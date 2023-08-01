Беспилотник вновь атаковал небоскрёб в квартале Москва-Сити

Москва вновь подверглась атаке беспилотниками – второй раз за три дня. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Один дрон попал в башню в деловом комплексе Москва-Сити, которая была повреждена при атаке в воскресенье.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, повреждён фасад на уровне 21 этажа, нарушено 150 кв. метров остекления. Люди не пострадали, уверяют в мэрии. Судя по фотографиям с места, серьезного ущерба зданию, которое занимают в том числе государственные ведомства, не нанесено. На месте находятся экстренные службы. Пожара в здании нет. По данным телеграм канала ASTRA, там, куда попал беспилотник, находится Минэкономразвития России.

Ранее в ночь на вторник пользователи соцсетей сообщали о звуках взрывов на западе Московской области.

Утром министерство обороны России заявило, что ночью в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья были сбиты два украинских беспилотника, а третий подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Именно он, как утверждает Минобороны России, потеряв управление, врезался в башню в квартале Москва-Сити.

Как сообщают российские агентства, из-за новой атаки дронов была приостановлена работа аэропорта Внуково, который находится на юго-западе Москвы. Сейчас он возобновил работу.

В последнее время атакам беспилотников всё чаще подвергаются не только граничащие с Украиной регионы, но и центральные районы России. Только за последний месяц это уже пятая попытка атаковать дронами Москву. 24 июля один беспилотник врезался в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачёва, а другой упал на одно из зданий Минобороны. В ночь на воскресенье в небоскребы в Москва-сити ударили два беспилотника, еще один был сбит под Москвой.

Российские власти обвиняют в атаках Киев. Украинская сторона атаки, как правило, не комментирует. В то же время два дня назад президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «война возвращается на территорию России – к ее символическим центрам и военным базам, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс».