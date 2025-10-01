Пашинян не считает реалистичным возвращение армян в Карабах

Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул тему армян, насильственно перемещённых из Нагорного Карабаха.

Он отметил, что беженцы должны быть расселены в Армении при поддержке властей и международного сообщества.

«Мы уже запустили программу по обеспечению их жильём. Пока она работает с трудом, но я уверен, что со временем станет эффективнее. Мы видим будущее наших соотечественников из Карабаха в Республике Армения – как граждан Республики Армения», – подчеркнул премьер.

По информации «Арменпресс», Пашинян также коснулся вопроса о возможности возвращения армян в Нагорный Карабах.

«Я прямо говорю, что не считаю это реалистичным. Более того, я придаю большое значение честности в этом вопросе, чтобы люди могли строить свои собственные перспективы и планы. В этом контексте я считаю тему возвращения беженцев опасной для мирного процесса», – заявил он.

Премьер отметил, что споры вокруг подобных вопросов в прошлом перерастали в затяжные конфликты.

«Конфликты, в том числе Карабахский, начинались, казалось бы, с простых гуманитарных проблем и перерастали в масштабные столкновения», – отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения и Азербайджан уже признали территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга на основе Алма-Атинской декларации:

«Мы должны сосредоточиться на этой формуле и работать над её реализацией. Проще говоря, Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покое на ближайшие десятилетия и сосредоточиться на развитии экономического сотрудничества и поэтапном диалоге».