Слова благодарности грузинского баскетболиста Ираклию Кобахидзе вызвали недовольство болельщиков

Член национальной сборной Грузии Георгий Шермадини провёл последний домашний матч в своей карьере баскетболиста. Встреча с командой Украины в квалификации к Чемпионату мира 2027 завершилась поражением грузин со счётом 79:92.

По завершении матча Георгий Шермадини выступил с речью. С площадки он поблагодарил президента Федерации баскетбола, депутата Виктора Саникидзе и премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В ответ с трибун послышался свист и протестные возгласы.

На игре присутствовали премьер правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили.

Напомним, 36-летний баскетболист за свою карьеру выигрывал Межконтинентальный кубок ФИБА (2020, 2023), становился чемпионом Евролиги (2009, 2013) и завоевал титул победителя Лиги чемпионов ФИБА в 2022 году.