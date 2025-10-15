Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Британия внесла в санкционный список «Роснефть» и «Лукойл»

Великобритания 15 октября расширила санкционный список в отношении России. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства. Под санкции попали крупнейшие нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл».

Кроме того, санкции введены в отношении 51 судна, которые связывают с так называемым теневым флотом, и против ряда банков, среди которых Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР банк, Солид банк. Под санкции попала также российская Национальная система платежных карт и ряд физических лиц. Всего в санкционный список внесены 90 лиц и организаций, среди которых в том числе и китайские, индийские и сингапурские компании.

В качестве обоснования принятых мер указано, что «Роснефть» и «Лукойл» попали в список из-за «ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе».

Госкорпорация «Роснефть» включена в санкционный список ЕС. Британия стала первой из стран G7, которая ввела санкции против «Лукойла». ЕС сейчас обсуждает возможность ввести против неё санкции, США санкций против этих компаний не вводили.

XS
SM
MD
LG