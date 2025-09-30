Чехия ввела санкции против замглавы МВД Грузии, трёх судей и прокурора

Правительство Чехии по предложению министра иностранных дел Яна Липавского ввело санкции против пяти «представителей грузинского режима» – замглавы МВД, троих судей и прокурора. Об этом сообщается в заявлении МИД Чехии, опубликованном в соцсети X.
«Они несут ответственность за жестокие разгоны мирных протестов в 2024–2025 годах. Мы поддерживаем демократическую и свободную Грузию», – говорится в сообщении.
Под санкции попали:
- заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе;
- судья Коба Чагунава;
- судья Нино Галусташвили;
- судья Михаил Джинджолия;
- прокурор Лаша Котрикадзе.
В январе текущего года Чехия ввела санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников МВД Грузии:
- главы Департамента патрульной полиции Важи Сирадзе;
- начальника департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили (Хареба);
- его заместителя Мирзы Кезевадзе.
В июне-июле Харазишвили и Кезевадзе покинули должности, Сирадзе стал директором Департамента полиции Тбилиси.
Различные санкции против представителей «Грузинской мечты» ранее вводили другие страны ЕС, в том числе Эстония, Литва, Латвия и Германия, а также Великобритания, США и Украина.
