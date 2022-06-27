Bloomberg: Россия допустила дефолт по валютным долговым обязательствам

В ночь на 27 июня Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Об этом сообщил Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года. Москва отрицает, что допустила дефолт.

26 июня истек льготный период по выплате около 100 миллионов долларов просроченных платежей по государственным облигациям. Окончание этого льготного периода является событием дефолта, отмечает агентство.

"Это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", поскольку валютные резервы Центробанка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы, считает Bloomberg. Однако подчеркивает, что дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал фарсом применение в данном случае термина "дефолт".

Россия заявляет, что у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад.

Ранее Министерство финансов США отказалось продлевать после 25 мая 2022 года лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах. В ответ на это Минфин России заявил, что будет обслуживать свой внешний долг в рублях.

Как сообщалось ранее, ведомство перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) более 12 миллиардов рублей для выплаты по евробондам. Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявили в российском министерстве финансов.