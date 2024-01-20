Би-би-си получила видео с приговором за просмотр дорам в КНДР

Би-би-си опубликовала видео из КНДР, на котором двух подростков приговаривают к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейских дорам.

Видео Би-би-си передал исследовательский институт развития юга и севера, работающий с перебежчиками из Северной Кореи. Предполагается, что запись сделана в 2022 году.

На видео двух подростков в серых робах заковывают в наручники на стадионе, заполненном школьниками. Сообщается, что ролик был распространен в КНДР в целях идеологического воспитания и предостережения граждан от просмотра «разлагающих записей».

«Загнивающая культура марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они уже разрушили свое будущее», – цитирует диктора из ролика Би-би-си.

Северная Корея запрещает передачу фотографий, видео и других свидетельств жизни в стране во внешний мир, поэтому такие утечки – редкость, отмечает Би-би-си.

В 2020 году Пхеньян ужесточил наказание за просмотр, хранение или распространение южнокорейских программ – вплоть до смертной казни.