Бахмут: ВСУ продолжают наступать на флангах, «Вагнер» – в самом городе

3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила о прорыве российских позиций на западных окраинах Бахмута. В сообщении бригады говорится, что она создала плацдарм «для дальнейшего контрнаступления».

Утверждается, что ширина полосы прорыва составила 2 километра, а глубина - 700 метров. Где конкретно это произошло, не сообщается. Также утверждается, что украинские военные взяли в плен четырех российских военнослужащих.

Ранее в четверг представитель группировки ВСУ «Восток» Сергей Череватый заявил в эфире украинского телевидения, что за сутки украинская армия продвинулась на разных участках бахмутского направления на расстояние от 150 до 1700 метров.

Успехи украинских военных к северу от Бахмута в четверг отметил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его пресс-служба опубликовала голосовое сообщение, в котором Пригожин говорит, что подразделения российской армии «отошли на 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги». Судя по словам Пригожина и опубликованным в близких к ЧВК телеграм-каналах карте, речь идет о районе населенного пункта Сакко и Ванцетти к северу от Соледара. Наемники ЧВК «Вагнер» взяли его под контроль зимой.

При этом в самом Бахмуте, как утверждает Пригожин, «Вагнер» продолжает наступать. Под контролем ВСУ, по его словам, осталось менее полутора квадратных километров города. Российские блогеры, освещающие войну, утверждают, что вся территория города, бои за которые ведутся с лета прошлого года, может перейти под контроль ЧВК «Вагнер» уже в ближайшие дни.