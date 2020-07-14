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Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не зарегистрированы кандидатами в президенты Беларуси
Центризбирком Беларуси 14 июля рассматривает регистрацию кандидатов на президентский пост. Шестые по счету выборы пройдут в стране 9 августа.
Виктору Бабарико, экс-главе "Белгазпромбанка", отказано. ЦИК посчитал, что есть основания отказать ввиду несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе. Кроме того, в работе по его продвижению участвовала иностранная организация, посчитал Центризбирком на основе письма КГК.
В письме Комитета госконтроля говорилось о том, что Виктор Бабарико руководил преступной группой, "отмывавшей деньги". Несмотря на то, что вина Бабарико не доказана и судебный процесс еще не начался, ЦИК посчитал это существенным.
Валерию Цепкало, основателю Парка высоких технологий, также отказано на двух основаниях: он, по мнению ЦИК, не смог собрать нужного количества подписей, а также в документах, сданных в избирательную комиссию, были указаны недостоверные сведения о доходах и имуществе его супруги.
Анна Канопацкая, бывший член палаты представителей парламента Беларуси, зарегистрирована. Центризбирком не выявил никаких нарушений.
Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду", зарегистрирован.
ЦИК рассматривает остальных претендентов в кандидаты:
- Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского,
- Сергей Черечень, председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада",
- Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси.
Главный оппонент Лукашенко – экс-глава "Белгазпромбанка" меценат Виктор Бабарико – находится под арестом в СИЗО. Он обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Его вместе с сыном задержали в последний день сдачи подписей в избиркомы. В двух их домах прошли обыски. Ранее в Минске обыски прошли в головном офисе "Белгазпромбанка". Комитет госконтроля заявил, что на базе "Белгазпромбанка" действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению "Белгазпромбанком". В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.
Несмотря на это, Виктор Бабарико успел сдать в Центральную избирательную комиссию 365 тысяч подписей, действительными были признаны 165 тысяч 744 подписи.
Валерий Цепкало, основатель Парка высоких технологий и бывший помощник президента по вопросам науки, не мог быть зарегистрирован, так как после проверки ЦИК засчитал лишь 75 тысяч подписей – это меньше половины собранных претендентом в кандидаты. Некоторые издания сообщили также о том, что на Цепкало написал заявление в милицию некий гражданин Турции, а в МВД Беларуси заявили, что проводят проверку по фактам "противоправной деятельности" в отношении политика.
Светлана Тихановская – решила баллотироваться в президенты, когда ЦИК не зарегистрировал инициативную группу ее мужа, блогера Сергея Тихановского. Сам Тихановский находится под арестом с 29 мая: когда в результате провокации он был задержан во время пикета его жены Светланы Тихановской. Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, а также во вмешательстве в работу избирательных комиссий. С 13 июня Сергей Тихановский находится в карцере.
Избирательную кампанию в Беларуси называют самой жесткой за все время. С момента ее объявления в стране на мирных протестах, а также во время пикетов по сбору подписей были задержаны не менее 703 человек, из которых 129 были приговорены к административному аресту, а 252 – оштрафованы. Об этом говорится в отчете Белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна".
Число политзаключенных достигло 24 человек.
По мнению наблюдателей, предвыборная кампания не соответствует международным стандартам честных демократических выборов, основанных на принципах равной политической борьбы.
Сейчас кандидаты в президенты могут начать агитацию. Досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Не позднее 19 августа Центризбирком подведет итоги выборов. Если будет необходимость во втором туре, он пройдет не позднее 23 августа.
Другие новости дня
В Баку сообщили о тяжёлых боях на границе и гибели высокопоставленных военных
Тяжелые бои продолжаются в Товузском районе на азербайджано-армянской границе, – сообщил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы. Он подтвердил гибель 11 офицеров и военнослужащих в ходе трехдневных боёв на границе.
«В настоящее время продолжаются тяжелые бои в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы. Враг понес большие потери и вынужден был отступить. К сожалению, наша армия также понесла потери, есть раненые», – сказал Дяргахлы на брифинге в зоне боевых действий.
Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев сообщил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров.
«К сожалению, должен заявить, что в результате боев погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев», – сказал Велиев на брифинге.
Агентство Trend сообщает, что в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района был убит мирный житель.
По сообщению армянской стороны, в Вооруженных силах Армении погибших нет. При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что гражданская инфраструктура города Берд подверглись атакам со стороны ВС Азербайджана с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- В Ереване заявили, что военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена.
- Международные партнёры призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня.
Бибилов об инициативе Прилепина: Я двумя руками «ЗА»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поддержал инициативу партии «За правду» о присоединении к России.
«Я отношусь с пониманием к заявлению Захара Прилепина, который является настоящим патриотом российского государства. Мы осетины тоже патриоты России, так как всегда считали ее своей исторической родиной. Ведь в 1774 году Осетия вошла в состав Российской Империи. Я бы благодарил Всевышнего, если бы после заявления Прилепина последовали реальные действия, и двумя руками «ЗА» вхождение в состав России, и как президент, и как осетин», – сказал югоосетинский лидер в интервью агентству «Рес».
По словам Бибилова, Южная Осетия с 1989 года стоит на пути воссоединения с Северной Осетией и вхождения в состав России.
«Более того, свое стремление народ показал и на референдумах, чтобы, во-первых, остаться в составе Советского союза, пока он существовал, и, во-вторых – быть в составе Российской Федерации. Мы боролись за независимость от Грузии, а стремление югоосетинского народа всегда было направлено на вхождение в состав России и на объединение народа Осетии. Кроме того, именно за вхождение в состав России, как основу моей платформы и голосовал югоосетинский народ на последних выборах главы государства. Спасибо Захару Прилепину за понимание желания осетинского народа», – отметил Бибилов.
Михаил Саакашвили: «У меня большие планы и по Украине, и по Грузии»
У меня большие планы и по Украине, и по Грузии, – пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей Родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России, олигархом Иванишвили, и вернём грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придётся заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и в Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу чтобы не случилось и чего бы мне это не стоило», - говорит Саакашвили.
По словам политика, он рождён для побед. «Но и Украина, и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. Присоединяйтесь. My way is Misha’s way and we gonna win! [Мой путь – путь Миши и мы победим]», - пишет Саакашвили.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».
«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», – отметил глава МИД.
- Глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство «нелегитимным» и заявил, что «ни на секунду» не признает законность ситуации в стране. Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова из-за заявления политика. Позже Саакашвили добавил, что «убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа».
Минздрав Монголии подтвердил смерть от бубонной чумы 15-летнего подростка
Минздрав Монголии утром 14 июля подтвердил смерть 15-летнего подростка от бубонной чумы: предположительно, юноша заразился от дикого сурка, употребив его мясо в пищу или разделав зараженное животное. Подросток жил в селе Тугруг в регионе Гоби-Алтай на юго-западе Монголии. В соседней с этим регионом области Ховд также было зафиксировано минимум два случая бубонной чумы, которую люди подхватили от сурков. Однако там больным повезло больше: их удалось вылечить.
"Анализы подтвердили, что он умер от чумы сурка", – подтвердили представители Министерства здравоохранения Монголии.
Пятнадцать человек из первого круга контактов подростка и 11 человек его контактов второго уровня были отправлены в карантин, первой группе были превентивно выписаны антибиотики. О больных среди людей в карантине в Тугруге пока не сообщалось. Однако, чтобы сдержать распространение болезни, в шести районах региона Гоби-Алтай минимум на шесть дней карантина был введен комендантский час.
Минздрав Монголии еще раз предупредил всех жителей страны, что смертность от бубонной чумы сегодня оценивается в 4,9%, что делает ее "смертельным и очень опасным заболеванием".
"Запрещается трогать сурков, есть мясо сурка или охотиться, – еще раз подчеркнули представители ведомства. – Предупреждаем: нельзя есть мясо сурка: будет очень жаль, если заболевший человек не сможет вовремя получить медицинскую помощь и умрет по дороге в больницу".
Власти российской Тувы ранее также попросили жителей региона, особенно живущих в приграничных с Монголией районах, "проявить бдительность" из-за вспышки бубонной чумы: воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо, а также мясо крысы и верблюда. Кроме того, людям настоятельно советуют по возможности защищать себя от укусов насекомых: эта рекомендация связана с тем, что частым переносчиком бубонной чумы бывают блохи, которые живут на кожных покровах грызунов.
Власти Алтайского края из-за вспышки бубонной чумы в Монголии и Китае также запретили в регионе охоту на сурков и начали патрулировать приграничные территории. О случаях бубонной чумы на территории России пока ничего не сообщалось.
За сутки в Армении выявлено 339 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 339, в общем составив 32490.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 864 и сейчас составляет 20729.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 581.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 184 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10996, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 136802 (1115 за последние сутки).
«Приоритетная задача» - абхазский МИД о подписании с Тбилиси договора о невозобновлении войны
В Сухуми продолжается дискуссия, спровоцированная «планом Прилепина» - инициативой о присоединении к России самопровозглашенных республик, в том числе Абхазии; а также заявлениями абхазского лидера Аслана Бжания. Бжания 3 июля сказал, что «не требует от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы - это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога: гуманитарного, экономического и любого другого».
В абхазском МИД заявили, что отношения с Тбилиси «характеризуются жестким антагонизмом, периодически принимавшим формы открытого вооруженного противостояния». В ведомстве указывают, что Абхазия не представлена в крупнейших международных организациях, а единственным действующим международным форматом, в работе которого участвуют представители Сухуми, остаются Женевские дискуссии.
«При этом, многие общественно-политические деятели Абхазии относятся к данному международному формату скептически, ссылаясь на то, что в нем не наблюдается существенных подвижек. Однако основной задачей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье является поиск компромиссных решений для последующего подписания договора между Республикой Абхазия и Республикой Грузия о международных гарантиях неприменения силы в отношении друг друга. Обеспечение безопасности наших граждан – задача №1, и мы действуем, руководствуясь именно этим постулатом. Вряд ли эти прописные истины необходимо доказывать внутри страны», - сказано в заявлении.
В Сухуми вновь указали на необходимость подписания с Тбилиси договора о невозобновлении боевых действий.
«Подписание с Грузией договора, исключающего возобновление боевых действий, гарантом исполнения которого выступят авторитетные международные организации, является приоритетной задачей внешней политики Республики Абхазия на этом историческом этапе. Президент Республики Абхазия четко отразил эти тезисы в ходе пресс-конференций, имевших место в последнее время. В дальнейшем Президент также намерен твердо придерживаться этих принципов для отстаивания интересов Республики Абхазия на любых международных площадках. Исходим из того, что Республика Абхазия является суверенным независимым государством, чей политический статус закреплен Конституцией и не подлежит пересмотру ни при каких обстоятельствах. При этом придерживаемся принципа открытости и готовности выстраивать полноценные и равноправные взаимоотношения со всеми заинтересованными партнерами, разделяющими подобные подходы и проявляющими уважение к суверенитету Абхазии», - говорится в заявлении МИД.
- Идею о присоединении к России Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья озвучила партия «За правду» Захара Прилепина. Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе.
- «За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания ранее заявлял, что Грузия должна озвучить обязательство о невозобновлении боевых действий, а также говорил о желании задействовать с Тбилиси новую переговорную площадку.
«Украина отгребает»: Кулеба отреагировал на заявления Саакашвили о Грузии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в МИД Грузии прокомментировал высказывания Михаила Саакашвили, которые провоцируют скандалы. Об этом пишет НВ.
В ходе брифинга Кулеба заявил, что ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, поскольку «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».
«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», – отметил глава МИД.
По его словам, Украина ценит дружбу с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений.
«Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины», – подчеркнул Кулеба.
- Глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство «нелегитимным» и заявил, что «ни на секунду» не признает законность ситуации в стране. Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова из-за заявления политика. Позже Саакашвили добавил, что «убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа».
В июне смертность в Москве превысила прошлогоднюю на 41%
В июне смертность в Москве на 41 процент превысила аналогичный показатель прошлого года. В 90 процентов случаях коронавирусная инфекция стала либо основной, либо сопутствующей причиной смерти. Об этом свидетельствуют данные столичного Департамента здравоохранения.
Всего в Москве в июне было зарегистрировано 13 128 смертей. В июне 2019 года в Москве умерли 9 268 человек. В среднем за последние три года в Москве в июне умирали около девяти с половиной тысяч человек.
COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти значится в 3 408 случаях. Это на треть меньше, чем в мае, говорится в сообщении московского департамента здравоохранения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12 процентов. Основной причиной такого роста, по ее словам, стала коронавирусная инфекция. По данным Росстата, непосредственно от COVID-19 с учетом тех, у кого наличие вируса не было подтверждено анализами, умерли 7444 человека.
Российские официальные данные о смертности от COVID-19 вызвали вопросы прессы и экспертов – они существенно ниже, чем в подавляющем большинстве стран мира. Ряд изданий, проанализировав опубликованную статистику о смертности в Москве в апреле, обнаружили, что 70 процентов смертельных случаев в результате заражения коронавирусом не отражены в официальных сводках. После этого российские власти объяснили, что в статистику смертности включаются только те случаи, когда коронавирусная инфекция признана главной причиной смерти пациента.
Статистика федерального штаба по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом.
Международные партнёры призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня», – сказала она.
«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты остаются строго привержены тому, чтобы помочь сторонам достичь прочного и мирного урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Мы продолжим активно участвовать в усилиях, направленных на достижение этой цели. Соединенные Штаты присоединяются к призывам сопредседателей Минской группы к сторонам как можно скорее возобновить переговоры по существу и тоже отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства», – отмечает также американское внешнеполитическое ведомство.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонные консультации с главами МИД Азербайджана и Армении и призвал их к проведению прямых переговоров и разрядке напряженности на границы. Соответствующее сообщение Боррель разместил в понедельник на своей странице в Twitter.
«Говорил по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость снизить напряженность и обеспечить прекращение огня. Прямые контакты между сторонами имеют ключевое значение, необходимо возобновление содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ», - написал Боррель.
Ранее в своем заявлении по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией ЕС призвал обе стороны «прекратить вооруженные столкновения, воздерживаться от воинственной риторики и предпринять немедленные действия для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о взаимных обстрелах, в том числе с использованием тяжелых вооружений, на армяно-азербайджанской международной границе, которые, как сообщается, привели к гибели людей», - говорится в распространенном заявлении.
Дюжаррик отметил, что глава ООН «настоятельно призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также призывает все заинтересованные стороны принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации и воздерживаться от провокационной риторики».
«Генсекретарь принял к сведению заявление, сделанное сегодня сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и вновь заявляет о своей полной поддержке их усилий по урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного урегулирования продолжающегося нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - заявил Дюжаррик.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 999
В Грузии за сутки выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев в стране достигло 999.
По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, все новые случаи подтверждены у водителей-международников.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 144. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 870 – за сутки выздоровели еще 13 пациентов.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 244 человека, в карантине – 5640. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита «ядерной пятерки»
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео обсудил идею проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В заявлении Госдепартамента говорится о том, что во время телефонного разговора Майк Помпео и Сергей Лавров обсудили "проведение в ближайшем будущем саммита пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН в ознаменование 75-летия создания ООН".
Президент России Владимир Путин неоднократно призывал к проведению саммита так называемой "ядерной пятерки" - России, Соединенных Штатов, Китая, Великобритании и Франции. По словам президента России, пятерка постоянных членов, стран-основателей ООН должна дать пример для сохранения мира. До сих пор эта идея не получала публичной поддержки в западных столицах.
В заявлении Госдепартамента ничего не говорится об отношении к этой инициативе других постоянных членов Совета Безопасности ООН. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина на саммит "Большой Семерки", который должен был состояться в США, однако несколько членов "Семерки" выступили с критикой этой идеи.
Во время телефонного разговора Майка Помпео и Сергея Лаврова, как сообщает Госдепартамент, также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Афганистан. Майк Помео поднял вопрос о безопасности выборов в Соединенных Штатах.
В Баку сообщили о новом артиллерийском обстреле приграничных сел Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об артиллерийском обстреле подразделениями ВС Армении двух приграничных сел на территории Товузского района республики. Об этом пишет ТАСС.
«Утром 14 июля подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района», - сообщил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. По его словам, жители села не пострадали.
В Министерстве обороны Армении в свою очередь во вторник утром сообщили о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, ночью армянские ВС наблюдали движение танка азербайджанской армии. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.
«Ночью из позиций армянских ВС наши военнослужащие наблюдали движение танка противника, которое было подавлено огнем. Сейчас на границе ситуация относительно спокойная», - отметила она.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
- Грузинские власти обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана.
В Тбилиси обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
Грузинские власти обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что стороны смогут избежать дальнейшего обострения ситуации. «Мир и безопасность в нашем регионе важны для будущего развития и процветания Грузии, а также наших дружественных и партнерских государств - Азербайджана и Армении», – сказано в официальном заявлении президента.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана - Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. Глава грузинского МИД отметил, что важно разрядить обстановку на месте, остановить действия вооруженного характера и обеспечить мир.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы
Корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год, объявил Комитет защиты журналистов. Вместе с российской журналисткой престижной премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.
Победители будут награждены 19 ноября 2020 года на ежегодном благотворительном вечере КЗЖ, который будет проходить под председательством Патрика Гаспара, президента Фонда «Открытое общество», и будет вестись заслуженным радио- и тележурналистом Лестером Холтом.
Из-за ограничений по охране здоровья и безопасности, связанных с COVID-19, гала-концерт этого года будет виртуальным, с видео-биографиями журналистов, захватывающими историями о свободе прессы, презентациями и выступлениями, которые будут транслироваться онлайн и рассылаться по всему миру.
Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ)) - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. Первым почетным председателем комитета, образованного в 1981 году, был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт.
В штаб-квартире организации работают 22 сотрудника, среди которых специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.
Паата Имнадзе опроверг версию о том, что комары могут стать переносчиками коронавируса
«Комары не являются переносчиками коронавирусной инфекции», - заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний (НЦКЗ) Паата Имнадзе, отвечая на вопросы в онлайн включении на Facebook.
Специалист опроверг предположение, что укусившие зараженного человека комары могут стать переносчиками коронавирусной инфекции. «Нет, не могут, успокойтесь, это капельная инфекция. Появились мнения и о том, что инфекция передается по воздуху. По крайней мере, комары действительно не являются распространителями коронавируса», - сказал Имнадзе.
Он также ответил на вопрос, насколько эффективной можно считать создаваемую вакцину от коронавируса, если, согласно новым данным, коронавирусная инфекция не оставляет иммунитет. Имнадзе считает, что это спорный вопрос.
«Здесь речь идет о титре антител, есть данные, что эти антитела могут исчезнуть через 2-3 месяца, но это иммунитет не только на антитела, это иммунитет и так называемой памяти Т-лимфоцитов, когда организм заново встречается с тем же антигеном и Т-лимфоциты производят в этом случае антитела. В связи с этим сейчас ведется большое исследование, насколько это сохраняется в памяти Т-лимфоцитов. Так что эти вопросы не безнадежны и вакцина может хорошо подействовать», - сказал Имнадзе.
- В Грузии с начала пандемии до сегодняшнего дня число зараженных коронавирусом составило 995. Выздоровели 857 человек. Скончались 15 человек. Вместе с тем 31 гражданин Грузии, в том числе 28 военных, доставлены на лечение из других стран. В карантине находятся 5 001 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 219.
Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он не признает. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. «Текст о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в точности повторяет текст постановления о возбуждении дела – никаких новых деталей не раскрыто», – сказал Павлов.
По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который «был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны». Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, «анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки».
- В поддержку Сафронова выступил профсоюз журналистов и работников СМИ: «Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества». Открытое письмо подписали больше ста человек.
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости», ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.
По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
- Сафронов вину не признает. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – «Новая газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Медуза», РБК, «Проект», «Медиазона», The Bell, русская версия журнала Forbes и другие.
14 июля из Гудаутской ЦРБ планируется выписка двух оставшихся пациентов
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 36 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
По результатам анализов, завтра, 14 июля, из Гудаутской ЦРБ планируется выписка двух оставшихся пациентов – курсантов российских вузов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
WP: Трамп допустил 20 тысяч неточностей в своих выступениях
Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации в 2017 году сделал более 20 тысяч сообщений, не соответствующих действительности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на базу данных The Checker. Сервис проанализировал высказывания президента на митингах, в интервью журналистам и записи в твиттере.
По данным The Washington Post, недостоверные высказывания президента касались пандемии коронавируса, его собственного импичмента и смерти после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
В частности, журналисты обращают внимание на высказывание Трампа, о том, что настоял на использовании Национальной гвардии для подавления беспорядков в Сиэтле. Однако местные чиновники заявляют, что действовали самостоятельно.
Кроме того, как пишет The Washington Post, Трамп обвиняет в шпионаже своего предшественника Барака Обаму. Однако президент основывается на небольшом количестве фактов или вообще делает это без доказательств.
По подсчётам The Checker, чаще всего Трамп искажал информацию об американской экономике. А больше всего неточностей - более 60 - глава Белого дома допустил во время интервью с прессой 9 июля.
Администрация президента публикацию пока не прокомментировала. Ранее Трамп неоднократно обвинял The Washington Post в публикации фейковых новостей.
В Хабаровск прибыл полпред президента. На акции в поддержку Фургала начались задержания. ВИДЕО
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с негласным визитом в Хабаровск, где прошли массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, Трутнев встречался с руководством силовых структур региона, а также провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства.
Полпред обвинил местных чиновников в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. "Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями и может искать компромиссов с местными", — заявил один из источников издания. С протестующими Трутнев не встречался.
Жители Хабаровска второй день подряд вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
В воскресенье митингующие вновь собрались на центральной площади Ленина, а затем двинулись шествием по одной из проезжих частей улицы имени Муравьева-Амурского. В акции участвовали, по разным данным, от одной до трёх тысяч человек. Водители в знак солидарности поддерживали участников, сигналя из своих машин, передаёт "Интерфакс".
Полиция города усилила меры безопасности. Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийных акциях, однако люди не разошлись даже с наступлением ночи по местному времени. Сейчас они стоят возле здания правительства края. "Сибирь.Реалии" сообщают, что внутри здания находится отряд ОМОНа.
Также сообщается о первых задержаниях - полиция увезла с площади четырёх молодых людей. В МВД утверждают, что один из них был нетрезв.
Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске отмечает, что протесты два дня подряд – исключительный случай для города.
Днём ранее в Хабаровске прошла одна из самых масштабных акций протеста в его истории. По разным оценкам, в ней участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было. Жители требовали, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине, пишет "Коммерсантъ".
Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко пожаловалась на угрозы после марша.
В воскресенье акции в поддержку Фургала прошли также в других городах Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре несколько сотен человек собрались на одной из площадей, держа в руках фотографии арестованного губернатора. В Амурске люди вышли к зданию городской администрации, скандируя "Мы здесь власть!". А жители Николаевска-на-Амуре выстроились на местной набережной с фонариками так, чтобы получилась гигантская надпись "Свобода".
Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. В пятницу Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что губернатор проверяется и на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает. Многие жители Хабаровска говорят о политической подоплёке уголовного преследования.
Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, отмечает "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. На пост губернатора есть пять потенциальных кандидатов:
- глава совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт", бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк,
- председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев,
- замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов,
- заместитель Фургала Юрий Золочевский,
- экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.
Опрошенные изданием эксперты разошлись в оценках, кто может стать новым главой Хабаровского края. По мнению политолога Александра Кынева, наиболее разумным вариантом для федеральной власти будет спустить ситуацию на тормозах, потому что только это позволит снизить волну протестов. Эксперт по региональной политике Виталий Иванов посчитал, что правильнее всего врио губернатора назначить персону "с хабаровским бэкграундом", но не вовлекавшуюся в проекты "Единой России" и приемлемую для ЛДПР.
В выходные в Хабаровске прошли одни из самых масштабных акций протеста в истории региона. По разным оценкам, в одной из них участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было.
«Мы видели это в Грузии и Украине» – Столтенберг о наращивании Россией военных мощностей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает необычайную активность российских подлодок в Атлантике, а также выступает за новые мировые договоренности о разоружении.
«Атлантика остается для нас центром, мы - региональный союз. Тут, кстати, много всего происходит, в последние годы мы зафиксировали в Атлантике самую большую активность российских подлодок за всю историю», – сказал Столтенберг в интервью издательской группе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, Россия в настоящее время модернизирует свои военные мощности и показывает готовность их использовать, – пишет «Интерфакс».
«Мы видели это в Грузии и Украине. Размещение оружия, такого, как ракеты SSC-8 (крылатая ракета 9М729), представляет для нас особую причину для беспокойства, поскольку это привело к окончанию договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)», – указал генсек НАТО.
Также альянс обеспокоен другими российскими военными разработками.
«Нам нужно новое соглашение о разоружении, а не новые гонки вооружений», - заключил Столтенберг.
- ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
- США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.
- В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.
Саакашвили: «Убрать пророссийское правительство Грузии - в интересах Украины»
Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили считает нынешнее правительство Грузии пророссийским и полагает, что его смена будет выгодна Украине.
«Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу - потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины. Это моя личная позиция, и она очень твердая», – заявил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Он также подчеркнул, что никто не может запретить грузину быть грузином, даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины.
На днях Саакашвили подверг критике грузинские власти и заявил, что не признает легитимность грузинского правительства. В ответ на последовавший за этим вызов украинского посла Игоря Долгова в МИД Грузии, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев высоко ценит стратегическое партнерство с Тбилиси, подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства, а публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.
Месяц назад Игоря Долгова уже вызывали в МИД Грузии для объяснений. Тогда Саакашвили опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре. Он также заявил, что «не собирается смотреть на уничтожение Грузии», а сам на выборах будет «на передовой».
Полиция задержала около 20 человек на акции в поддержку Ивана Сафронова
Полиция задержала около двадцати человек у СИЗО "Лефортово", где проходит акция в защиту Ивана Сафронова, сообщает "ОВД-Инфо". Среди задержанных член профсоюза журналистов Софья Русова, которая стояла с плакатом в поддержку Сафронова, журналистка издания "Холод" Мария Карпенко и журналистки "Коммерсанта" Ольга Аленова, Петр Пархоменко и Алла Пугачева, пишет "Дождь". Позднее была задержана главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова и журналистка Арина Бородина.
Адвокат Иван Павлов пришел к собравшимся у Лефортово и рассказал, что защитники решили разделиться. Павлов останется за стенами СИЗО и будет информировать журналистов о том, что происходит в СУ ФСБ. Это связано в том числе с тем, что у адвокатов могут отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, и тогда давать комментарии по существу дела будет нельзя.
Сафронову сегодня должно быть предъявлено обвинение. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки".
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.
По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
- Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – "Новая газета", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes и другие.
Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись обвинениями
Армения совершила очередную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
«Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие. Могу сказать, что очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю», – заявил Алиев.
По словам президента Азербайджана, напряженная ситуация на границе сохраняется. «Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты», – отметил Алиев.
Выступая на внеочередном заседании правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не останется без ответа. Кроме того, он обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
«Этот военный инцидент возник не в вакууме. Уже длительное время руководство Азербайджана, исходя из известных мотивов, пытается разыграть антиармянскую карту. Возможно, что мы имеем дело со стилем действий военно-политического руководства Азербайджана по отодвижению на второй план внутренних проблем путем обострения ситуации на границе, в контексте которого проявляется пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и жизнями азербайджанских солдат, что выражается в отправке их на осуществление бесперспективных действий», – сказал Пашинян.
В Москве выразили озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвали противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго соблюдать режим прекращения огня.
«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля с.г. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В то же время Россия как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ выражает готовность оказать сторонам необходимое содействие для стабилизации ситуации.
Официальная Москва также сообщает: «По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших».
- На границе Армении и Азербайджана ситуация обострилась накануне. Стороны обвиняют друг друга в возобновлении обстрелов.
- Число погибших с азербайджанской стороны увеличилось до трёх, – сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Ведомство опубликовало кадры нанесения удара по «опорному пункту врага».
- Со стороны армянских вооруженных сил потерь нет, – написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Позднее она уточнила, что двое полицейских, несущих боевую службу на границе, получили легкие ранения.
- Последнее крупное вооруженное столкновение между армиями Азербайджана и Армении произошло в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены.
В Абхазии объявили результаты довыборов в парламент
Руководитель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Гогия объявил результаты довыборов в парламент.
По Отхарскому избирательному округу №14 избранным депутатом считается Алмасхан Барциц, набравший 63,5% голосов избирателей. По Гудаутскому избирательному округу №18 избранным депутатом считается Алхас Хагба, набравший 50,56%. По Кындыгскому избирательному округу №31 – Гарри Кокая, он набрал 70,3%.
В Бзыбском округе №10 выборы состоялись по явке, но избрать депутата не удалось, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Тамаз Гогия отметил, что выборы прошли без нарушений.
- Места в абхазском парламенте освободились после победы экс-депутата Аслана Бжания на президентских выборах и назначения Александра Анкваб премьер-министром, Дмитрия Дбар министром внутренних дел, а Юрия Хагуш – главой Гагрского района.
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