные преступления. Поэтому власти Грузии не торопятся предъявлять бывшему президенту обвинения в незаконном пересечении границы – предполагается, что именно так он попал в Грузию перед выборами.
В Абхазии не исключили начала делимитации де-факто границы с Грузией в одностороннем порядке
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что начнут процесс делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией в одностороннем порядке. Об этом говорится в заявлении абхазского МИДа.
В Сухуми прокомментировали слова премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, заявившего, что делимитация-демаркация границы с Россией произойдет «в границах единой Грузии».
«Трудно назвать адекватной высказанную И. Гарибашвили позицию по столь важному государственному вопросу. Можно бесконечно делать вид, что все еще существует «единая Грузия», но вряд ли можно всерьез считать, что такая установка изменит сложившееся положение дел в регионе.
Следует напомнить премьер-министру Грузии, что абхазская сторона уже обращалась к грузинской стороне с призывом начать предметную работу по процессу делимитации государственной границы между Абхазией и Грузией и ее последующей демаркации. Грузии, в частности, предлагалось создать соответствующую комиссию и определить состав ее участников. В Республике Абхазия идет процесс формирования комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Ожидаем от грузинской стороны адекватной реакции на наше предложение. Рассчитываем, что грузинская сторона не станет затягивать процесс формирования аналогичной комиссии. После этого стороны смогут приступить к совместной работе.
Призываем власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике. В противном случае процесс делимитации и демаркации государственной границы будет осуществляться в одностороннем порядке», – сказано в заявлении абхазского ведомства.
Отметим, что в Южной Осетии также создана комиссия по делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией.
В России хотят лишить адвокатского статуса переехавшего в Грузию Ивана Павлова
Петербургское управление Минюста РФ направило в Адвокатскую палату представление о лишении статуса адвоката Ивана Павлова, которое будет рассмотрено квалификационной комиссией 18 октября, пишет "Интерфакс".
Иван Павлов – основатель правозащитного проекта "Команда 29". Он известен как защитник обвиняемых по делам о шпионаже и госизмене. Он не раз говорил о системных проблемах при расследовании этих дел: в частности, о том, что следствие ведется в условиях секретности и не позволяет обвиняемым эффективно защищаться. 30 апреля его задержали по обвинению в разглашении секретных данных дела его подзащитного – журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. В сентябре адвокат сообщил, что покинул Россию, сейчас он находится в Грузии, пишет Настоящее время.
Минюст считает, что Павлов якобы нарушал закон "Об адвокатской деятельности", Кодекс профессиональной этики адвоката и "подрывал таким образом доверие к нему и адвокатуре". Его обвиняют в уклонении от участия в следственных действиях по делам Карины Цуркан и Ивана Сафронова, в составлении выписок из дела Сафронова и "оказании давления на следствие и суд путем односторонней подачи сведений в СМИ".
Помимо этого, ведомство заявило, что "Команда 29" и связанные с ней организации получали иностранное финансирование, а их публикации имели "признаки осуществления их авторами политической деятельности, направленной, в частности, на подрыв доверия к власти, судам и правоохранительным органам".
Иван Павлов в своем пояснении Адвокатской палате не согласился с указанными Минюстом обвинениями. Он отметил, что не нарушал законы и Кодекс профессиональной этики адвоката, следственные действия по делам Цуркан и Сафронова пропускал по уважительным причинам, в том числе по болезни. Выписки из дела Сафронова, по его словам, он делал по памяти, потому что в их содержании не было гостайны.
Адвокат назвал обвинения об односторонней подаче информации надуманными, а материалы критического или восхваляющего характера, как указал он, не являются признаком политической деятельности его автора. Павлов также опроверг сообщение об иностранном финансировании "Команды 29". Как пояснил он, еще в 2020 году он прекратил любые отношения с признанной в РФ нежелательной чешской НПО "Институт свободы информации", в которой был президентом до 2016 года.
"Команда 29" была создана в 2014 году. В июле 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт объединения. Ведомство обосновало это публикацией материалов чешской организации Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), признанной в России "нежелательной" в конце июня. Через два дня проект заявил о прекращении деятельности "Команды 29", были закрыты все медиапроекты и удалены старые материалы.
Пожар произошел в руставской тюрьме – по соседству с той, где содержится Саакашвили
В городе Рустави сегодня произошел пожар на территории тюрьмы №17, которая соседствует с пенитенциарным учреждением №12, в котором содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По данным пенитенциарной службы, пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени и произошел далеко от корпуса c заключенными.
«Пожар начался на кухне. Примечательно, что кухня находится далеко от жилого корпуса осужденных», – сказано в сообщении ведомства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», для тушения пожара были вызваны шесть бригад пожарных спасателей и 11 пожарных машин. На месте также находятся несколько десятков полицейских.
Сегодня на площади Свободы в Тбилиси сторонники третьего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят акцию с требованием его освобождения.
Стрельба на демонстрации в Бейруте – погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Бейруте. Участники акции протестовали против того, как ведется расследование взрыва в городском порту в прошлом году. О том, кто именно открыл огонь, не сообщается, пишет русская служба Би-би-си.
По словам врачей, ранения получили около 30 человек, некоторые находятся в критическом состоянии, при этом раненые продолжают поступать в больницы.
Корреспонденты Франс пресс слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и шиитскими мусульманскими кварталами Бейрута, где проходила акция протеста. Именно это место было передовой гражданской войны в Ливане, начавшейся в 1975 году. Ливанское телевидение показало кадры, на которых видны люди с автоматами и тяжелым вооружением.
Представители военных сообщили, что в ответ на стрельбу армия оцепила территорию и начала ее прочесывать в поисках стрелявших.
В последующем заявлении военные предупредили, что будут открывать ответный огонь по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.
Сторонники шиитских движений «Хезболла» и «Амаль» требовали снять с должности судью Тарека Битара, который руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута. Они обвиняют его в предвзятости и желании возложить ответственность за взрыв на бывших министров кабинета, поддерживаемых обеими группировками.
Никто до сих пор не привлечен к ответственности за катастрофу, в результате которой погибли 219 человек, значительная часть прилегающих к порту районов была разрушена.
Gulagu.net: ФСИН запросила доступ к видеоархиву о пытках в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России запросила у правозащитной организации Gulagu.net доступ к попавшему в её распоряжение видеоархиву со свидетельствами о пытках в российских колониях и СИЗО. Это утверждается в телеграм-канале правозащитной организации, основатель которой Владимир Осечкин живёт за границей. "Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России" - говорится в сообщении.
Официальных комментариев ФСИН по этому вопросу нет.
Как сообщает Gulagu.net, правозащитники решили передать руководству ФСИН части видеоархива, и в ближайшее время "ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных 6 преступлениях". "Будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС" - говорится в сообщении.
В начале октября Владимир Осечкин сообщил, что в его распоряжение попал архив записей камер видеонаблюдения из российских колоний, на которых запечатлены пытки и издевательства над заключёнными. Впоследствии несколько видеозаписей были опубликованы. Gulagu.net опубликовали также свидетельства одного из заключённых, ставшего жертвой насилия, и белорусского программиста, который, как утверждается, и передал архив. После публикации видео были возбуждены несколько уголовных дел, а начальник Саратовского управления ФСИН - большая часть видео была посвящена насилию над заключёнными в тюремной туберкулёзной больнице Саратовской области - был отправлен в отставку.
Гарибашвили: делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал предложение Москвы начать делимитацию де-факто границ с Абхазией и Южной Осетией. Глава грузинского Кабмина исключил такую возможность.
«Нашему государству предстоит завершить делимитацию-демаркацию границы с Российской Федерацией, и это, конечно, произойдет в рамках границ единой Грузии», – сказал Гарибашвили.
Ранее, по итогам очередного раунда Женевских дискуссий в МИД России предложили «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Это не первое подобное заявление российского ведомства.
В МИД Грузии заявляют, что незаконные заявления Москвы о так называемой делимитации-демаркации оккупационной линии совершенно неприемлемы. «Единственное решение вопроса — деоккупация грузинских территорий», – говорят в грузинском ведомстве.
В Батуми демонтируют корпус, часть которого обрушилась 8 октября
В Батуми будет полностью демонтирован корпус, один подъезд которого обрушился 8 октября. Такое решение было принято на основании заключения экспертизы, заявил глава финансовой службы мэрии Батуми Эднар Натаридзе.
«Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы в связи с этим зданием. Демонтаж скоро начнется», – заявил Натаридзе, добавив, что осуществить укрепительные работы невозможно.
По его словам, на проектные работы по демонтажу корпуса будут выделены 45 тысяч лари (14,3 тысяч долларов) и еще в полмиллиона лари (145,7 тысячи долларов) обойдутся работы по демонтажу.
Мэрия Батуми выделила 61 квартиру, чтобы переселить жителей из обрушившегося подъезда и соседних, пишет агентство «Новости-Грузия».
Квартиры, в которые предлагается переселиться жителям из дома по улице 26 мая, расположены на улицах Пиросмани, Шартава, Агмашенебели. Пока неизвестно, согласятся ли пострадавшие переехать туда из самого центра города.
По словам главы городской службы управления имуществом Давида Копинадзе, пока все находится на уровне переговоров. Параллельно с мэрией жилплощадь пострадавшим предложит и правительство Аджарии, рассматривается и финансовая компенсация.
«Конечно, нужно будет учесть площадь квартир, также местоположение», – заявил Копинадзе.
Что касается корпусов, расположенных по соседству с рухнувшим зданием, то первичный осмотр показал, что они устойчивые.
- 8 октября под обломками обрушившегося подъезда, в котором было 12 квартир, оказались 10 человек. Из них выжил лишь один мужчина, девять погибли, в том числе трое детей.
- МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома. Следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны трое человек — владелец жилплощади и двое рабочих.
В Абхазии задержаны двое мужчин, избивших милиционеров
Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух жителей самопровозглашенной республики Абхазия – Хаджарата Пачулия и Руслана Гамгия. Их обвиняют избиении милиционеров.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов получили телесные повреждения – переломы руки и носа.
По информации прокуратуры, дело возбуждено по части 2 статьи 320 УК Абхазии по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
По информации ведомства, 12 октября 2021 года, примерно в 16:30 часов, в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ОУР Сухумского УВД, следовавшие на служебной автомашине по Кодорскому шоссе в Сухуми, в районе средней школы №14 заметили автомашину марки Toyota Alphard, водитель которой, пренебрегая правилами дорожного движения, пересёк двойную сплошную полосу и проехал на красный свет светофора.
«Сотрудники ОУР остановили водителя Пачулия Х.Р. и его пассажира Гамгия Р.Ш. На законные требования сотрудников милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования Пачулия и Гамгия отреагировали агрессивно и применили физическое насилие», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе прокуратуры указано, что Пачулия и Гамгия задержаны и заключены под стражу.
Ранее абхазский президент Аслан Бжания, говоря о смерти 24-летнего Анри Атейба, заявил, что он «вместе с группой лиц напал на начальника уголовного розыска УВД города Гагра».
«В любой другой стране, если бы избили сотрудника уголовного розыска (а он был безоружный), он имел бы право расстрелять их на месте, и правильно поступил бы», – сказал Бжания.
Сенатор не даёт утвердить десятки послов США из-за «Северного потока – 2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз уже несколько месяцев фактически препятствует утверждению в Сенате кандидатур, предложенных администрацией Джо Байдена на посты чиновников Госдепартамента и послов в зарубежных государствах. Своими действиями он добивается от администрации введения санкций против газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию.
О конфликте Круза и Белого дома пишет в четверг издание Politico. По его данным, из-за устроенной сенатором обструкции в Сенате "зависли" кандидатуры десятков послов, предложенных администрацией Байдена. Как правило, сенаторы от обеих партий не возражают против кандидатур послов и одобряют их в рамках ускоренной процедуры. Однако Круз – единственный из сотни сенаторов – требует рассмотрения по полной процедуре, с многочасовыми дебатами. Это, в свою очередь, препятствует Сенату заниматься другими делами. В том числе поэтому за почти 10 месяцев президентства Байдена Сенат утвердил только 2 кандидатуры послов – в Мексике и в ООН.
Всего же, по подсчётам Politico, срок ожидания утверждения кандидатур в администрацию Байдена в Сенате сейчас составляет более трёх месяцев. Меньше он был даже при Дональде Трампе, против ряда кандидатур которого выступали демократы.
По словам чиновника администрации, которого цитирует Politico, ситуация с неназначением послов "начинает наносить США ущерб на международной арене".
Круз – один из самых последовательных критикой "Северного потока – 2". Он был одним из инициаторов введения санкций против судов-трубоукладчиков, из-за которых газопровод был достроен на полтора года позже, чем планировалось. Сейчас он заявляет, что всего лишь добивается от администрации соблюдения закона о санкциях, и требует их ввести не только против компаний-владельцев трубоукладчиков, но и против самого газопровода. Администрация Байдена формально ввела санкции против компании "Северный поток – 2" и её главы, однако тут же их приостановила, сославшись на соображения национальной безопасности. Белый дом утверждает, что по-прежнему против газопровода, считая его орудием шантажа Москвы в отношениях с ЕС и Украиной, однако не хочет портить отношения с Германией. Кроме того, администрация сомневается, что новые санкции помешали бы уже достроенному газопроводу заработать.
Как пишет Politico, в августе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пытался убедить Круза отказаться от обструкции, однако разговор законочился "плохо": сенатор начал настаивать на своём, а представитель администрации дал ему понять, что дополнительные санкции во время президентства Байдена вводиться не будут.
"Северный поток – 2", который поддерживает Германия и ряд других стран ЕС и против которого выступают Украина и несколько государств ЕС, достроен и сейчас проходит процедуру сертификации. Она может завершиться в начале будущего года.
В России подтвердили, что пропускная способность «Верхнего Ларса» временно снижена
В связи с проведением работ по реконструкции пропускная способность пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией снижена. Об этом заявили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
«В настоящее время Минтрансом России рассматривается возможность введения ограничений на проезд крупногабаритных транспортных средств через «Верхний Ларс» на период его реконструкции», – добавили в ведомстве.
В пресс-службе говорят, что реконструкция пункта пропуска будет проходить в два этапа и завершится в третьем квартале 2022 года. После завершения первого этапа пропускная способность по легковым транспортным средствам увеличится с 200 до 1900 единиц в сутки. Второй этап позволит увеличить пропускную способность пункта по грузовому транспорту – со 170 до 600 единиц в сутки, а также по автобусам – с 30 до 60 единиц в сутки.
Параллельно с реконструкцией пункта пропуска «Верхний Ларс» будут проводиться работы по ремонту магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье», заявляют в российском ведомстве.
Ранее СМИ сообщали о скоплении грузовиков на дороге из Грузии в Россию. в Службе доходов Грузии подтвердили, что из-за реконструкции российского пункта пропуска таможенные процедуры на границе осуществляются с перебоями. Грузинский пропускной пункт «Казбеги» при этом работает в прежнем режиме.
- «Казбеги – Верхний Ларс» – единственный официально действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе.
Украина пока не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили
Офис генерального прокурора Украины пока не обращался к компетентным органам Грузии с запросом о выдаче Киеву гражданина Украины, грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ офиса генпрокурора.
«На данный момент ходатайства украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) М. Саакашвили не поступали, а поэтому к компетентным органам Грузии офис генерального прокурора с таким запросом не обращался», – говорится в письме, опубликованном изданием.
В ведомстве пояснили, что, согласно украинскому законодательству, ходатайство о выдаче лица Украине готовит следователь или прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования. Еще одним субъектом такого ходатайства может быть суд, который рассматривает дело или которым вынесен соответствующий приговор.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев через своего консула в Грузии и адвокатов постоянно контактирует с бывшим грузинским президентом. Он добавил, что украинская сторона сейчас изучает юридическую сторону дела Саакашвили и «выбирает лучший алгоритм, который будет применяться в этом случае». По словам Кулебы, это может быть не только путь подачи запроса на экстрадицию.
Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и ему придется отбывать срок на родине. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала разговоры об экстрадиции «юридическим нонсенсом».
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