Власти Беларуси считают, что Запад не хочет расследовать инцидент с Ryanair

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Запад проявляет нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair, так как результаты будут не в его пользу. Об этом сообщает из Минска корреспондент агентства ТАСС.

По словам главы МИД Беларуси ни Польша, ни Литва до сих пор не передали Минску или Международной организации гражданской авиации (ICAO) материалы, связанные с разговорами экипажа с аэропортами этих стран, что необходимо.

«Они говорят, что якобы Беларусь не соблюдает принципы верховенства права. Где здесь в данной ситуации мы видим хотя бы на йоту желание западных стран действовать согласно с этими принципами? Никакого желания нет», приводит ТАСС высказывания Владимира Макея.

Министр иностранных дел Беларуси отметил, что на недавней встрече с главами западных дипломатических миссий в Минске белорусская сторона предоставила все материалы, продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству по расследованию инцидента.