В Чечне задержали и допросили 20 родственников двух геев, которых похитили силовики в Нижнем Новгороде

В селе Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни сотрудники полиции задержали около 20 родственников модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95 Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, которых похитили силовики в Нижнем Новгороде и вернули в республику. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на правозащитную организацию "Российская ЛГБТ-Сеть".

Задержанных родственников допрашивали о местонахождении их родителей, а также требовали найти и привезти их в Чечню. Источники организации сообщили, что отпустили родственников лишь глубокой ночью, при этом объективных причин для задержания не было.

Магамадова и Исаева в апреле 2020 года задержали и обвинили в Чечне в оскорбительных публикациях. В июле Российская ЛГБТ-сеть помогла им перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели – 4 февраля 2021 года их задержали в Нижнем Новогороде. Адвокаты организации уверены, что тех преследуют из-за их ориентации.

Молодые люди, один из которых несовершеннолетний, в Чечне обвиняются в поставке продуктов незаконному вооруженному формированию, в связи с чем им грозит до 15 лет заключения. По данным правозащитников, Магамадову и Исаеву пришлось признаться в этом под угрозами и давлением.

ЕСПЧ ранее обязал Россию пояснить причины задержания Магамадова и Исаева, допустить к ним независимых адвокатов, медицинских работников и их ближайших родственников. Суд согласился с тем, что существует угроза здоровью и жизни молодых людей.

Верховный суд Чечни 24 февраля признал законным их арест.