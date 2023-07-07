Белый Дом анонсировал поставки Украине кассетных боеприпасов

Советник президента США по безопасности Джейк Салливан на пресс-брифинге в Белом Доме в пятницу заявил, что США одобряют передачу Украине кассетных боеприпасов. Официальное заявление правительства по этому вопросу последует через несколько часов, сказал он.

Салливан подчеркнул, что США понимают всю опасность кассетных боеприпасов, и поэтому долго колебались с вынесением такого решения. Однако, поскольку российская армия уже использует подобные снаряды на территории Украины, Украина должна иметь возможность обороняться сравнимым оружием.

Также он сообщил, что получил от украинской стороны заверения, что она будет использовать кассетные боеприпасы маскимально осторожно и постарается обеспечить безопасность гражданских лиц.

По словам Салливана, применение кассетных снарядов всегда связано с риском, что часть взрывных элементов останутся неразорвавшимися, что потребует последующего разминирования. Но, сказал он, украинские территории, где идут бои, и так нуждаются в тотальном разминировании, и США будут помогать в нем Украине независимо от того, какое оружие они поставляют.