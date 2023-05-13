Берлин готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Киеву

Берлин готовит новый пакет военной помощи Киеву на 2,7 миллиардов евро. Об этом сообщило Минобороны Германии.

В пакет, в частности, входят 30 танков Leopard, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре зенитно-ракетных комплекса, бронемашины, автомобили, дроны-разведчики и боеприпасы. Это крупнейший пакет помощи Германии с начала войны России против Украины.

По данным журнала Der Spiegel, этот пакет был согласован в последние дни в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомством федерального канцлера. Новые поставки вооружений приурочены к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая, пишет Deutsche Welle.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Берлин в связи с объявленной помощью. «Спасибо союзникам. Работаем», - написал он в телеграме.

С начала войны России с Украиной страны НАТО оказали помощь Киеву на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 70 миллиардов долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи.