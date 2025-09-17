Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили считают, что европейские дипломаты стали «послами экстремизма» и что с этим пора покончить. Лидеров страны возмущает любой контакт послов стран ЕС с представителями прозападной оппозиции и НПО. Недовольны в «Грузинской мечте» и заявлениями из Брюсселя в поддержку арестованных оппозиционеров.

Несмотря на арест, один из лидеров «Нацдвижения» Леван Хабеишвили и его сторонники продолжают настаивать на том, что в день муниципальных выборов 4 октября свершится мирная революция. Хабеишвили, которому со вчерашнего дня запретили любой контакт с внешним миром, успел назвать анонсируемое им мирное свержение власти «Грузинской мечты» Революцией флагов.

Представителей власти, и в частности главу парламента Шалву Папуашвили, особенно возмущает, что послы стран ЕС в Грузии не прекращают контакты с такими, по их мнению, «радикалами и агентами Deep state». Папуашвили, уже раскритиковавший посла ЕС Павла Герчинского и посла Германии Петра Фишера сегодня расширил свой «черный список». Он утверждает, что несколько политических группировок вместе с рядом НПО, финансируемых из-за рубежа, вышли за рамки демократического процесса:

«Каждый, кто участвует в этом, кто принижает значение термина «свержение», кто поддерживает это или способствует этому дипломатическими или политическими контактами по сути, поощряет насильственные процессы. Но у них нет никакой народной поддержки. Мы видим в их поведении, что единственный их выход – организовать какую-то провокацию, способную поставить общество и государство в неординарную ситуацию. Именно по этому опасному пути сегодня идут некоторые партии и НПО, ведомые из-за рубежа. Это путь, ведущий прямиком к «майдану», к человеческой крови, к организации беспорядков», — заявил Папуашвили.

Спикер парламента также призвал Брюссель вернуться к европейским стандартам и уважать права человека. Нарушением этих принципов в «Грузинской мечте» сочли тот факт, что пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер не только поддержала европейских послов, но и заявила:

«Европейский союз поддерживает Элене Хоштария и всех несправедливо задержанных политзаключённых, журналистов и представителей гражданского общества в Грузии».

А до этого 15 сентября на задержание лидера «Дроа!» и коалиции «За перемены» Элене Хоштария отреагировала посол Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян.

«Сегодня Международный день демократии. К сожалению, в Грузии праздновать особо нечего, поскольку многие лидеры оппозиции сейчас находятся под стражей», — написала она на своей странице Х

После этого проправительственные СМИ обвинили Аракелян в том, что она у себя дома принимала оппозиционных лидеров, в том числе и Элене Хоштария.

- С этим надо покончить, - заявил накануне поздно вечером премьер-министр Ираклий Кобахидзе:

«Почему это делают европейские послы и европейская бюрократия — я не знаю. Они прямо демонстрируют то, о чём многие говорили на протяжении последних лет. Реально, сегодня в глазах грузинского народа европейская бюрократия ассоциируется с радикализмом, насилием, игнорированием демократии и всеми теми негативными тенденциями, которые мы наблюдаем со стороны европейской бюрократии. Это напрямую негативно влияет не только на имидж и репутацию европейской бюрократии, но и на образ Европейского союза в глазах нашего общества. Этот процесс должен быть остановлен».

Кобахидзе дал свои рекомендации для исправления этой ситуации:

«Важно, чтобы послы вели себя, в первую очередь, добросовестно, в соответствии с Венской конвенцией, и не подстрекали общество к радикализму и ненависти. Европейские послы не должны выглядеть перед грузинским обществом как послы ненависти. А сегодня — именно так и происходит. Большинство послов представляют себя в глазах грузинского общества как послы ненависти. Это очень печальная реальность. И она наносит вред имиджу Европейского союза в Грузии. Этот процесс необходимо остановить», — заявил премьер-министр. Правда не сказал, как он намерен с этим покончить.

Бывший посол Грузии в Бельгии, один из лидеров «Сильная Грузия Лело» Саломе Самадашвили считает, что вся эта риторика власти рассчитана на избирателя «Мечты». А выход из ситуации оппозиционер видит в дополнительных санкциях, особенно со стороны США и Великобритании. Поводом для таких надежд стало выступление в Палате общин британского депутата Джеймса Макклир в поддержку арестованных оппозиционеров. По его словам, Элене Хоштария и Леван Хабеишвили должны быть немедленно освобождены, а Великобритания должна ввести санкции против Иванишвили и его соратников.

«Очень важно усилить международное давление на этот режим, включая санкции Великобритании. Мы знаем, что украденные у народа деньги вывозятся из страны и прячутся в местах, где британские санкции могут иметь очень большой эффект. Мы видим, что этот вопрос не сходит с политической повестки дня в Великобритании, и чем больше противозаконных действий совершает режим Иванишвили, тем более насущной становится необходимость введения дополнительных санкций против этого режима», — считает Саломе Самадашвили.

Бывший посол в Швеции, главный исследователь Центра экономической политики Гиги Гигиадзе полагает, риторика «Грузинской мечты» напоминает российско-белорусский стиль правления:

«Аналогичные обвинения звучат из авторитарных стран, таких как Россия и Беларусь. Они выдвигают абсолютно идентичные обвинения в адрес западных послов в своих странах, якобы вмешивающихся во внутренние дела, встречаясь с представителями оппозиции. Аналогичные случаи были и в России, когда послы встречались, например, с Навальным, а в Беларуси – с Тихоновской. Один за другим российская политика переносится на Грузию, и есть точное совпадение в заявлениях, которые мы сейчас слышим от представителей «Грузинской мечты», – говорит Гиги Гигиадзе.

Может ли дойти дело до высылки послов? – грузинские наблюдатели скрещивают пальцы в надежде что этого не произойдёт. Хотя генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе совсем недавно говорил, что была бы его воля, он бы давно выдворил посла ЕС Павла Герчинского из Грузии. Видимо, не только его.

