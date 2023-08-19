Bild: Россия, Турция и Катар готовят замену зерновой сделке

Россия совместно с Турцией и Катаром готовят новое соглашение на смену зерновой сделки, действие которой закончилось месяц назад. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Журналисты изучили служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. В сообщениях говорится, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, поэтом Россия, Турция и Катар начали разрабатывать новое трехстороннее соглашение, которое заменит старое.

Cогласно новому предполагаемому документу, планируется поставлять российское зерно в бедные страны, в частности Африки. Турция будет выступать в этом как организатор, а Катар - как спонсор поставок.

Вместе с тем, глава турецкого МИД Хакан Фидан, несмотря на вероятное соглашение, просит Москву вернуться к зерновой сделке, пишет Bild.