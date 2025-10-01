Авиакомпания Wizz Air открыла базу в ереванском аэропорту «Звартноц»

Авиакомпания Wizz Air в среду официально открыла свою 34-ю базу в ереванском аэропорту «Звартноц». Там будут базироваться два самолёта Airbus A321 Neo венгерского лоукостера.

На мероприятии присутствовали исполнительный директор «Wizz Air Hungary» Роланд Тишнер, директор ЗАО «Армения - Международные аэропорты» (концессионер аэропорта «Звартноц») Марсело Венде, министр экономики Армении Геворг Папоян, председатель Комитета по туризму страны Лусине Геворгян.

Участники мероприятия торжественно встретили один из Airbus A321 Neo, выполнявший рейс Неаполь–Ереван, перерезав символическую ленту, передает агентство «Новости-Армения».

«Мы рады видеть Ереван в списке новых баз Wizz Air. Армения приобретает все большее значение в нашей общей сети, и мы стремимся предоставить более удобные и выгодные возможности для пассажиров, путешествующих из Армении и в Армению», – заявил Тишнер.

Он отметил, что два Airbus-а, которые будут размещены в Ереване, в текущем году станут выполнять рейсы по 16 направлениям в 9 стран, обеспечив прямое сообщение с Европой. Тишнер добавил, что с задействованием базы Wizz Air также стимулирует развитие туризма и смежных отраслей с открытием более 800 новых рабочих мест.

Благодаря базирующимся с сегодняшнего дня в аэропорту «Звартноц» самолетам авиакомпания предложит пассажирам еще 8 новых направлений в Европу — Прага (Чехия), Гамбург и Мемминген (Германия), Пафос (Кипр), Париж (Франция), Неаполь и Бари (Италия), Бухарест (Венгрия). Авиакомпания также увеличит частоту рейсов в Дортмунд (Германия) до четырех раза в неделю.

С 30 сентября Wizz Air начала выполнять полеты между Ларнакой (Кипр) и городом Гюмри в северо-западной части Армении.