Бельгия направит Украине помощь, полученную от доходов России

Брюссель направит Киеву помощь в размере 200 миллионов евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Средства пойдут на военные поставки и поддержку беженцев. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на совместной пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.

По словам бельгийского премьера, использование российских активов обосновано с экономической и моральной точек зрения.

Ранее власти Бельгии сообщали о заморозке российских активов и финансовых транзакций на общую сумму в размере почти 250 миллиардов евро. Брюссель решил использовать налоги с процентов, полученных от размещения российских активов, на поддержку Украины. Теперь Бельгия хочет использовать и сами проценты в полном объеме, подчеркнул премьер-министр. Правовая база для этого разрабатывается при участии Еврокомиссии.

По данным СМИ, власти Бельгии получили за счет налогов от размещенных в стране российских активов 625 миллионов евро.

Евросовет в октябре прошлого года поручил Еврокомиссии разработать механизм использования подсанкционных российских активов для восстановления Украины. Позднее Еврокомиссия допустила возможность конфискации средств России для выплат репараций Киеву.

Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство. Президент России назвал предложения ЕС нарушением правил и норм международной торговли.