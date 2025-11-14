Прокуратура Азербайджана запросила пожизненные сроки для пятерых бывших лидеров Карабаха

Прокуратура Азербайджана потребовала приговорить к пожизненным срокам пятерых бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Прокуроры запросили пожизненное заключение для экс-президента НКР Араика Арутюняна, бывшего спикера парламента Давида Ишханяна, экс-главы МИД Давида Бабаяна, бывшего командующего карабахской армией Левона Мнацаканяна и бывшего замкомандующего Давида Манукяна, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода.

Всего в деле 15 обвиняемых. Четырем из них, в том числе экс-президентам Бако Саакяну и Аркадию Гукасяну, гособвинение запросило 20 лет лишения свободы из-за их преклонного возраста. Согласно азербайджанскому законодательству, пожизненное лишение свободы не может быть назначено несовершеннолетним, женщинам и мужчинам старше 65 лет.

Еще шестерым подсудимым прокуроры затребовали сроки от 16 до 19 лет.

Судебный процесс продолжится 27 ноября. На следующем заседании выступят адвокаты обвиняемых, после чего подсудимые смогут произнести последнее слово.

Всем фигурантам ранее были предъявлены обвинения в терроризме, геноциде, ведении агрессивной войны, пытках и умышленном убийстве, а также в десятках других преступлений. Дело миллиардера и экс-главы правительства Карабаха Рубена Варданяна рассматривается отдельно.

Некоторые из обвиняемых ранее заявляли, что признают себя виновными частично, другие же полностью отрицали свою вину и не принимали предъявленные обвинения.