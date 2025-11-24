РФ объявила в розыск абхазских оппозиционеров, в том числе Кана Кварчия

В России возбудили уголовное дело против трёх абхазских оппозиционеров – Кана Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа. Они объявлены в федеральный розыск.

Абхазских политиков обвиняют в разбое в особо крупном размере на сумму 1 975 000 рублей в отношении троих граждан РФ в возрасте 25, 42 и 45 лет. В Следственном управлении УВД по городу Сочи заявили, что преступление было совершено на территории Абхазии «с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Об объявлении в розыск российская сторона уведомила власти самопровозглашённой республики Абхазия «в соответствии с соглашениями, регулирующими вопросы правовой помощи по уголовным делам, по каналам межгосударственного взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности».

В дальнейшем указанные лица будут объявлены в международный розыск по каналам «Интерпола», говорится в заявлении УВД по городу Сочи.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление исчерпывающего перечня обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы и идентификацию иных неустановленных лиц, причастных к совершению преступления», – сказано в сообщении.

Напомним, что в начале ноября, перед муниципальными выборами в Абхазии разразился скандал, связанный с работой российских политтехнологов . Ряд провластных телеграм-каналов тогда сообщил, что оппозиционеры, в том числе депутат Кан Кварчия, совершили «вооружённое нападение на предвыборный штаб кандидата в депутаты Сухумского городского совета». Была опубликована и аудиозапись, якобы сделанная в офисе, на которой слышны угрозы и претензии со стороны оппозиционеров – в том числе вопросы: «Кто вас прислал?» и «Кто тебя нанял?». Утверждалось, что россияне были избиты.

Сами оппозиционеры заявили, что лишь пресекли незаконную деятельность политтехнологов.

Кварчия – депутат абхазского парламента. Ранее его и другого оппозиционера, Левана Микаа, Россия лишила гражданства. Их обвинили в действиях, «способствовавших дестабилизации общественно-политической обстановки» на территории Абхазии, «приведшей к нарастанию напряжённости вблизи государственной границы Российской Федерации».

19 декабря 2024 года Кварчия был ранен в ходе стрельбы в здании парламента, которую устроил его коллега Адгур Харазия, убив еще одного депутата Вахтанга Голандзия.