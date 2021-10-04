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Байден: действия республиканцев в Конгрессе могут привести к дефолту
Президент США Джо Байден обвинил своих политических оппонентов - республиканцев в нежелании поддержать в Конгрессе повышение лимита государственного долга, отметив, что это может через две недели привести к первому в истории дефолту Соединенных Штатов по их долговым обязательствам.
Выступая в понедельник в Белом доме, Байден заявил, что республиканцы «играют в русскую рулетку» с американской экономикой, блокируя повышение потолка госдолга. Он отметил, что эта мера необходима для обслуживания существующего госдолга США, который постоянно увеличивается за счет процентов, а не для новых заимствований.
Президент подчеркнул, что всегда платить долги – незыблемый принцип, которым руководствуются США, и напомнил, что при прежней администрации, когда пост президента занимал республиканец Дональд Трамп, республиканцы исправно голосовали за повышение лимита госдолга. Также, по словам Байдена, из-за резкого снижения налогов при Трампе казна недосчиталась триллионов долларов, из-за чего также вырос госдолг.
По оценке Moody's, федеральный дефолт, хотя и не приведет экономику США к немедленной катастрофе, станет серьезной проблемой и приведет к росту процентных ставок по частным кредитам, а в перспективе росту безработицы и экономическому спаду.
Сейчас лимит составляет 28,4 триллиона долларов. Его повышение уже одобрила Палата представителей, но в Сенате, где у республиканцев половина мест, оно затормозилось. Республиканцы заявляют, что у демократов достаточно голосов, чтобы одобрить повышение лимита госдолга без их поддержки.
Республиканцы обвиняют демократов в стремлении повысить налоги и еще больше увеличить госдолг ради реализации амбициозных планов инвестиций в области климата, инфраструктуры, здравоохранения и социальных выплат. Соответствующий пакет мер, предусматривающий расходы на сумму в 3,5 триллиона долларов, находится на рассмотрении Конгресса. Кроме республиканцев, против выступили и двое умеренных сенаторов-демократов. Ожидается, что в законопроект могут внести поправки, сокращающие расходы вдвое.
Другие новости дня
Коронавирус в Абхазии: 172 новых случая, два – летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 733 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 пациента. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два пациента: мужчина 61 года и женщина 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 78 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 120 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 106 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Основатель Gulagu.net заявил, что получил 40 Гб видео пыток в российских тюрьмах
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить «секретный» видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осужденных, содержащихся в российских колониях.
Речь идет о более чем сорока гигабайтах видео. По словам Овечкина, они «доказывают, что в российских тюрьмах действуют «зондеркоманды» агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных». Кроме того, жертв с помощью снятого видеокомпромата вербуют для дальнейшего участия в «пыточном конвейере», работы в качестве «стукачей» и подписания заранее подготовленных следователями показаний.
Первое видео из архива, на котором несколько человек в помещении, похожем на тюремное, насилуют привязанную к кровати жертву, опубликовало издание «Вот так». Утверждается, что события происходят в феврале прошлого года.
Издание также приводит рассказ Осечкина о том, как видеоархив оказался в его руках. Со слов основателя Gulagu.net, его коллегам удалось вывезти из России человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Осечкин не назвал его имени, но уточнил, что это программист, которого «били и пытали, а потом решили использовать как профессионала», поэтому в период с 2018-го по 2020-й годы он имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам сотрудников ведомства. Видеоархив, со слов Осечкина, касается сотрудников трех областных управлений ФСИН - Владимирского, Саратовского и Иркутского.
Всего, как утверждает основатель Gulagu.net, через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них.
- Правозащитный проект Gulagu.net был создан Владимиром Осечкиным в 2011 году. Его сотрудники защищали права заключенных, а также регулярно публиковали информацию о пытках в колониях.
- В июле этого года Роскомнадзор по требованию ФСИН и ФСБ заблокировал сайт Gulagu.net. Осечкин заявил, что проект продолжит свою работу, однако он вывезет всех своих сотрудников за пределы России в целях обеспечения их безопасности. Сам он также уехал за границу.
Премьер Грузии провел встречу с министром обороны Азербайджана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым вопросы стратегического партнерства и совместные проекты, сообщает пресс-служба правительства.
Встреча состоялась сегодня, 4 октября, в Тбилиси. Гасанов находится в Грузии в связи с началом многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021.
По информации пресс-службы правительства, особое внимание стороны уделили стратегическому партнерству двух стран, безопасности региона, значению успешного осуществления совместных проектов, сотрудничеству в сфере военного образования.
На встрече также было отмечено, насколько важную роль играют энергетические и транспортные магистрали, проходящие на территории Грузии, с точки зрения энергобезопасности Европы.
Кроме того, Гарибашвили и Гасанов обсудили вопросы сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции. Как было отмечено, трехсторонний формат является «уникальным региональным механизмом», позволяющим обсуждать важные вопросы на уровне министров иностранных дел, обороны и других ведомств.
Гарибашвили приветствовал подписание плана двустороннего сотрудничества в сфере обороны на 2021 год.
На встрече в администрации правительства Грузии также присутствовали министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе и посол Азербайджана Фаиг Гулиев.
В Центральной Африке убиты трое российских инструкторов
Бронемашина с тремя российскими наемниками попала в засаду у селения Бомбо в префектуре Мамбере-Кадеи, на западе Центральноафриканской Республики. Засада была устроена бойцами «Коалиции патриотов за перемены».
Гибель троих российских наемников подтверждена местными властями префектуры. Они уточняют, что против российских наемников из «группы Вагнера» действовали бойцы движения «Три R» (название состоит из трех французских слов на букву «эр»: «возвращение, возмещение, реабилитация»). Об этом сообщило издание «АктуКамерун».
Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия к месту инцидента российской авиаподдержки. Ударами с воздуха отряд повстанцев был ликвидирован. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов группировки 3R. Эти сведения сообщил тот же источник в администрации префектуры.
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp - глобальный сбой
В работе социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp (все они принадлежат корпорации Facebook) во второй половине дня в понедельник произошел глобальный сбой.
О проблемах с доступом к соцсетям и мессенджеру сообщают пользователи по всему миру, включая США, Западную Европу и Россию. Данные портала Down Detector свидетельствуют о том, что проблемы испытывают десятки миллионов пользователей. Не работают как веб-сайты, так и приложения.
К моменту написания новости проблемы с доступом к Facebook наблюдаются уже более получаса. Их причины пока не известны.
Гахария назвал задержание Саакашвили маскарадом, повлиявшим на итоги выборов
Лидер партии «Для Грузии», экс-премьер Георгий Гахария назвал прошедшие в стране муниципальные выборы шагом назад для грузинской демократии, передает «Новости-Грузия».
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Согласно предварительным данным ЦИК, партия Гахария занимает по Грузии третье место, уступая правящей «Грузинской мечте» и оппозиционному «Единому национальному движению». Кандидат от партии «Для Грузии» смог выйти на второе место лишь в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани будет бороться за кресло мэра с кандидатом «Грузинской мечты» Георгием Немсадзе.
Как заявил Гахария, в ходе выборов отмечено было множество нарушений, систематический характер носили «карусели». По его словам, в предвыборный период сторонники и члены его партии подвергались давлению и получали угрозы.
Арест экс-президента Михаила Саакашвили Гахария назвал «маскарадом», который «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» устроили за несколько часов до выборов. Политик считает, что произошедшее также повлияло на результаты голосования.
«Это было спецмероприятие, спланированное двумя политическими силами из прошлого. Это был маскарад», - заявил он.
Как отметил Гахария, его партия будет представлена во всех органах самоуправления в городах и районах и продолжит действовать в интересах Грузии.
«Результаты выборов показали, что у грузинского народа появилась возможность бороться с двухпартийной системой. Для нас очень важны интересы государства, его развитие. Каждый наш шаг будет исходить из интересов Грузии», - заявил Гахария.
Ко второму туру выборов готовятся и правящая «Грузинская мечта», и «Единое национальное движение». По предварительным данным ЦИК, вторые туры пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.
Саакашвили обещает продолжать голодовку до освобождения
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещает продолжать голодовку до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников. Об этом сообщил сегодня, 4 октября, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом политика.
«Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни», - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое экс-президент передал ему во время встречи в тюрьме.
- Саакашвили нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером.
- Саакашвили заявил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Сразу после задержания он объявил голодовку.
- В рамках дела о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом полиция задержала уже трех человек. Прокуратура утверждает, что они помогали Саакашвили скрываться в стране, начиная с 29 сентября. Им предъявлены обвинения в сокрытии особо тяжкого преступления, сообщает «Новости-Грузия».
Ника Мелия: Посеять вражду между мной и Саакашвили не удастся
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обещает «до последнего вздоха» бороться за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Мелия заявил сегодня, 4 октября, на митинге в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы, куда был помещен экс-президент после задержания 1 октября, сообщает «Новости-Грузия».
«Как бы они ни пытались посеять вражду между мной и Михаилом Саакашвили, им это никогда не удастся, наоборот, мой человеческий, политический, мужской, гражданский долг и обязанность – до последнего вздоха бороться до тех пор, пока этот человек остается здесь, в тюрьме», - заявил Мелия, обращаясь к участникам акции.
Он также сообщил, что будет делать заявления о дальнейших планах экс-президента и ЕНД, пока Саакашвили остается в тюрьме.
«Этим мы избежим недоразумений. Важно соблюдать дисциплину в этой нешуточной борьбе. Результаты этой борьбы определят будущее этой страны на 15-20 лет», - заявил Мелия.
Лидер основанной Саакашвили партии, который баллотируется в мэры Тбилиси, также говорит о важности второго тура муниципальных выборов. По его словам, 30 октября [день проведения голосования] станет «полем битвы».
К настоящему времени акция у Руставской тюрьмы уже завершена. Участие в ней принимали несколько тысяч человек. Чтобы выразить поддержку экс-президенту, его сторонники съехались из разных регионов Грузии. Спикеры сегодняшнего митинга неоднократно подчеркнули, что считают Саакашвили политическим заключенным и будут продолжать борьбу за его освобождение.
- Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
- Третий президент Грузии обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет. Остальные дела находятся в судебном производстве.
- В скором времени Саакашвили будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы.
«Архив Пандоры»: Алиев и его родные купили в Великобритании недвижимость на $700 млн
В расследовании "Архив Пандоры" утверждается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники приобрели в Великобритании недвижимость на сумму почти $700 млн, пишет Настоящее время.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября опубликовал результаты расследования "Архив Пандоры". Журналисты проанализировали 12 миллионов документов с данными о владельцах офшорных компаний со всего мира.
Согласно материалам расследования, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники приобрели недвижимость на сумму около 700 миллионов долларов в Великобритании, в основном в Лондоне, через офшорные компании.
Отмечается, что большая часть недвижимости была приобретена за наличные. Как сообщает BBC со ссылкой на документы, Алиевы приобрели 17 объектов недвижимости.
Когда сыну Алиева Гейдару было 11 лет, ему принадлежали уже четыре здания в лондонском районе Майфер. Недвижимость стоимостью $44,7 млн было куплено компанией, принадлежащей другу семьи Алиевых, а через месяц переведено на имя Гейдара Алиева – младшего. Администрация Алиева и члены семьи пока не комментировали это расследование.
Всего в расследовании "Архивы Пандоры" приняли участие более 600 журналистов из 120 стран мира. Среди тех, кто попал в их поле зрение, – президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, приближенные к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.
Митинг у здания абхазского парламента завершился
В Сухуми, у здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия завершится митинг, связанный с инцидентом, произошедшим на сухумской набережной 30 сентября.
Как пишет агентство «Апсныпресс», собравшиеся требовали объективного расследования случившегося. Часть митингующих требовала незамедлительного освобождения министра внутренних дел и его заместителей, причастных к случившемуся. Ранее они были временно отстранены от исполнения обязанностей.
На митинге выступил лидер оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Он подчеркнул, что произошедшее 30 сентября недопустимо.
«Наши отцы – ветераны были жестоко избиты. Мы пришли сюда услышать, какое решение будет принято. Это не политический митинг. Я вижу здесь людей с совершенно разными политическими взглядами», – сказал он.
Адгур Ардзинба обратился к присутствующим на митинге ветеранам и попросил их принять решение.
«Решать вам, ветеранам. Мы ваши дети. Как вы скажете, так мы себя и поведем», – сказал Ардзинба.
Выступивший от лица ветеранов Ахра Бжания предложил участникам акции разойтись и дождаться расследования прокуратуры.
«Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы требуем одного – закона в отношении граждан Абхазии, в данном случае в адрес наших ветеранов. Идеология нашего государства должна строиться на уважении к этим людям. Если этот главный фундамент мы будем расшатывать, государства мы не построим. Благодаря вашей настойчивости принято решение о начале следствия и временной отставке (министра внутренних дел – ред.). Вы добились главного – справедливости на данный момент. Я, как ветеран, обращаюсь к молодежи. Давайте и парламенту, который, как мне кажется, занял верную позицию, и нашему государству дадим определенные процедурами сроки. Неделю, как сказал президент», – сказал Ахра Бжания.
Ветеран войны, представитель села Адзюбжа Гиви Допуа также призвал всех разойтись и дождаться решения властей.
«Единственное, о чем я прошу: не переводить это событие в политику. Делегация от села Адзюбжа была у президента, мы высказали свое мнение и требования о том, чтобы все, кто причастен к случившемуся, не вернулись на свои должности», – отметил Допуа.
По его словам, они получили обещание со стороны руководства Абхазии, что в течение 5-7 дней они разберутся в этом деле.
«Хочу попросить вас, давайте подождем эти 7 дней. Если будет вынесено справедливое решение, то мы придем сюда и поблагодарим президента. А сейчас я попрошу разойтись всех», – сказал он.
Ранее к митингующим у здания парламента вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
Доклад ООН: наёмники из России совершили преступления в Ливии
Все стороны вооружённого конфликта в Ливии, включая российских наёмников, допустили в ходе своего участия в конфликте многочисленные нарушения прав человека, некоторые из них могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности. К таким выводам пришла независимая расследовательская миссия, которая была направлена в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека.
Доклад миссии будет представлен в четверг в Женеве, его основное содержание стало известным сегодня. Авторами составлен также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершённые преступления, он однако пока остаётся засекреченным.
В докладе утверждается, что российские наёмники из так называемой ЧВК Вагнера, поддерживавшие одну из сторон ливийского конфликта, по всей видимости, совершали военные преступления, в том числе расстреливали пленных. Также наёмники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях содержалась на планшете, вероятно забытом при отступлении бойцами ЧВК. О нём ранее сообщала британская пресса.
В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.
Гражданская война в Ливии началась в 2011 году - вначале на фоне восстания против диктатора Муаммара Каддафи, а после его свержения уже между различными фракциями его противников. Сейчас в стране достигнуто соглашение о прекращении огня и сформировано временное правительство, в декабре должны пройти выборы президента.
Официальная Москва отрицает, что в боях в Ливии участвовали российские наёмники, в то время как многочисленные свидетельства указывают на то, что они, по крайней мере, присутствовали в стране и оказывали поддержку войскам Хафтара.
Украина начала расследование из-за выезда Саакашвили – главред «Цензор.НЕТ»
Украинская Госпогранслужба начала служебное расследование после выезда экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили из страны, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
«По данным источников «Цензор.НЕТ», в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили с Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны», – написал Бутусов в Facebook.
Украинский журналист предполагает, что Михаил Саакашвили пересек границу нелегально.
«По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте… Порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Саакашвили, задержанный в Тбилиси 1 октября, мог въехать на родину в вентиляционной кабине трейлера. Против него в Грузии завели дело по факту незаконного пересечения границы.
Тина Канделаки считает, что «закоренелый преступник» Саакашвили «должен сидеть»
Российская журналистка, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «должен сидеть».
«Раз уж он приехал навстречу своей судьбе, ни одно из его ожиданий сбыться не должно. Его преступления нельзя искупить. Он не сможет исправиться. Саакашвили – закоренелый преступник с очевидными отклонениями психики. Поэтому награда должна найти своего героя», – пишет Канделаки в своем блоге на «Эхе Москвы».
Журналистка говорит, что Саакашвили «должен быть символом идиотизма политики США в отношении всех бывших республик СССР, когда их бездумное назначение своих марионеток наносит вред целым странам».
«Всем другим государствам и поколениям их граждан Саакашвили подал пример того, к чему может привести выбор сиюминутных провокаторов своими лидерами. Выбор, который делать ни в коем случае нельзя», – отметила она.
Озвучив версию СМИ о том, что Саакашвили прибыл в Грузию в вентиляционной кабине грузовика и пробыл на свободе целых четыре дня, Канделаки пишет: «видимо, искал лепестки роз для новой революции».
Она также считает, что оппозиция, которая поддерживает бывшего президента, фактически одобряет все те действия, которые он совершил: «Войну, незаконные посадки, шантаж, коррупцию и насилие над оппонентами. На этом фоне даже шесть лет, полученные Саакашвили по заочным приговорам, выглядят слишком скромным наказанием». Канделаки добавила, что здравые силы Грузии «не должны позволить провокаторам разжечь новые протесты».
- В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Еще одно дело против Саакашвили завели по факту незаконного пересечения границы Грузии.
Акция у руставской тюрьмы – сторонники Саакашвили требуют его освобождения
Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались сегодня у тюрьмы в городе Рустави, куда был помещен политик после ареста.
Возле тюрьмы установили большую сцену, с которой, как ожидается, к участникам митинга будут обращаться политические лидеры. В толпе можно заметить флаги Украины, Азербайджана, ЕС, НАТО. Некоторые держат в руках плакаты с надписями «Нет политическому преследованию!», «Свободу Михаилу Саакашвили» и так далее.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», к митингу также присоединились сотрудники организации «Офис простых решений и результатов», созданной в Украине по инициативе Саакашвили. Они прибыли в Грузию специально, чтобы поддержать экс-президента.
Меры безопасности максимально усилены – в Рустави перебросили дополнительные силы полиции, на месте мобилизован спецназ. Непосредственно у территории тюрьмы выставлены металлические ограждения.
Цель акции – выразить поддержку Саакашвили и потребовать его освобождения.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. По версии СМИ, он мог въехать в страну через порт Поти – в вентиляционной кабине трейлера.
Бжания: «Это крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с представителями села Адзюбжа. По информации пресс-службы абхазского лидера, он принял делегацию из пяти человек. От имени пришедших выступил ветеран войны 1992-1993 гг. Гиви Допуа.
«Это было кощунством – избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никакие меры. Я такого в своем государстве не ожидал», – сказал Допуа.
По информации пресс-службы абхазского президента, ветеран обратил внимание на то, что ситуацию стали использовать разные политические силы: «Все нас тащат на какие-то митинги. Мы не по этим вопросам».
Аслан Бжания заявил, что восстановлением истины занимается прокуратура, а для урегулирования конфликта вчера было принято решение об отстранении министра внутренних дел на период проверки.
«Речь идет о должностных лицах, с одной стороны, и ветеранах и депутате парламента, с другой. Нет в этом здании человека, который не сожалеет о случившимся. Я в это время находился с рабочей поездкой в Москве по нашим государственным делам. Я прилетел, и вы знаете, какое решение было принято вчера. Я пошел на это с тем, чтобы не возникало разговоров о том, что мы не хотим объективного расследования», – сказал он.
Бжания отметил, что правоохранительные органы работают, осуществляется доследственная проверка, собираются показания.
«У меня, как у президента, нет другого института, кому я должен довериться, в данном случае кроме прокуратуры», – сказал Бжания.
Он также подчеркнул, что «этот крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать».
Бжания отметил, что он должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом».
«Милицию надо воспитывать, создавать. У нас недавно был случай в Гагре, когда начальника уголовного розыска избили. Если у нас не будет милиции и прокуратуры, если они не будут работать, то у нас не будет государства», – сказал он.
Бжания также подчеркнул, что в этом деле последнее слово должно быть за прокуратурой.
«Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос», – сказал Бжания, обращаясь к пришедшим.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
В Тбилиси от коронавируса скончался восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок скончался в клинике имени Цицишвили в Тбилиси из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Как сообщила журналистам медицинский директор больницы Майя Чхаидзе, у ребенка была врожденная хромосомная патология, порок сердца. Несовершеннолетний мало весил и у него наблюдались психомоторные нарушения, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Он поступил к нам на шестой день после подтверждения коронавируса. До этого он лежал в другой клинике и оттуда его перевели в тяжелом состоянии», – заявила Чхаидзе.
В настоящее время в клинике Цицишвили от коронавируса лечатся около 80 детей. Они остаются в стационарном отделении вместе с родителями. По словам Чхаидзе, из них только два родителя привиты от коронавируса одной дозой вакцины, остальные не вакцинировались.
Эпидемиологи призывают граждан к вакцинации от коронавируса. Накануне в Грузии сделали 4124 прививки, что является очень низким показателем.
За минувшие сутки в стране из-за коронавируса скончались 30 человек, у 867 подтвердилось заболевание, а 1877 выздоровели.
Депутаты абхазского парламента решили дождаться результатов прокурорской проверки
Заседание парламента самопровозглашенной республики Абхазия, на котором обсуждали инцидент, произошедший на сухумской набережной 30 сентября, завершилось. Депутаты решили дождаться результатов прокурорской проверки, которая, по словам генпрокурора Адгура Агрба, завершится в течение 15 дней.
«Я собрал своих коллег – прокуроров, начальников управлений, которые доложили ситуацию по факту, имевшему место на набережной и по стрельбе у здания министерства внутренних дел. Следственное управление проводит проверки. Проделан большой объем работы, но на этом этапе давать правовую оценку мы не можем. Только третий день занимаются следователи сбором доказательств. Я думаю, что еще потребуется какое-то время, чтобы дать окончательную оценку. В ближайшее время это будет сделано. Я надеюсь, что мы уложимся за 15 дней», – сказал Агрба.
Как пишет «Апсныпресс», он добавил, что сегодня не считает целесообразным давать оценки действиям сотрудников милиции, ветеранов войны, депутата парламента. На вопрос, установлены ли все лица, принявшие участие в инциденте на набережной, генпрокурор ответил утвердительно.
«Со стороны ветеранов войны вместе с Гарри Кокая было 11 человек, со стороны МВД 5 человек. Это первые, кто подошел. У нас есть записи из камер видеонаблюдения», – сказал Агрба.
По словам Агрба, еще не все участники инцидента допрошены, в том числе и Дмитрий Дбар.
«Он будет давать показания сегодня. Озвучивать и оглашать показания мы не можем», – сказал он.
Отметим, что в эти минуты у здания парламента проходит митинг, организованный оппозиционной ветеранской организацией «Аруаа». К собравшимся вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совбеза Сергей Шамба. Участники акции требуют, чтобы глава МВД Дмитрий Дбар был уволен, а не временно отстранен от исполнения обязанностей.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
В России суд арестовал бездомного, сушившего носки у Вечного огня
В Миассе (город в Челябинской области России) суд арестовал на два месяца местного жителя, который, по информации СМИ, пытался развести костёр и высушить носки у Вечного огня. 40-летний бездомный обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Бездомный бросил в огонь несколько пластиковых венков, чтобы развести костёр. Из-за этого была повреждена верхняя часть монумента, которую пришлось снять. Позднее местного жителя по камерам видеонаблюдения нашла полиция и задержала. На него завели дело о вандализме.
После того, как информация о сожжённых на Вечном огне венках появилась в СМИ, дело изъяли у МВД и передали в Следственный комитет России. Там статью о вандализме заменили на реабилитацию нацизма. Отмечается, что данное обвинение подразумевает действия, которые были совершены публично. Однако, по данным СМИ, бездомный расплавил венки ночью, когда находился у монумента один.
- Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня в аннексированном Севастополе. Он потребовал передать материалы в главное управление ведомства. Местные следователи ходатайствовали о прекращении уголовного дела о хулиганстве и просили назначить подозреваемым штраф. Сами подростки признали вину и извинились.
- В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге полиция задержала двух тринадцатилетних девочек, которые в одном из городских парков бросали снежки в Вечный огонь. С ними провели профилактическую беседу, а на их родителей завели административное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии
В Японии, после голосования в палатах парламента, был избран новый премьер-министр. Им стал 64-летний Фумио Кисида, который ранее возглавлял МИД страны.
Предшественник Кисида – Ёсихидэ Сугу – занимал этот пост год и ушёл в отставку из-за резкого падения рейтингов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Кисида станет 100-м по счёту премьер-министром Японии. Он возглавил ЛДП и планирует привести партию к победе на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Кисида обещает потратить миллиарды долларов на восстановление экономики Японии, а также противостоять угрозам со стороны Северной Кореи.
- Рейтинги ЛДП упали после того, как власти решили провести Олимпийские игры в Токио, несмотря на протест жителей. Их беспокоил растущий уровень заболеваемости COVID-19.
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине
Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали работающие в США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование рецепторов температуры и давления (прикосновения). Об этом сегодня объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
"Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.
До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нервной системе человека.
Объявлением лауреатов премий по медицине в понедельник традиционно началась Нобелевская неделя.
Миллиардер Бидзина Иванишвили попал в «Архив Пандоры»
Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили попал в «Архив Пандоры» – глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственниках со всего мира.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) более года назад получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Всего в архиве около 12 миллионов документов.
«В документах содержится ограниченная информация об активах и операциях компаний Иванишвили. Одна компания, Silverpot Holdings Ltd., была создана для ведения «публичных компаний через брокерский счет». Другая организация, Brighton Corporate Ltd., была создана для «финансирования определенных проектов за счет заемного капитала» Грузинского фонда совместного инвестирования, который, помимо других проектов в стране, инвестирует в гидроэлектростанции, гостиницы и теплицы», – сказано в материалах «Архива Пандоры».
В материалах также говорится, что в 2011 году Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов заинтересовалась еще одной компанией Иванишвили, Finseck. Как отмечено в отчете, фирма находилась в доверительном управлении, миллиардер основал ее для своих детей.
По делу о въезде Михаила Саакашвили в Грузию задержаны еще двое человек
По делу о въезде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Грузию задержаны еще двое человек. Об этом журналистам сообщил прокурор Леван Вепхвадзе.
По его словам, уголовное дело возбуждено по статье «незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания».
Прокурор утверждает, что следствию известны все детали относительно маршрута перемещения Саакашвили. Ранее СМИ сообщали, что экс-президент мог вернуться в страну в вентиляционной кабине трейлера через порт Поти.
Также сообщалось, что задержан Элгуджа Цомая – владелец квартиры, в которой находился Михаил Саакашвили. По словам прокурора, ему сегодня ужесточили обвинение.
Здание абхазского парламента оцеплено, депутаты собрались на заседание. ВИДЕО
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить инцидент, произошедший 30 сентября на сухумской набережной.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», на месте усилены меры безопасности – сотрудники правоохранительных органов оцепили по периметру комплекс правительственных зданий.
У здания парламента запланирован митинг, организованный оппозиционной ветеранской организацией «Аруаа».
По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
В пятницу в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
Накануне абхазский президент Аслан Бжания прервал визит в Москву и провел совещание с силовиками. Стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
ЕС призвал Грузию к сдержанности после ареста Саакашвили
Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии после ареста Саакашвили соблюдать сдержанность и верховенство закона. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
«После возвращения в Грузию бывшего президента Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона», – заявила она, подчеркнув, что политическая стабильность и независимость судебной системы «являются предварительным условием для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации».
Ранее члены фракции Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) заявили о недопустимости политического реваншизма и призвали власти Грузии немедленно снять обвинения с Михаила Саакашвили. Авторы заявления называют безосновательными обвинения в адрес Саакашвили со стороны правящей партии Грузии. В ECR считают, что «Саакашвили имел полное право вернуться на родину».
«Народ Грузии имеет полное право сам выбирать своих лидеров. Политики должны свободно обсуждать проблемы, а не посылать письма из тюрьмы», – сказано в заявлении.
В Госдепартаменте США заявили, что внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.
«У нас есть информация о его задержании, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить условия, при которых г-н Саакашвили будет пользоваться принципом равенства в соответствии с законодательством Грузии и ее международными обязательствами в области прав человека», – заявили в Госдепартаменте.
- Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. По версии СМИ, он мог въехать в страну через порт Поти – в вентиляционной кабине трейлера.
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