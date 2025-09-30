Чехия ввела санкции против замглавы МВД Грузии, трёх судей и прокурора

Правительство Чехии по предложению министра иностранных дел Яна Липавского ввело санкции против пяти «представителей грузинского режима» – замглавы МВД, троих судей и прокурора. Об этом сообщается в заявлении МИД Чехии, опубликованном в соцсети X.

«Они несут ответственность за жестокие разгоны мирных протестов в 2024–2025 годах. Мы поддерживаем демократическую и свободную Грузию», – говорится в сообщении.

Под санкции попали:

заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе;

судья Коба Чагунава;

судья Нино Галусташвили;

судья Михаил Джинджолия;

прокурор Лаша Котрикадзе.

В январе текущего года Чехия ввела санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников МВД Грузии:

главы Департамента патрульной полиции Важи Сирадзе;

начальника департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили (Хареба);

его заместителя Мирзы Кезевадзе.

В июне-июле Харазишвили и Кезевадзе покинули должности, Сирадзе стал директором Департамента полиции Тбилиси.

Различные санкции против представителей «Грузинской мечты» ранее вводили другие страны ЕС, в том числе Эстония, Литва, Латвия и Германия, а также Великобритания, США и Украина.

