Байден: Все признаки указывают на готовность России напасть на Украину

Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остается «крайне высокой». Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами 17 февраля, подчеркнув, что двери для дипломатического разрешения ситуации остаются открытыми.

Ранее в четверг стало известно о высылке из Москвы заместителя американского посла в России Барта Гормана. Также поступила информация, что Россия передала США ответ на американские предложения по вопросам безопасности. Как сказал Байден, эти бумаги уже есть в его распоряжении, но он пока не может их прокомментировать, так как лично с ними еще не ознакомился.

На просьбу оценить уровень угрозы, связанный с Украиной, Байден заявил, что российское нападение на эту страну возможно в следующие несколько дней. Американский президент отметил, что Россия пока не отводит свои войска от украинских границ, как утверждают в российском Минобороны, в этой связи, по словам Байдена, у Соединенных Штатов есть основания полагать, что Москва вовлечена в подготовку провокации, чтобы оправдать начало боевых действий в Украине. «Все признаки, о которых нам известно, указывают, что они готовы атаковать Украину», - сказал Байден.

С утра в четверг представители пророссийских сепаратистов на востоке Украины утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населенных пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили о десятках нарушений сепаратистами режима тишины, начиная c полуночи четверга.

Выступая на днях, Джо Байден заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих.

На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля, посвященном обострению остановки вокруг Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву четко и ясно заявить всему мировому сообществу, что Россия не готовится напасть на Украину. По словам Блинкена, он отправил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой о личной встрече на будущей неделе.

О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, и другие источники. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на этой неделе после двухдневной встречи министров обороны стран-членов Североатлантического союза в Брюсселе, что Россия «имеет достаточно войск и возможностей для начала полномасштабного наступления на Украину с предупреждением в короткие сроки, или без него». «Это и делает ситуацию столь опасной», - говорит глава НАТО.

Москва планы вторжения неоднократно отрицала. А военное усиление вблизи Украины связывала с учениями и подчеркивала, что перемещение войск по своей территории – это исключительно внутреннее дело России.