Беспилотники атаковали нефтехимический завод в Башкортостане

В ночь на 4 ноября украинские беспилотники атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане: произошёл взрыв в цехе водоочистки, он частично обрушился.

Как сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов, на момент атаки в цехе находились пять человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

По словам главы региона Радия Хабирова, силы ПВО сбили два беспилотника – обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. По его словам, предприятие работает в штатном режиме.

По данным телеграм-канала Astra, в городе Кстово Нижегородской области атаке подверглась промзона, где расположены два предприятия: нефтехимический завод «СИБУР-Кстово» и НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В промзоне начался пожар, местные жители ночью сообщали о взрывах.

В Волгоградской области в результате атаки дронов на площадке подстанции «Фроловская» начался пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По последним данным, пострадавших нет.