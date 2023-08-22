Балканские страны подписали декларацию в поддержку Украины

10 стран Балканского и близких к Балканам регионов подписали декларацию о поддержке Украины. Подписание произошло в Афинах, где находится с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Государства поддерживают предложенную Зеленским «формулу мира», которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины.
Декларацию подписали главы Сербии, Молдовы, Черногории, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии, а также Греции. При подписании присутствовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Совета ЕС Шарль Мишель.
Государства подтверждают свою «поддержку и признание серьезных усилий президента Украины» по установлению принципов возможного мира в соответствии с Уставом ООН.
- Владимир Зеленский находится с визитом в Греции с 21 августа. В понедельник он провел переговоры с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. По итогам встречи он сообщил, что достигнута договоренность о предстоящем обучении украинских пилотов на истребителях типа F-16, которые намерены передать Украине Дания и Нидерланды.
- Состоящий из 10 пунктов мирный план Зеленского, который называют также «формулой мира», предусматривает, в частности, что какие-либо переговоры в Москвой могут начаться только после возвращения всех занятых Россией территорий, включая аннексированный Крым, и вывода российских войск из всех оккупированных ими регионов.