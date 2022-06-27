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Bloomberg: Россия допустила дефолт по валютным долговым обязательствам
В ночь на 27 июня Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Об этом сообщил Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года. Москва отрицает, что допустила дефолт.
26 июня истек льготный период по выплате около 100 миллионов долларов просроченных платежей по государственным облигациям. Окончание этого льготного периода является событием дефолта, отмечает агентство.
"Это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", поскольку валютные резервы Центробанка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы, считает Bloomberg. Однако подчеркивает, что дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян.
Министр финансов России Антон Силуанов назвал фарсом применение в данном случае термина "дефолт".
Россия заявляет, что у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад.
Ранее Министерство финансов США отказалось продлевать после 25 мая 2022 года лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах. В ответ на это Минфин России заявил, что будет обслуживать свой внешний долг в рублях.
Как сообщалось ранее, ведомство перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) более 12 миллиардов рублей для выплаты по евробондам. Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявили в российском министерстве финансов.
- 5 марта президент России подписал указ о возможности перехода с валютных выплат на рублевые. 22 июня Владимиром Путиным был подписан ещё один указ о механизме выплат по еврооблигациям в рублях.
- Около 40 миллиардов долларов внешнего долга Российской Федерации номинированы в американской и европейской валютах.
Другие новости дня
СМИ: Джонсон предложил «семёрке» раздеться по пояс, чтобы быть «круче Путина»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам "Группы семи" для фотографии за обедом раздеться по пояс, чтобы выглядеть "круче Путина". Об этом сообщают СМИ, освещающие мероприятия "семёрки".
В ответ премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить показ верховой езды с обнаженной грудью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничиться просто верховой ездой.
Российские СМИ напоминают, что в 2009 году президент России Владимир Путин отдыхал в Туве. Тогда в прессе были опубликованы фотографии, на которых раздетый до пояса президент едет верхом на лошади.
В 2017 году тоже были опубликованы фотографии раздетого по пояс Путина на рыбалке с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Россиянка Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании
Россиянка Софья Сапега, отбывающая срок в колонии в Беларуси попросила Александра Лукашенко о помиловании. Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский.
В обращении, как пишет Русская служба Би-би-си, 24-летняя Сапега просит Лукашенко освободить её от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", говорится в прошении. Сапега пишет, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них. Россиянка просит Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс " быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".
Год назад отец россиянки уже просил Лукашенко помиловать дочь.
6 мая белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур. Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда .
Александр Лукашенко 3 июня заявил журналистам, что Сапегу возможно передать России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", цитировали его слова белорусские СМИ. "Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают", - говорил он. Помиловать её может в случае перевода в Россию и Владимир Путин, отмечл адвокат.
Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы – около 160 тысяч белорусских рублей (более трех миллионов рублей).
Софья Сапега сейчас находится в женской колонии в Гомеле, где отбывают наказание белорусские оппозиционеры. По словам адвоката, условия там жёсткие, поскольку она проходит по экстремистской статье. Единственное свидание с матерью ей дали после приговора в СИЗО. С тех пор ни свиданий, ни телефонных звонков ей не давали. Адвокат говорит, что 24-летняя Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии.
- Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
- Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.
The Sunday Times: принц Чарльз принял миллионы евро от шейха Катара
Британский принц Чарльз с 2011 по 2015 год лично принял от катарского шейха Хамада бин Джассима Аль-Тани три пожертвования наличными на общую сумму три миллиона евро. Об этом пишет The Sunday Times.
По данным газеты, во всех случаях деньги были зачислены на счета благотворительного фонда принца Чарльза.
По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в одном из этих случаев, всем участникам было неудобно от происходящего. По данным газеты, позднее представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.
Нет никаких предположений, что платежи были незаконными, пишет The Sunday Times, но согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков, они могут принимать чек от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.
В феврале Скотленд-ярд начал расследование в отношении фонда принца после сообщений о том, что организация предлагала подданному Саудовской Аравии помощь в получении британского гражданства. В фонде подчеркнули, что принц Уэльский не имеет к ситуации никакого отношения.
Турция не вводит санкции против России из-за своей энергозависимости
Введение санкций против России нанесет больше вреда экономике Турции, чем российской. Об этом заявил представитель турецкого президент Ибрахим Калын.
Анкара защищает свои интересы, поэтому не стала присоединяться к ограничениям, которые многие страны ввели в отношении России после ее нападения на Украину. По словам Калына, Запад понял эту позицию.
Представитель Анкары подчеркнул, что Турция зависит от иностранных источников энергии и поэтому «развивает отношения с Россией так же, как и с Ираном».
Против России после ее вооруженного вторжения на территорию Украины страны Запада ввели шесть пакетов санкций. Среди прочего, под эмбарго в некоторых странах попали российские энергоресурсы.
Ожидается, что в ближайшее время будет введен запрет на импорт из России золота. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, запрет ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по «путинской военной машине».
Ливневые дожди размыли дороги в Джавском районе Южной Осетии
В поселке Джава Джавского района самопровозглашенной республики Южная Осетия из-за сильного ливня река Лиахви вышла из берегов.
Как сообщила информагентству «Рес» с места ЧП новый глава администрации района Ванда Тибилова, работники жилищно-коммунального хозяйства оперативно провели берегоукрепительные работы, чтобы вода из реки не затопила дома и огороды сельчан.
«Кроме того, ливни нарушили дорожное сообщение с некоторыми отдаленными селами района, – сказала Тибилова. – Специалисты смогут приступить к работам только после улучшения погодных условий».
Тибилова уточнила, что поступила информация о нарушении дорожного сообщения с близлежащими селами.
Скончалась беременная женщина, пострадавшая при обрушении балконов в Марнеули
Две женщины погибли и двое детей получили травмы в результате обрушения балконов пятиэтажного дома в Марнеули.
По словам очевидцев, вечером 26 июня балкон последнего, пятого этажа дома по улице Нариманова обрушился в момент, когда под ним на балконе четвертого этажа находилась женщина средних лет, которая скончалась на месте, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Под завалами оказалась стоявшая во дворе беременная женщина. Она получила тяжелые травмы и позже скончалась в тбилисской клинике. При этом врачам удалось спасти ребенка, которого пришлось извлекать из практически мертвой матери.
«Во время поступления в больницу пациентка уже умерла, было зафиксировано только сердцебиение плода. Для спасения ребенка провели срочную операцию. Параллельно с кесаревым сечением проводились мероприятия по реанимации женщины. Когда ребенка доставали, у него тоже возникли проблемы с остановкой сердца, однако в результате реанимации ребенок выжил», – сообщили врачи.
Пострадали также находящиеся в тот момент во дворе два ребенка, которые с различными травмами были доставлены в местную клинику. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
В МВД Радио Свобода сообщили, что возбуждено дело по части второй статьи 240 УК Грузии (халатность, повлекшая смерть человека).
На фоне саммитов G7 и НАТО в Германии и Испании прошли протесты
Между тем на фоне саммита «Группы семи» в Эльмау в соседнем Гармиш-Партенкирхене прошли демонстрации. Их участники выступают за борьбу с изменением климата и опасаются эскалации войны России с Украиной. «Мы не позволим им уничтожить нашу планету и наше будущее», - отметила одна из митингующих.
Организаторы оценили численность собравшихся более чем в 1000 человек.
Демонстрация в связи с саммитом «семерки» состоялась 25 июня и в столице земли – Мюнхене. По данным агентства dpa, на митинг пришли четыре тысячи человек вместо заявленных 20 тысяч. Устроители называли цифру в шесть тысяч. Причиной может быть аномальная жара в Германии, говорят организаторы.
Тем временем в Мадриде, в преддверии саммита Североатлантического союза несколько тысяч человек вышли на протест с требованием распустить НАТО и закрыть американские военные базы в Испании. Собравшиеся пришли с плакатами «Нет - НАТО, нет - войнам».
В Испании, как и в Германии, на протест вышло гораздо меньше людей, чем планировали организаторы – 2200 вместо 30 тысяч.
Лидеры G7 обсуждают конкуренцию Китаю и помощь Украине
Всех лидеров стран «Группы семи» (G7) беспокоит глобальный кризис на фоне роста инфляции и замедления экономического роста. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после посвященной мировой экономике сессии в рамках саммита G7.
Страны «Группы семи» сбираются до 2027 года привлечь 600 миллиардов евро в развитие инфраструктуры развивающихся стран в рамках инициативы, направленной на противодействие многотриллионному проекту Китая «Один пояс, один путь». 200 миллиардов долларов в общий бюджет привлекут США.
В меморандуме на сайте Белого дома говорится, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 запускают официальное партнерство, которое устранит недостатки в инфраструктуре развивающихся стран, укрепит мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинет интересы Вашингтона в сфере нацбезопасности.
Финансирование будет направлено в климатическую и энегобезопасность, цифровую связь, здравоохранение и гендерное равенство.
Кроме того, Шольц и Байден во время встречи договорились продолжать военную помощь Украине. Как стало известно агентству Bloomberg, в проекте декларации «семерки» говорится, что ее лидеры будут оказывать поддержку Украине – военную, гуманитарную, дипломатическую – столько, сколько потребуется.
Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В этом году на мероприятие также приглашены представители Индонезии и Индии.
Президент Индонезии Джоко Видодо намерен посетить Россию и Украину. Как передает агентство Reuters, Видодо называет свою поездку «миротворческой миссией» и намерен призвать президентов двух стран открыть пространство для диалога. Президент Индонезии первым азиатским лидером, который посетит Россию и Украину после начала боевых действий.
В Марнеули обрушился балкон 5-этажного дома, погиб один человек
В городе Марнеули на юге Грузии обрушился балкон 5-этажного жилого дома, сообщает SOVA. Погиб один человек. Также сообщается о том, что в результате инцидента пострадала беременная женщина. Она госпитализирована.
По данным телекомпании Mtavari Arkhi, обрушился балкон пятого этажа, в результате чего был разрушен и балкон четвертого.
На месте мобилизованы патрульная полиция и спасательная служба.
Иран успешно провел тестовый запуск ракеты-носителя
Иран на фоне возобновления переговоров о ядерной сделке успешно провел второй тестовый запуск ракеты-носителя «Зульджанах».
В ракете с трехступенчатым носителем на борту две из трех ступеней работают исключительно на твердом топливе. Еще одна ступень функционирует за счет жидкого ракетного керосина.
Полученную в ходе испытаний информацию планируют использовать для последующего вывода спутника на орбиту, передает Reuters.
Сообщения об испытании ракеты появились после того, как в Тегеран прибыл глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель с целью возобновить ядерную сделку 2015 года. По данным Financial Times переговоры начнутся с урегулирования отношений между США и Ираном при посредничестве Брюсселя.
- Ядерную сделку заключили в 2015 году. Тогда Иран согласился свернуть ядерную программу в обмен на снятие санкций США. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам. В мае 2020 года Вашингтон объявил о решении прекратить исключения.
- Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения. В конце прошлого года США и Иран начали непрямые переговоры о возможном возвращении к ядерной сделке.
Шарль Мишель подтвердил готовность ЕС вернуться к вопросу о статусе для Грузии
«Мы готовы предоставить статус кандидата Боснии и Грузии, как только реформы будут выполнены», - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции перед началом саммита G7 в Германии, передает Общественный вещатель Грузии.
Он также рассказал о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС.
«Война в Украине также изменит и ЕС. Буквально несколько дней назад на последнем саммите мы договорились о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС, а также готовы предоставить статус кандидатов Боснии и Грузии, как только реформы будут выполнены. Это исторический момент для Украины и для будущего Европы», - сказал Мишель.
El Pais: на саммите НАТО обсудят «крупнейшее развертывание» сил союза
Страны НАТО на саммите в Мадриде, который состоится на будущей неделе, могут принять решение почти вдвое увеличить число военнослужащих Североатлантического союза, находящихся на его восточном фланге. Это будет крупнейшее развертывание сил НАТО со времен окончания Холодной войны - на фоне войны в Украине. Об этом пишет со ссылкой на источники испанская газета El Pais.
До российского вторжения в Украину в странах на восточном фланге НАТО были размещены не более 10 тысяч военнослужащих союза (не считая военных самих этих стран). После начала войны это число значительно возросло; в частности в Польшу и Румынию были переброшены несколько тысяч американских военных. Однако на развертывание дополнительных сил по-прежнему существует ряд ограничений - в частности, в странах Балтии речь формально идет не о постоянном присутствии военных НАТО, а о ротации подразделений.
Предполагается, что на саммите может быть принято решение размещать в восточных странах НАТО более крупные подразделения, чем сейчас, в частности в формате бригад. Это позволит увеличить число военных там почти в 2 раза.
Также, как пишет El Pais, в ходе саммита страны НАТО также будут обсуждать новую стратегическую концепцию. В ней Россия уже не будет названа партнером, как сейчас, а, напротив, будет обозначена как угроза. Также предполагается, что более жесткими станут и формулировки о Китае, о котором будет сказано как о «геостратегическом вызове».
На саммите, по всей видимости, не будет обсуждаться вопрос о членстве Финляндии и Швеции, поскольку Турция по-прежнему не сняла возражения против их вступления в союз. Одной из тем станет поддержка Украины в войне с Россией. При этом не ожидается, что будут обсуждаться какие-то шаги на пути к вступлению Украины в НАТО.
Святослав Вакарчук: Я чувствую поддержку грузин в своем сердце
Солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявил, что будет сегодня петь на фестивале Tbilisi Open Air с болью в сердце и любовью к Украине и Грузии.
С утра музыкант, который впервые после начала войны в Украине согласился принять участие в фестивале, проводил встречи с грузинскими волонтерами и обходил центры помощи беженцам из Украины, сообщает агентство «Новости-Грузии».
«Первые слова, которые мы хотим сказать, это спасибо Грузия, спасибо люди за вашу поддержку и за все, что вы делаете для Украины. Мы чувствуем эту поддержку простых людей… спасибо за то, что принимаете наших граждан и беженцев. Мы просто хотим сказать спасибо!», - заявил Вакарчук журналистам.
Вакарчук сказал, что Грузия - одна из любимых его стран и собирается неоднократно сказать это на фестивале.
«Я люблю вашу культуру, архитектуру, стиль, одежду, кухню - все. Здесь такие красивые люди, особенно женщины. Однако важно не то, как вы выглядите, но ваши сердца. Очень важно, чтобы у Украины такие друзья, как вы. В Украине сегодня свет борется с тьмой, и грузины это хорошо понимают….Вы тоже испытали «русскую любовь» в 2008 году...», - сказал лидер «Океана Ельзи».
Вакарчук отметил, что выходить на публику и петь надо счастливым, но сегодня в песнях будет много тоски и боли. «Конечно, мы счастливы выступать здесь, но нас сопровождает эта боль.. Я не знаю, что делать, надеюсь, поддержат зрители», - сказал музыкант.
«Я мечтаю, что воцарится мир и смогу полностью вернуться к главной любви своей жизни – искусству и музыке. После Грузии я еду в разные страны, чтобы собирать деньги для Украины. Потом на передовую и буду петь для военных. Две недели там, две недели здесь - думаю, такими будут эти месяцы, пока война не закончится и пока Украина не вернет свои земли», - добавил Вакарчук.
Россия близка к техническому дефолту по внешнему долгу
Россия может в ближайшее время столкнуться с техническим дефолтом по внешнему долгу. Из-за экономических санкций, объявленных США и Евросоюзом после вторжения России в Украину, страна испытывает затруднения с обслуживанием своего внешнего долга.
В воскресенье истекает срок платежа по займу объемом в 100 миллионов долларов. После введения санкций Россия больше не может осуществлять выплаты в долларах. По заявлению Министерства финансов России, оно выплачивает долг в полном объеме в рублях. Однако европейский банк Euroclear, через который проводятся платежи, не может конвертировать их в исходную валюту, поэтому кредитор их не получает.
Платеж должен был быть сделан 27 мая; далее у заемщика есть еще 30 дней на погашение долга с задержкой. Если и после этого срока кредитор не получит платеж, заемщику может быть объявлен технический дефолт. Если это случится, это будет первый дефолт России с 1998 года.
Ранее Министерство финансов США отказалось продлевать после 25 мая 2022 года лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер предположила, что Россия, вероятно, не сможет выполнять свои обязательства и столкнется с перспективой дефолта и статусом изгоя в глобальной финансовой системе на продолжительную перспективу. В ответ на это Минфин России заявил, что продолжит обслуживать свой внешний долг в рублях (указ о возможности перехода с валютных выплат на рублевые президент РФ Владимир Путин подписал еще 5 марта; несколько дней назад был подписан еще один указ о механизме выплат по еврооблигациям в рублях). Банк Euroclear, выступавший посредником в платежах между Россией и международными кредиторами, в своем пресс-релизе заявил, что из-за наложенных на Россию экономических санкций он практически перестает работать с рублями, за несколькими небольшими исключениями.
Министр финансов России Антон Силуанов обвинил Запад в том, что тот намеренно создает преграды для обслуживания внешнего долга РФ, чтобы Россия оказалась в ситуации дефолта, и назвал ситуацию «фарсом».
Около 40 миллиардов долларов внешнего долга Российской Федерации номинированы в американской и европейской валюте.
СМИ: в Батуми находится танкер с грузом подсанкционной «Роснефти»
Телекомпания Mtavari Arkhi со ссылкой на свои источники сообщает, что в терминале порта Батуми находится танкер, груженный российскими нефтепродуктами. По информации журналистов, день назад судно Esen Ka, плавающее под турецким флагом, находилось в Туапсе. Оттуда примерно с 30 тысячами тонн сырья вакуумный газойль, принадлежащего подсанкционной компании «Роснефть», оно направилось в Батуми, пишет SOVA.
Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но информацией о том, где он был произведен, не владеет. Источник Mtavari Arkhi, при этом, заявил, что теперь грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана.
Телеканал утверждает, что курируют ситуацию вокруг танкера приближенные к олигарху Бидзине Иванишвили лица – Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили.
Организаторы ЛГБТ-недели требуют от властей Грузии гарантий безопасности
Организация Tbilisi Pride потребовала от властей Грузии публично дать гарантии защиты мероприятий ЛГБТ-недели, которая начинается на в среду, 28 июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Tbilisi Pride заявляет, что приняла решение все мероприятия провести в закрытом формате, но в адрес организаторов и участников продолжают поступать угрозы о расправе.
«В этом году мы приняли решение, во избежание резонанса и поляризации общества, не проводить Марш Достоинства и все мероприятия проходят в на частной территории. Тем не менее, пророссийская партия «Альт-Инфо» открыто заявила, что атакует Неделю», - заявляют представители Tbilisi Pride.
Одновременно в организации обеспокоены последними заявлениями представителей власти, считая, что они подстрекают к насилию. Речь идет о заявлениях премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Tbilisi Pride отмечает, что премьер попытался связать работу организации с деятельностью оппозиции, а Кобахидзе заявил, что не видит ничего противозаконного в действиях «Альт-Инфо».
«Подобные утверждения создают синдром безнаказанности и почву для угроз», - говорят в Tbilisi Pride.
Организация продолжает требовать наказания для всех организаторов и участников погромов и беспорядков в Тбилиси 5 июля прошлого года, отмечая, что они продолжают открыто угрожать насилием.
- В прошлом году Неделя гордости прошла в Тбилиси с множеством инцидентов. 5 июля действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Сам марш был отменен, но пострадали более 50 представителей СМИ, были разгромлены офисы нескольких ЛГБТ-организаций. Местные и международные неправительственные организации тогда обвинили власти и полицию Грузии в «осознанном бездействии».
- В мае этого года, в Международный день борьбы с гомофобией, ООН, представительство ЕС и еще 28 посольств призвали власти Грузии принять меры для защиты прав ЛГБТК+.
New York Times: Украине помогает сеть коммандос из стран НАТО
В Украине работает сеть военных инструкторов из американского ЦРУ и спецназов стран НАТО. Об этом пишет газета New York Times, сославшись на свои источники в политических кругах США и ЕС.
Инструкторы присутствуют и на военных базах НАТО за пределами Украины. Коммандос, как утверждается, координируют потоки иностранной военной помощи Украине и снабжают украинских военных разведданными, помогающими устранить угрозу нападения на конвои с оружием и оборудованием. На самой линии фронта, по данным газеты, военных инструкторов НАТО нет, в боевых действиях они не участвуют. Добровольцы из стран Запада сражаются в иностранном легионе ВСУ.
Вскоре после начала войны в Украине Десятая группа войск специального назначения армии США, которая раньше занималась обучением украинского спецназа, образовала вместе с войсками союзников по НАТО коалиционную ячейку для координации помощи Украине. Сейчас в нее входят 20 стран. Представитель армии США Кристин Вормут рассказала, что ячейка помогает обезопасить конвои, поставляющие в Украину западное оружие, и помогают ВСУ разведывательными данными об угрозах со стороны российских войск.
Координационная ячейка создана по образцу похожей структуры, действовавшей во время конфликта в Афганистане. Она лишь одна из многих инициатив помощи, работающих под командованием европейского отдела Пентагона. Например, на военной базе Рамштайн в Германии работает отряд ВВС США «Серые волки», консультирующий ВВС Украины в вопросах тактики.
Командир американских войск специального назначения генерал-лейтенант Джонатан Брага в своем докладе Сенату в апреле оценил работу координационной ячейки как «нерассказанную историю международного партнерства спецназов множества стран».
В Госдуме предложили брать на службу по контракту выпускников школ
В Госдуму внесена поправка к закону о воинской службе, которая позволит армии заключать контракты с ранее не проходившими срочную службу.
Предполагается, что контракты можно будет заключать сразу после наступления совершеннолетия. Это позволит пойти на контрактную службу восемнадцатилетним сразу после окончания ими средней школы. Раньше контракт разрешалось заключать только после прохождения не менее трех месяцев срочной службы или после получения среднего профессионального образования.
С инициативой внести поправки в закон о воинской обязанности и военной службе выступил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Также он предложил запретить отправлять для участия в вооруженных конфликтах солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.
Комитет по обороне поправку одобрил. Во втором чтении она будет рассмотрена 28 июня.
Ранее Госдума приняла закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения контракта о военной службе. До этого первый контракт могли заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
- Поправки вносятся на фоне войны в Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что в так называемой спецоперации должны участвовать только офицеры и контрактники. Минобороны, однако, признало, что в боях - как утверждается, виной командиров - участвовали и срочники. Утверждается, что были приняты меры, чтобы больше этого не допускать. Известно также об участии матросов срочной службы в действиях Черноморского флота, причем некоторые из них числятся пропавшими без вести после гибели крейсера «Москва». Родственники погибших сообщали также о случаях подписания контрактов солдатами срочной службы вскоре после призыва.
- Власти России отрицают планы мобилизации в связи с войной, однако во многих регионах активно вербуют добровольцев для отправки в Украину.
Украина - в центре внимания саммита G7, который открывается в Германии
В замке Эльмау в Баварских Альпах в воскресенье открывается саммит «Группы семи» (G7). Президент США Джо Байден и лидеры Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии уже прибыли в Германию, как и руководство ЕС.
Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая и будет одной из главных тем. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече лидеров наиболее экономически мощных демократических стран будут обсуждаться меры, которые необходимо принять «в связи с войной в Украине и ее последствиями, в связи с продовольственной и энергетической безопасностью, для реагирования на вызовы, связанные с климатом».
Президент Украины Владимир Зеленский приглашен для участия в саммите - по всей видимости, он выступит по видеосвязи. В Германию прибыли представители Индии, Сенегала, Аргентины, Индонезии, ЮАР. Они приглашены для обсуждения проблем продовольствия и климатических изменений.
Как отмечает DW, в ходе саммита речь может пойти об аналоге «плана Маршалла» для Украины. Об этом ранее говорил канцлер председательствующей в G7 Германии Олаф Шольц. «Нам потребуется еще много миллиардов евро и долларов на восстановление - и на это уйдут годы. Этого можно достичь только объединенными силами», - подчеркнул канцлер. Ожидается, что будут обсуждаться и новые санкции против России. Об одной из мер - запрете на импорт российского золота - уже договорились некоторые страны «семерки».
Саммит продлится до 28 июня, после чего большинство его участников переместится в Мадрид на саммит НАТО. Там будут обсуждаться практические меры по поддержке Украины с военной точки зрения.
Экспорт грузинского вина упал почти на 4 процента с начала года
Грузия с начала года поставила на зарубежные рынки вина на 79,8 миллионов долларов - на 3,7% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Объемы экспорта в страны ЕС при этом выросли на 20,5%, было поставлено вина на сумму до 13 миллионов долларов. Поставки в страны СНГ упали на 10,9% - 55,1 миллионов долларов. Россия остается главным рынком для грузинского вина, несмотря на усилия властей по диверсификации рынков сбыта.
Значительно упали объемы экспорта в Украину, но она по-прежнему остается в списке основных покупателей.
Первая десятка:
- Россия - 46,1 млн долларов, 17 070 тонн;
- Китай – 5,8 млн долларов, 1721 тонна;
- Польша – 5,7 млн долларов, 2254 тонны;
- Казахстан - 3,4 млн долларов, 1089 тонн
- Украина - 2,9 млн долларов, 1154 тонны;
- США – 1,9 млн долларов, 298 тонн;
- Латвия - 1,8 млн долларов, 597 тонн;
- Беларусь - 1,7 млн долларов, 537 тонн;
- Германия – 1,5 млн долларов, 343 тонны;
- Литва – 937 тысяч долларов, 317 тонн.
США, Британия, Канада и Япония запретят импорт золота из России
Четыре страны «Группы семи» (G7, называемой также «Большой семеркой») - Великобритания, США, Канада и Япония - в ближайшее время введут запрет на импорт российского золота в рамках ужесточения санкционных мер в ответ на российское вторжение в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, в день открытия саммита «семерки» в Германии.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что запретить импорт золота из России договорились все страны G7, в которую, помимо названных выше, входят Франция, Германия и Италия. Об их присоединении к запрету пока не сообщалось. Высокопоставленный чиновник администрации США в воскресенье заявил, что по итогам саммита ожидается общее решение стран «семерки» об эмбарго на российское золото.
По словам Джонсона, запрет ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по «путинской военной машине». «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году экспорт золота принес российской экономике более 15 млрд долларов.
Запрет не затронет золото, уже поставленное из России на мировой рынок.
В результате ракетного удара по Киеву разрушен многоэтажный дом
Российские войска утром в воскресенье нанесли ракетные удары по Киеву. Частично разрушен девятиэтажный дом в Шевченковском районе. Есть пострадавшие - на данный момент известно о двух госпитализированных.
Частично разрушены седьмой, восьмой и девятый этажи дома. Под завалами могут быть люди, - сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В ходе разбора завалов удалось спасти семилетнюю девочку.
Всего сообщалось о четырех взрывах в Шевченковском районе Киева. Этот район расположен практически в центре столицы Украины. Что было целью ударов - пока не известно, российские войска их пока не комментировали.
Предыдущий обстрел Киева произошел 3 недели назад - 5 июня. Тогда был нанесен удар по вагоноремонтному заводу.
Власти Ровненской области сообщили о гибели людей при ударе по Сарнам
В Ровненской области, на северо-западе Украины, три человека погибли, четверо – ранены в результате ракетного удара российских войск по городу Сарны. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Виталий Коваль.
По его сведениям, две ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры: это станция техобслуживания с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. «По предварительным данным, трое погибших, четверо пострадавших находятся в больницах, двое из них - в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди, поэтому работы продолжаются. На месте происшествия есть сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям и представители всех силовых структур», – сообщил Коваль в видеообращении в телеграмме. Оперативно проверить информацию в условиях войны невозможно.
Две ракеты ударили по городу вечером 25 июня, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
В ночь на 25 июня территорию Украины, по данным военного командования, «массированно обстреляли» ракетами, выпущенными в том числе с территории Беларуси. В частности, в Житомирской области в результате ракетного удара погиб военный, еще один был ранен. В Львовской области четверо пострадавших.
Мэрам трех европейских городов позвонил «ненастоящий Кличко»
Мэры не менее трех европейских городов, судя по всему, были обмануты телефонным мошенником, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко.
В интервью германской газете Bild 25 июня Кличко рассказал, что несколько мэров в Европе контактировали с фейковым главой администрации Киева, произносившим «абсурдные вещи». «Это преступная активность. Необходимо срочно расследовать, кто за этим стоит», - подчеркнул в беседе с Bild Виталий Кличко.
Сообщается, что мошенник звонил мэрам Берлина, Мадрида и Вены. В Германии уже ведется расследование, передают DPA и Associated Press.
24 июня правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ответила на звонок человека, который представился Виталием Кличко, но спустя некоторое время она прервала разговор, заподозрив неладное. Пресс-секретарь Гиффай рассказала, что начальная часть звонка была «совершенно ничем не примечательной», до комментариев, заставивших бургомистра насторожиться. В частности, странными показалась просьба собеседника поговорить об украинцах, «пытающихся обманом получить социальные выплаты в Берлине».
Еще большие сомнения вызвали комментарии собеседника Гиффай о правах ЛГБТ. «Он спросил, могли бы мы поддержать Киев в качестве консультантов при организации своего рода Christopher Street Day (ежегодных гей-парадов в ФРГ и Швейцарии). Это уже более чем странно в свете войны», - отметила пресс-секретарь.
«Немецкая волна» в публикации о разговоре Франциски Гиффай с самозванцем пишет, что беседа велась по видеосвязи. Канцелярия берлинского Сената полагает, что бургомистр стала жертвой цифровой манипуляции. Ее пресс-секретарь Лиза Фрерикс предположила, что власти в Берлине столкнулись с дипфейком – весьма реалистичной цифровой подделкой. «Не было никаких признаков того, что это ненастоящий человек. Перед нами сидел кто-то, кто выглядел и двигался точно так же, как Кличко», - сказала Фрерикс.
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