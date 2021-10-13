Белорусское МВД планирует привлекать граждан к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные в республике экстремистскими. Об этом сообщается в канале Главного управления министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Большая часть каналов, признанных судами в стране экстремистскими, принадлежит оппозиции.

В сообщении ГУБОПиК новую меру связывают с принятым 12 октября постановлением белорусского правительства "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". В МВД заявили, что документ позволяет им признать группы в мессенджерах и социальных сетях незарегистрированными группами граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность. Им грозит максимальное наказание до 7 лет свободы, заявили в ведомстве.

В феврале ГУБОПиК заявлял, что подписка на признанные экстремистскими чаты и каналы может расцениваться как административное правонарушение. Тогда несколько опрошенных изданием "Наша нива" адвокатов заявили, что это невозможно по действующим законам. Однако милиция начала приходить к подписчикам таких каналов и штрафовать их, в том числе обвиняя в других правонарушениях.

В списке признанных экстремистскими каналов есть не только оппозиционные группы, но и медиа. Так, в октябре 2020 года суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал NEXTA, на который подписаны почти 990 тысяч человек. В августе аналогичная мера была принята против каналов закрытого властями авторитетного новостного портала Tut.by и запущенного его бывшими сотрудниками нового издания — Zerkalo.io.