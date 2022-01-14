Бывший председатель Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Минске. Он — четвёртый посол в стране за два года. Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 14 января.

Грызлов — четырежды избирался в Госдуму, был руководителем фракции "Единая Россия" и четыре года был председателем партии. Был единственным в истории современной России министром внутренних дел без генеральского звания и постоянным членом Совета безопасности. С 2015 года был полномочным представителем Путина в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

О его назначении послом в Минск стало известно в конце прошлого года. В конце декабря его кандидатура была формально одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ.

В начале 2000-х годов Грызлов работал над созданием Конституционного акта Союзного государства России и Белоруссии. Принят этот документ не был.

Агентство РБК, анонсируя его назначение, отмечало знакомства политика с Александром Лукашенко и то, что при новом после белорусские власти могут провести референдум о принятии новой Конституции, а за ним — новые президентские выборы.