Абхазские оппозиционеры, руководители общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия и Эшсоу Какалия провели пресс-конференцию, на которой прокомментировали уголовное дело, возбужденное против них в России. Кварчия, Какалия, а также Хына Думаа обвиняются в разбое в особо крупном размере в отношении российских политтехнологов, находившихся в Сухуми перед муниципальными выборами. Троих оппозиционеров объявили в розыск в России.
По словам Эшсоу Какалия, дело возбуждено не только против них троих, а в целом в отношении 15 абхазских граждан.
«Это чистой воды политическое дело», – сказал Какалия. Политик считает, что закон нарушили не абхазские граждане, а российские политтехнологи.
«Три гражданина Российской Федерации, находясь на территории суверенной Республики Абхазия, незаконно занимались проведением выборов в органы местного самоуправления. Определив желательных кандидатов от власти, (они) начали борьбу, в том числе незаконными средствами, со всеми остальными кандидатами. <...> Впоследствии нам стало известно о том, что эти люди, действуя по предварительному сговору, вовлекли в свою незаконную деятельность несовершеннолетних. Заинтересовали их финансово. Эти несовершеннолетние лица были направлены в Новый район и вообще по городу Сухум, где они срывали агитационные материалы неудобных политтехнологам кандидатов», – отметил он.
Какалия заявил, что отсутствие реакции абхазского правосудия «развязало руки» правоохранительным органам России.
Отвечая на вопрос, планирует ли он защищать себя в правовом поле России, Какалия сказал:
«По логике вещей, я должен сейчас нанять адвоката, заплатить ему деньги и начать заниматься отстаиванием своих прав дистанционно. Я этого делать не буду. Если действия направлены на то, чтобы я остановился как политический деятель, я только усилю свою политическую деятельность. Таким образом, буду добиваться справедливости на территории своей страны. <...> Ничего страшного в том, что сегодня мы будем ограничены нахождением в рамках Республики Абхазия, нашей любимой родины. Ничего страшного в этом я не вижу».
Какалия напомнил, что Конституция запрещает выдачу абхазских граждан третьим государствам. Ранее об этом заявлял также генпрокурор Адгур Агрба.
«(В Конституции) четко и ясно эта норма прописана. Никакое соглашение, никакой другой закон не могут противоречить действиям Конституции», – подчеркнул Какалия.
«Не надо к нам лезть»
Кан Кварчия, которого ранее Москва лишила российского гражданства, попытался прокомментировать суть выдвинутых против него обвинений.
«Нам вменяют, что там мы какую-то сумму… Не мы, наверняка… не знаю, за кого они говорят… Там пистолеты, вооружённые, какой-то там грабёж, что-то ещё… (якобы) на танках мы приехали… Я не знаю, на чём мы туда приехали. Мы – люди, которые занимаются государственными вопросами. Мы сами вызвали СГБ, чтобы этих людей, которые, по нашему мнению, были опасны и действия их были неправомочные в пределах Абхазии, – вручили нашим силовикам. Удивительно: никакой реакции. Их в тот же вечер отпустили и отправили за границу».
Говоря о вмешательстве российских политтехнологов в абхазские выборы, Кварчия заявил:
«Не надо к нам лезть. Мы готовы дружить, мы готовы быть союзниками, но мы не готовы принять, когда в наш дом заходят со своим уставом. Не надо этого делать. Это я обращаюсь к нашим друзьям и, как говорится, союзникам. Но нашей власти надо уже пора обратить внимание на такого рода беспредел и реагировать».
Оппозиционеры считают, что абхазская власть «передала свои полномочия соседнему государству», а «за собой оставила представительские функции». Однако, по их словам, этими шагами Москва ничего, кроме эскалации, не добьётся. «Очень жаль, что кураторы этого не понимают, и примечательно, что наша власть не в состоянии это объяснить».
Какалия продолжил: «Сам факт возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации – яркая демонстрация отношения российской власти к нашей власти. Это неуважительное отношение к Бадре Гунба и ко всей его команде».
- Кварчия – депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Ранее его и другого оппозиционера, Левана Микаа, Россия лишила гражданства. Их обвинили в действиях, «способствовавших дестабилизации общественно-политической обстановки» на территории Абхазии, «приведшей к нарастанию напряжённости вблизи государственной границы Российской Федерации».
- 19 декабря 2024 года Кварчия был ранен в ходе стрельбы в здании парламента, которую устроил его коллега Адгур Харазия, убив еще одного депутата Вахтанга Голандзия.
- Эшсоу Какалия — соратник Кварчия, бывший заместитель Генерального прокурора Абхазии, член оппозиционного движения «Аидгылара». Он также является одним из наиболее заметных критиков властей. Выступал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое оппозиция называла угрозой национальным интересам Абхазии.
