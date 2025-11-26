Абхазские оппозиционеры, руководители общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия и Эшсоу Какалия провели пресс-конференцию, на которой прокомментировали уголовное дело, возбужденное против них в России. Кварчия, Какалия, а также Хына Думаа обвиняются в разбое в особо крупном размере в отношении российских политтехнологов, находившихся в Сухуми перед муниципальными выборами. Троих оппозиционеров объявили в розыск в России.

По словам Эшсоу Какалия, дело возбуждено не только против них троих, а в целом в отношении 15 абхазских граждан.

«Это чистой воды политическое дело», – сказал Какалия. Политик считает, что закон нарушили не абхазские граждане, а российские политтехнологи.

«Три гражданина Российской Федерации, находясь на территории суверенной Республики Абхазия, незаконно занимались проведением выборов в органы местного самоуправления. Определив желательных кандидатов от власти, (они) начали борьбу, в том числе незаконными средствами, со всеми остальными кандидатами. <...> Впоследствии нам стало известно о том, что эти люди, действуя по предварительному сговору, вовлекли в свою незаконную деятельность несовершеннолетних. Заинтересовали их финансово. Эти несовершеннолетние лица были направлены в Новый район и вообще по городу Сухум, где они срывали агитационные материалы неудобных политтехнологам кандидатов», – отметил он.

Какалия заявил, что отсутствие реакции абхазского правосудия «развязало руки» правоохранительным органам России.

Отвечая на вопрос, планирует ли он защищать себя в правовом поле России, Какалия сказал:

«По логике вещей, я должен сейчас нанять адвоката, заплатить ему деньги и начать заниматься отстаиванием своих прав дистанционно. Я этого делать не буду. Если действия направлены на то, чтобы я остановился как политический деятель, я только усилю свою политическую деятельность. Таким образом, буду добиваться справедливости на территории своей страны. <...> Ничего страшного в том, что сегодня мы будем ограничены нахождением в рамках Республики Абхазия, нашей любимой родины. Ничего страшного в этом я не вижу».

Какалия напомнил, что Конституция запрещает выдачу абхазских граждан третьим государствам. Ранее об этом заявлял также генпрокурор Адгур Агрба.

«(В Конституции) четко и ясно эта норма прописана. Никакое соглашение, никакой другой закон не могут противоречить действиям Конституции», – подчеркнул Какалия.

«Не надо к нам лезть»

Кан Кварчия, которого ранее Москва лишила российского гражданства, попытался прокомментировать суть выдвинутых против него обвинений.

«Нам вменяют, что там мы какую-то сумму… Не мы, наверняка… не знаю, за кого они говорят… Там пистолеты, вооружённые, какой-то там грабёж, что-то ещё… (якобы) на танках мы приехали… Я не знаю, на чём мы туда приехали. Мы – люди, которые занимаются государственными вопросами. Мы сами вызвали СГБ, чтобы этих людей, которые, по нашему мнению, были опасны и действия их были неправомочные в пределах Абхазии, – вручили нашим силовикам. Удивительно: никакой реакции. Их в тот же вечер отпустили и отправили за границу».

Говоря о вмешательстве российских политтехнологов в абхазские выборы, Кварчия заявил:

«Не надо к нам лезть. Мы готовы дружить, мы готовы быть союзниками, но мы не готовы принять, когда в наш дом заходят со своим уставом. Не надо этого делать. Это я обращаюсь к нашим друзьям и, как говорится, союзникам. Но нашей власти надо уже пора обратить внимание на такого рода беспредел и реагировать».

Оппозиционеры считают, что абхазская власть «передала свои полномочия соседнему государству», а «за собой оставила представительские функции». Однако, по их словам, этими шагами Москва ничего, кроме эскалации, не добьётся. «Очень жаль, что кураторы этого не понимают, и примечательно, что наша власть не в состоянии это объяснить».

Какалия продолжил: «Сам факт возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации – яркая демонстрация отношения российской власти к нашей власти. Это неуважительное отношение к Бадре Гунба и ко всей его команде».