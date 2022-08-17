Би-би-си: ФСБ обвинила покойника в подготовке теракта

ФСБ назвала имена двух граждан России, якобы готовивших подрыв нефтепровода в Волгоградской области. Однако, как сообщает Би-би-си, люди с такими именами не могли иметь отношения к диверсии: один из них живет в Киеве и занимается мирными делами, второй погиб несколько месяцев назад.

По версии ФСБ, опубликованной в российских СМИ, спецслужбе удалось предотвратить взрыв на нефтепроводе под Волгоградом. При задержании были убиты два предполагаемых диверсанта. Спецслужба сообщила, что орагнизаторами теракта были некто Андрей Чуенков и Юрий Ионов - члены радикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем ("Тесаком"). Из пресс-релиза ФСБ было трудно понять, являются ли убитые под Волгоградом именно организаторами, или это другие люди, поэтому многие некоторые российские СМИ писали, что убиты именно Чуенков и Ионов. Однако позже в ФСБ уточнили, что Чуенков в данный момент принимает участие в боевых действиях в Украине в составе нацбатальона "Ураган", а Ионов - в составе полка "Азов".

Журналисты Би-би-Си связались с Андреем Чуенковым. Он живет в Киеве, диверсий в Волгоградской области и где-либо еще, по его словам, не устраивал. Чуенков действительно был близок с Максимом Марцинкевичем. После его смерти в тюрьме в 2020 году он покинул Россию и попросил политического убежища в Украине. В военных действиях он не участвовал, о существовании националистического батальона "Ураган" впервые слышит: по его словам, в СМИ никогда не сообщалось о существовании батальона с таким названием. После начала войны он занимается волонтерством, прошел курс тактической медицины и помогал раненым.

Чуенков также рассказал, что был заочно знаком с Юрием Ионовым, которого ФСБ называет вторым убитым при задержании диверсантом. Ионов действительно был военнослужащим полка "Азов", и погиб под Мариуполем несколько месяцев назад, в начале войны. Информацию о гибели Юрия Ионова в марте 2022 года Би-би-си подтвердили еще два участника "Азова".

По мнению Чуенкова, ФСБ хочет дискредитировать "все, что связано с русским национализмом", называя фамилии участников националистических движений в связи с диверсиями.