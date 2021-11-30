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Барбадос вышел из-под власти британской монархии
Барбадос официально вышел из-под власти британской монархии и официально стал парламентской республикой. Первым президентом карибского островного государства стала Сандра Мэйсон. На должность главы государства её выбрали в конце октября. До выборов Мэйсон занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.
На церемонии инаугурации в столице острова Бриджтауне лично присутствовал принц Чарльз. Он передал Барбадосу пожелания мира и процветания от королевы Великобритании Елизаветы II.
Власти Барбадоса во время инаугурации Мэйсон также объявили национального героя государства. Им стала певица Рианна, родившаяся на острове. В 2018 году Рианне присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла государства.
В Барбадосе проживает около 300 тысяч человек. С XVII века государство находилось под властью британской монархии. В 1966 году Барбадос получил независимость от Великобритании, но оставался членом Британского содружества наций. Официально главой Барбадоса оставалась королева Елизавета II. Она назначала своим представителем генерал-губернатора. В 2020 году власти карибского острова решили полностью отказаться от подчинения британской монархии.
Другие новости дня
В Узбекистане учителей мобилизовали на посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта министр
Сотни учителей в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана мобилизованы посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта заместитель премьер-министра. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода.
24 ноября областная администрация сообщила, что на следующий день представители бизнеса и государственных структур должны начать сажать деревья по распоряжению главы региона, Зойира Мирзаева. Представители отдела народного образования предупредили педагогов, что за их работой с вертолёта будет лично наблюдать заместитель премьер-министра Шухрат Ганиев.
Ранее в начале ноября кампанию по массовой высадке растений объявил в стране президент Убекистана Шавкат Мирзиёев. Он объявил о государственной программе "Зелёное пространство". По проекту планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год.
Саженцы учителя покупали на свои деньги, передаёт Узбекская служба. Вертолёт с заместителем премьер-министра они в воздухе не видели.
- Распорядившийся о посадках Мирзаев — сам бывший вице-премьер Узбекистана. В 2018 году он был уволен после того, как при нём во время рабочей поездки в Ташкенсткую область не обеспечившими полив полей фермеров заставили больше 40 минут стоять в холодном арыке, а затем бежать по улицам в мокрой одежде перед преследующим их автомобилем.
- За время независимости в Узбекистана кампании по посадке саженцев деревьев проводились неоднократно, напоминает Узбекская служба РС. Однако большая часть саженцев засыхали из-за отсутствия необходимости ухода и полива. Одновременно в столице и областях страны продолжают вырубать многолетние деревья.
Военный бюджет США заблокирован из-за «Северного потока – 2»
Республиканцы в Сенате США заблокировали принятие оборонного бюджета на сумму около 770 миллиардов долларов без ужесточения санкций против газопровода "Северный поток – 2". Поддержали проект бюджета 45 человек, против проголосовал 51.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал решение республиканцев возмутительным.
Незадолго до голосования в Сенате по военному бюджету американские СМИ писали, что Белый дом и Госдепартамент просили сенаторов не допускать поправок об ужесточении ограничений против "Северного потока – 2".
Противники "Северного потока – 2" опасаются, что в случае запуска проекта Россия откажется от транзита газа через Украину. Ранее, по данным СМИ, с просьбой к Конгрессу США не вводить новые санкции против газопровода обращалось правительство Германии. Издание Axios со ссылкой на конфиденциальный документ бундестага писало, что, по мнению Берлина, проект не будет представлять угрозы для Киева, при условии сохранения транзита.
Вместе с тем на рассмотрении в Сенате находится поправка от демократов в проект оборонного бюджета об ужесточении санкций против Москвы в случае вторжения России на Украину. Ограничения, в частности, предусматривают санкции против газопровода и лично президента Владимира Путина.
- Газопровод "Северный поток – 2" – совместный проект российского "Газпрома" и ряда европейских, прежде всего германских, компаний был окончательно достроен в сентябре. Сейчас он ожидает сертификации германскими властями и окончательного одобрения Еврокомиссии. США и ряд стран ЕС выступают против реализации этого проекта, называя его инструментом давления на Украину и Евросоюз.
- Соединённые Штаты ввели ряд санкций в связи с проектом, которые, однако, не затронули сам газопровод и его владельцев. Конгресс сейчас обсуждает возможность законодательно обязать администрацию США ввести более жёсткие санкции.
- В Германии меняется правительство. В коалиции будут и противники газопровода – партия "Зелёных". При этом коалиционное соглашение не упоминает о "Северном потоке – 2", следовательно, политика Берлина по отношению к газопроводу, скорее всего, не изменится.
В Южной Осетии сообщили о новой вспышке африканской чумы свиней
За последнее время в трех югоосетинских селах от африканской чумы свиней (АЧС) пало более 30 животных, сообщил начальник управления ветеринарии Минсельхоза самопровозглашенной республики Южная Осетия Ацамаз Тедеев.
По его словам, АЧС зафиксирована в Джавском, Цхинвальском и Знаурском районах.
Тедеев добавил, что ветеринарные службы и районные власти принимают все необходимые меры для недопущения распространения опасной инфекции.
«Во всех селах, где выявлена АЧС, введен карантин. Кроме того, запрещен вывоз живых свиней из данных населенных пунктов, а также вывоз свинины, других видов сельхозживотных и мясомолочной продукции», – рассказал представитель Минсельхоза.
Как пишет агентство «Рес», он добавил, что ограничение сохранится до стабилизации ситуации и снятия карантина.
Касаясь предпринимаемых мер по недопущения распространения инфекции, начальник управления ветеринарии подчеркнул, что на дорогах, которые соединяют эти села с соседними населенными пунктами, устанавливаются дезинфекционные барьеры. Также, по его словам, проводится трехкратная дезинфекция мест, в которых содержались больные животные.
«Трупы погибших свиней, в соответствии с установленными требованиями, хоронят в специально отведенных местах. Ветеринары и работники сельских администраций проводят с населением разъяснительную работу: как содержать свиней, о путях заражения АЧС, и что делать сельчанам, если животные заболели», – пояснил он.
Также фермеров и крестьян предупреждают, что запрещено выгульное содержание свиней, их содержание и разведение разрешено только в режиме закрытого типа.
Тедеев отметил, что Комитет экологии и природопользования проводит мероприятия по сокращению поголовья диких кабанов, которые являются одними из главных факторов распространения инфекции.
Он также говорит, что в предыдущие годы многие фермеры и крестьяне проявляли безответственность, не соблюдали установленные правила и требования, что способствовало распространению инфекции.
Как сообщалось ранее, в июле вспышки АЧС были выявлены в ряде сел Цхинвальского и Ахалгорского районов.
В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие
В Азербайджане разбился военный вертолет, говорится в совместном сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) и Генеральной прокуратуры.
По информации ведомств, 30 ноября, около 10:40, военный вертолет Госпогранслужбы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат». Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые.
На месте происшествия находится руководство ГПС и Генпрокуратуры, ведется совместное расследование.
99.8% экспорта яблок из Грузии приходится на Россию
С 1 августа по 28 ноября текущего года из Грузии был осуществлен экспорт 2982 тонн яблок. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По информации ведомства, 99.8% экспорта (2977 тонн) приходится на Россию, лишь 0.2% (5 тонн) – на Армению.
Стоимость экспортированных из Грузии яблок в отчетный период составила 1.9 млн долларов.
Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт яблок из Грузии сократился почти вдвое. С 1 августа по 29 ноября 2020 года из страны вывезли 5562 тонны яблок стоимостью 2.4 млн долларов.
США сделали заявление по Грузии перед министериалом НАТО
Сегодня в Риге стартует министериал НАТО, в котором также принимает участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Главы МИД стран-членов альянса проведут встречи со своими коллегами из Украины и Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Госдепартамент США сделал заявление в преддверии встречи.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО. Годовая национальная программа этих стран подробно описывает их путь в НАТО», – говорится в заявлении Госдепа, при этом отмечается, что обе страны оцениваются «как партнеры с сильными возможностями».
В информации также говорится, что лидеры НАТО остаются приверженными политике открытых дверей Североатлантического союза.
Как соощалось ранее, министры иностранных дел стран НАТО соберутся 30 ноября и 1 декабря в Риге, чтобы обсудить «угрозы со стороны России», а также другие современные вызовы и новую стратегическую концепцию альянса, которая должна прийти на смену устаревшей концепции НАТО от 2010 года.
Еще одной острой темой дискуссий на совещании глав МИД стран НАТО в Риге обещает стать миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в «агрессивных действиях» у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Комментируют тему сближения Украины и Грузии с НАТО, замглавы МИД РФ Александр Грушко на днях заявил, что «это бомба, мина, заложенная в основу самой конструкции европейской безопасности».
Премьеры Грузии, Украины и Молдовы встретятся в Брюсселе с руководством ЕС
Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы – Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица сегодня проведут в Брюсселе переговоры в формате «ассоциированного трио».
Как сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, «будут обсуждаться возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с Евросоюзом и достижения в европейской повестке».
«Затем премьер-министры стран «Ассоциированного трио» встретятся с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и председателем Европейского парламента Давидом Сассоли», – отмечается в сообщении.
В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании «ассоциированное трио». Документ направлен на решение трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках «Восточного партнерства» (ВП). В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств стран «ассоциированного трио», напоминает агентство «Интерфакс-Украина».
Инал Ардзинба встретился с представителями международных организаций
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия накануне состоялась встреча главы ведомства Инала Ардзинба с руководителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность в Абхазии.
Как сообщается на сайте абхазского ведомства, в настоящее время в Абхазии работают: Международный Комитет Красного Креста, Программа Развития ООН, Детский фонд ООН, ООН–Женщины, World Vision International, Датский Совет по Беженцам, «Движение Против Голода», The HALO Trust, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев.
Приветствуя представителей международных организаций, Ардзинба отметил, что их деятельность имеет большое значение.
«Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в республике еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста, очень важна для наших людей», – сказал Ардзинба.
Он отметил, что «министерство иностранных дел является главным координирующим органом по взаимодействию с иностранными государствами, международными организациями и представительствами иностранных некоммерческих организаций».
«Министерство иностранных дел ходатайствует о регистрации представительств и осуществляет согласование проектов, которые предполагаются к реализации. Мы предлагаем активно взаимодействовать в этом ключе», – отметил он.
Ардзинба выразил надежду на тесное сотрудничество с международными НПО в рамках помощи молодежи Абхазии.
«У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это», – подчеркнул Инал Ардзинба.
Он добавил, что МИД будет оказывать максимальную поддержку деятельности организаций.
«Ожидаем серьезных гуманитарных результатов и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать – сделаем, окажем содействие и поможем», – отметил Ардзинба.
По информации пресс-службы абхазского ведомства, представители международных неправительственных организаций подтвердили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.
Amnesty обратилась к спецдокладчику ООН по делу Александра Габышева
Amnesty International обратилась к Специальному докладчику ООН по вопросу о правах коренных народов с просьбой принять к рассмотрению дело якутского шамана Александра Габышева, который находится на принудительном лечении в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте организации.
Правозащитники ожидают, что Специальный докладчик ООН, который имеет полномочия для прямых контактов с властями государств по индивидуальным случаям нарушений прав человека, направит срочное обращение российским властям с требованием освободить Александра Габышева. По мнению Amnesty International , Габышева незаконно содержат в специализированной больнице.
- Осенью 2021 власти поместили якутского шамана Александра Габышева в новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением по решению Якутского городского суда, который отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель и поместили в психоневрологический диспансер, после чего возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман якобы повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять служебных автомобилей. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе – заместитель министра МВД Якутии. За несколько дней до задержания Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
Коронавирус в Грузии: 5050 новых случаев, 80 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 80 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 054.
За сутки в стране выявили 5050 новых случаев коронавируса. Накануне провели 53 854 теста: PCR-тестов – 16 701, экспресс–тестов на антиген – 37 153.
Выздоровели еще 4214 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 845 643, выздоровевших – 788 201.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,38%, за последние 14 дней составляет 8,96%, за неделю – 8,95%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 603 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 170 057.
«Россия 24»: Грузии придется заплатить «Интер РАО» более 80 миллионов долларов
По информации российского телеканала «Россия 24», поставлена точка в многолетнем энергетическом споре между российской госкомпанией «Интер РАО» и правительством Грузии.
«Стокгольмский арбитраж встал на сторону российской компании. Три авторитетных международных арбитра из Канады, США и Великобритании согласились с доводами истца и подтвердили право на получение компенсации – более 80 миллионов долларов», – отмечает телеканал.
Сообщается, что до марта 2022 года сумма компенсации будет пересмотрена и, вероятно, превысит 100 миллионов долларов.
«Если Грузия не заплатит по требованию российской стороны, может быть наложен арест на её счета или имущество за рубежом», – говорится в обзоре телеканала «Россия 24».
В грузинских официальных ведомствах об итогах арбитражного спора пока не сообщают.
В 2017 году «Эхо Кавказа» сообщало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании ТЕЛАСИ, обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.
В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.
В Австрии хотят ввести штраф в 7200 евро за отказ от вакцинации
Власти Австрии планируют ввести штраф за отказ делать прививку от COVID-19, говорится в предварительной версии законопроекта об обязательной вакцинации, опубликованной газетой Die Presse. Новые меры могут ввести в феврале 2022 года.
Размер штрафа – 3600 евро или четыре месяца лишения свободы. Если человек дважды проигнорирует уведомления властей о необходимости сделать прививку, то сумма будет выше — 7200 евро.
Вакцинироваться, согласно законопроекту, будут обязаны все, кто проживает в Австрии, включая людей с видом на жительство. Избежать прививку смогу люди, которые имеют противопоказания, а также беременные и дети до 12 лет.
Законопроект об обязательной вакцинации планируют официально представить 6 декабря.
- Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан от COVID-19 – с 1 февраля 2022 года. С 22 ноября в Австрии действует полный локдаун. Предполагается, что он продлится 20 дней.
- Накануне локдауна в Вене прошла крупнейшая с начала пандемии акция протеста против объявленных ограничений. По оценкам властей, на улицы города вышли около 35 000 человек.
Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»
Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира 2021 года по версии журнала France Football. Месси получил "Золотой мяч" в седьмой раз — это рекорд за всю историю награды. Пять раз её обладателем становился Криштиану Роналду, по три раза — Мишель Платини, Марко ван Бастен и Йохан Кройфф.
Многие болельщики и специалисты ожидали, что в этом году "Золотой мяч" получит нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский. В этом году он забил за "Баварию" уже 53 мяча. Однако Левандовский занял в голосовании футбольных экспертов второе место. В то же время он стал первым обладателем нового приза – лучшему бомбардиру года. Третье место занял полузащитник английского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.
Нападающий "Манчестер Юнайтед", португалец Криштиану Роналду — главный конкурент Месси по числу "Золотых мячей" — занял шестое место.
34-летний Лионель Месси в этом году перешел из испанского клуба "Барселона" в котором провёл всю карьеру, во французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).
Он побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за один клуб, стал первым в истории игроком одной из пяти сильнейших лиг Европы, забивавшим, по меньшей мере, 20 мячей в течение 13 сезонов подряд .
Кроме того, летом Месси, наконец, выиграл Кубок Америки - в финале Аргентина победила Бразилию. На церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже Месси сказал об этой победе: "Не знаю лучший ли это год в моей жизни - у меня долгая карьера позади, но это был особенный год: мы, сборная Аргентины, выиграли титул, пройдя трудные времена и много критики", - цитирует Месси Русская служба Би-би-си.
Награда "Золотой мяч" была учреждена в 1956 году, она является главной индивидуальной наградой в футболе. Лучшего футболиста мира заочно выбирают 180 спортивных обозревателей. В 2020 году организаторы премии впервые в ее истории решили отказаться от вручения награды из-за пандемии.
Коронавирус в Абхазии: 141 новый случай заражения, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 786 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 141 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 64 пациента. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 73 пациента, состояние 5 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 88 лет.
- В российском военном госпитале за два дня скончались двое мужчин - 1952 и 1954 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 793 человека. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28 707 человек.
Центр Гамалеи начал адаптацию «Спутника V» к омикрон-штамму
Центр им. Гамалеи начал положенную по протоколу адаптацию к новому штамму коронавируса омикрон, но считает имеющиеся вакцины эффективными, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Разработчики вакцины заявили, что при необходимости новая версия может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.
По словам Александра Гинцбурга – главы центра им. Гамалеи – специалисты проверят, как сыворотка крови с антителами, полученных от «Спутника V», нейтрализует омикрон-штамм.
«Для этого эксперимента мы берем штамм и сыворотку, делаем разведение и смотрим, где вирус размножается, а где – нет, таким образом определяем вируснейтрализующее разведение», – рассказал Гинцбург. Если показатели изменятся в 10 раз в сторону уменьшения активности сыворотки, потребуется замена штамма в вакцине.
- Ранее об адаптации вакцины заявили компании BioNTech и Pfizer. Гендиректор Moderna Стефан Бансел, в свою очередь, считает, что на разработку и поставку новой вакцины против омикрон-штамма уйдут месяцы.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала омикрон-штамм «угрозой» и предупредила, что против него существующие вакцины могут быть не такими эффективными.
- Израиль и Япония закрыли въезд для иностранцев в связи с распространением нового штамма. Великобритания, ряд стран Евросоюза и Соединенные Штаты запретили въезд для пребывающих с юга Африки, где был впервые обнаружен омикрон-штамм.
В Швеции первая женщина премьер-министр вновь возглавила кабинет
Первая в Швеции женщина, возглавившая правительство, вновь назначена на этот пост, после недавней вынужденной отставки с должности главы кабинета министров.
На прошлой неделе кандидат от Социал-демократической партии, 54-летняя экономист Магдалена Андерссон была премьером шведского королевства всего несколько часов.
В понедельник, 29 ноября, состоялось новое голосование по кандидатуре главы правительства. Парламентарии вновь, с небольшим перевесом, поддержали Андерссон.
Как сообщает Би-би-си, она, вероятно, возглавит однопартийное правительство - до сентябрьских выборов в 2022 году.
В прошлую среду она подала в отставку после скоротечного развала собранной ею коалиции. Андерссон всего несколько часов продержалась на посту премьера, на который была избрана с перевесом в один голос. Новое коалиционное правительство Швеции распалось сразу же после голосования по бюджету, предложенному Магдаленой Андерссон.
- Андерссон сменила на посту премьера социал-демократа Стефана Лёвена. В августе он подал в отставку после семилетнего пребывания по главе правительства. В июне депутаты вынесли ему вотум недоверия. Лёвен стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведённое по инициативе оппозиции.
Прокурор: Саакашвили приобрел за счет госсредств картину, нарисованную грудью
Прокурор Амиран Гулуашвили заявил, что в бытность президентом Грузии Михаил Саакашвили приобрел за счет Специальной службы государственной охраны «картину, нарисованную грудью». По данным прокурора, за этот рисунок было заплачено 16 245 лари. По курсу, который был в период президентства Саакашвили, сумма составляет около 10 тысяч долларов.
«Михаил Саакашвили купил одну из таких картин, опять же на средства Специальной службы государственной охраны, и на этих документах также есть гриф секретности. Однако сложно представить, в чем был секрет», - сказал Гулуашвили в эфире телекомпании «Имеди».
Это сообщение представителя прокуратуры, которая обвиняет третьего президента Грузии в превышении должностных полномочий и растрате госсредств, прокомментировал основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» и адвокат Саакашвили Ника Гварамия. В соцсети он назвал подобные сообщения «массовым психозом» в рядах сторонников правящей партии «Грузинская мечта» и поинтересовался: «А пришита ли грудь к делу в качестве доказательства?»
Кроме того, Гварамия после посещения Саакашвили в Горийском военном госпитале сообщил, что для экс-президента «крайне принципиально» присутствовать на судебном процессе, где будут проходить слушания по так называемому «делу о пиджаках», то есть о растрате госсредств.
«Я не буду комментировать состояние здоровья Михаила Саакашвили. Мы говорили о втором деле. 23 декабря состоится рассмотрение «дела о пиджаках». Для него крайне принципиально присутствовать на этом судебном процессе. Надеемся, что с этим не будет проблем и препятствий. Прокуратура сегодня пыталась помешать Саакашвили обратиться к грузинскому народу. Прокуратура также пытается посадить его на долгие годы, но это у них не выйдет», - сказал Гварамия.
Министерство здравоохранения Грузии представило итоги работы за год
В 2021 году парк скорой помощи Грузии пополнился 33 единицами внедорожников и девятью реанимационными машинами. Об этом сказано в отчете Минздрава Грузии, представленном сегодня главой ведомства Екатериной Тикарадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
Также в этом году в Грузии завершилось строительство-реабилитация 341 сельской амбулатории, а 50 сельских амбулаторий были оснащены телемедицинским оборудованием. Кроме того, была создана онлайн-платформа для сельских врачей, с помощью которой можно практически ежедневно проходить тренинги и получать обновленную информацию о медицинских протоколах и руководствах.
Министерство также создало информационный портал, где фиксируется наличие свободных ковид-коек, на котором клиники обновляют данные в текущем режиме. «С 1 января 2021 года во время пандемии Сovid-19 бригады скорой помощи и диспетчерский персонал получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 50 процентов», - отмечается в отчете.
По данным Минздрава, в 2022 году планируется построить и отремонтировать в соответствии с международными стандартами тбилисские региональные службы Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи. Также в будущем году у Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи появится новое административное здание, в котором разместится единый центр реагирования.
В 2022 году планируется уравнять оплату труда работников скорой помощи в Тбилиси и регионах.
С 2022 года планируется внедрить медицинские мотоциклы, которые позволят мотопарамедикам начать оказывать быструю и эффективную медицинскую помощь.
«В 2022 году центр начнет использовать портативный кислородный генератор POGS (Portable Oxygen Generator System). Система поможет центру сократить расходы, связанные с закупкой кислорода, и поможет упростить логистические процессы», - сообщают в Минздраве.
В завершение встречи Александр Каландия продемонстрировал приглашенным гостям обновленные европейские стандарты центра и новейшее медицинское оборудование в машине скорой помощи.
Глава компании Twitter Джек Дорси уйдет в отставку
Глава компании Twitter Джек Дорси уйдет в отставку с поста генерального директора, сообщила американская телекомпания CNBС.
Reuters со ссылкой на собственный источники подтвердило информацию. По данным агентства, совет директоров готовился к этому решению с прошлого года и согласовал с Дорси кандидатуру преемника.
Джек Дорси возглавляет не только Twitter, но компанию по обработке электронный платежей Square. В 2020 году Пол Сингер – основатель компании по управлению инвестициями Elliott Management – заявил, что Дорси не должен возглавлять Twitter и Square одновременно, и ему следует отойти от руководства одной из компаний.
На фоне новостей об отставке Дорси акции Twitter выросли более, чем на 11%, превысив отметку пятьдесят два доллара за бумагу.
В парламенте Грузии упразднили две оппозиционные фракции
В парламенте Грузии стало на две фракции меньше – в высшем законодательном органе упразднены оппозиционные фракции «Лело» и «Группа реформ».
Это произошло в соответствии с регламентом, после того, как депутатских мандатов официально лишились по собственному желанию лидер партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Сегодня бюро парламента приняло к сведению соответствующую информацию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Хазарадзе и Джапаридзе обвинили власти в фальсификации местных выборов в октябре и заявили об отказе от своих депутатских полномочий в знак протеста. До лишения депутатских полномочий Хазарадзе был членом парламентской фракции «Лело», а Джапаридзе входил в состав фракции «Группа реформ».
Обе парламентские фракции были представлены минимальным количеством депутатов, необходимых для формирования фракции – по шесть депутатов. Теперь обе оппозиционные фракции стали политическими группами.
Действующий регламент предусматривает временную норму, на основе которой даже два депутата могут создать политическую группу в парламенте. При этом они пользуются примерно такими же правами и привилегиями, как фракции.
В Абхазии сообщили о вспышке коронавируса в психиатрической больнице
В самопровозглашенной республике Абхазия вспышка коронавируса зафиксирована в психиатрической больнице. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл, посетившей медучреждение.
Первые пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди пациентов были выявлены в больнице 13 ноября. Ранее, после заболевания семи сотрудников, карантин в медучреждении действовал с 28 октября.
«В настоящее время в больнице находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом. Сотрудники медучреждения экстренно развернули инфекционное ковидное отделение на первом этаже», – говорится в сообщении.
По информации аппарата омбудсмена, Минздрав предоставил больнице все расходные материалы и лекарственные препараты, экспресс-тесты, оксигенаторы. Планируется передать еще два небулайзера.
Сообщается, что тяжело больных коронавирусом в психиатрической больнице нет. В случае, если состояние пациентов ухудшится, их переведут в российский военный госпиталь.
Процесс над Саакашвили по делу о разгоне акции продолжится 23 декабря
Судебное заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» продолжится в Тбилисском городском суде 23 декабря текущего года.
Сегодня на процессе выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Политик впервые лично присутствовал на суде по своему делу.
Саакашвили заявил, что разгоны акций протеста происходят «в очень многих странах и никому не приходит в голову возбуждать по этому поводу дела».
Политик также напомнил, что после 7 ноября 2007 года подал в отставку и в стране прошли досрочные президентские выборы.
«После этого я сделал то, что в мире делают очень немногие лидеры. Я подал в отставку, сократил свой президентский срок на полтора года и пошел на новые президентские выборы, которые с трудом, но выиграл», – заявил он.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
Турецкие издания опубликовали фото первой леди Туркменистана. Ранее она не появлялась в СМИ
Турецкие СМИ опубликовали фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой. Совместное фото с участием президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с супругами было сделано во время банкета в Ашхабаде 27 ноября.
В Туркменистан Эрдоган прилетел с двухдневным визитом и для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Официальные туркменские издания ранее никогда не публиковали фото Бердымухамедовой. Одним из первых фото туркменской первой леди опубликовало SonDakika.
Как пишет Настоящее время, Гурбангулы Бердымухамедов на экранах телевидения и на первых полосах официальных газет и журналов обычно появляется один, его супругу туркменские издания никогда не показывают. На семейных фото, как правило, представлены его сын, дочери и внуки.
Туркменская служба Радио Свобода указывает, что до сих пор широкой публике не известны простые факты об Огулгерек Бердымухамедовой, сколько ей лет и чем она занимается. В зарубежные поездки Бердымухамедов супругу не берет.
Гурбангулы Бердымухамедов занял должность президента Туркменистана в 2007 году – после смерти Сапармурата Ниязова, который к тому времени правил страной 21 год. Бердымухамедов носит титул "Аркадаг", что переводится как "покровитель". В 2012 и 2017 годах он побеждал на выборах президента, по официальным данным, с результатом в 97,14% и 97,69%.
В цхинвальском медцентре продолжают лечение от коронавируса 75 пациентов
В «красной зоне» инфекционного корпуса цхинвальского медцентра проходят лечение 75 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся пять человек. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«За сутки с диагнозом новой коронавирусной инфекции госпитализирован один человек, выздоровел и выписан из больницы домой также один пациент», – уточнила Туаева.
Число выявленных случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия превышает 9800, выздоровели более 8500, умерли 175.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
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