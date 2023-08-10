12 человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Двенадцать человек считаются пропавшими без вести в результате взрыва на территории военного Загорского оптико-механического завода в подмосковном городе Сергиев Посад. Таковы данные МЧС на утро четверга. Взрыв произошёл утром в среду.

По официальным данным, погиб один человек, пострадали более 50, пять из них в тяжёлом состоянии.

В МЧС уточнили, что «работы по разбору завалов продолжаются». «База» без указания источника информации пишет о том, что за ночь на месте взрыва из-под завалов извлекли тела трех человек. Ранее то же издание писало, что на месте взрыва были найдены фрагменты нескольких тел. Эта информация не подтверждена.

Что стало причиной взрыва, точно не известно. Официальные лица утверждают, что он произошёл на складе пиротехнической продукции на территории завода, арендованном компанией «Пиро-Росс». В четверг Следственный комитет заявил о задержании технического директора этой компании, а также обысках в её офисе и допросе сотрудников. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Имя задержанного не называется. По всей видимости, речь идёт о Сергее Чанкаеве, который накануне давал комментарии СМИ по поводу взрыва. Он, в частности, утверждал, что взрыв случился не на складе с пиротехникой, а на соседнем, где, по его словам, хранились трубы и не должно было быть никакой взрывчатки. Также Чанкаев говорил, что перед взрывом якобы были слышны звуки, похожие на те, которые издаёт беспилотник. Однако после следственных действий, как пишет «Коммерсантъ», Чанкаев утверждал, что не знает, почему произошел взрыв.

Компания «Пиро-Росс» с апреля официально является банкротом, и у неё назначен конкурсный управляющий.

В соцсетях появились фото, как утверждается, с места взрыва, на которых видны гильзы от снарядов, которые могли быть как пиротехническими, так и нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв накануне заявил, что на самом Загорском оптико-механическом заводе производят пиротехнику, а он «давно не имеет отношения к оптике и механике». При этом в открытых источниках утверждается, что завод, который входит в холдинг «Швабе» корпорации «Ростех», «разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения». Среди его продукции назывались, в частности, прицелы и приборы ночного видения для танков.

Как утверждает издание «Агентство» со ссылкой на сайт госзакупок, завод с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник". Также, как отмечает "Агентство", по двум другим действующим госконтрактам завод поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры. Издание отмечает, что опубликованная в открытых источниках информация фактически опровергает слова Воробьёва.

Рассматривает ли следствие возможность диверсии - не сообщается.

В результате взрыва были, как утверждается, полностью разрушены несколько строений на территории завода, пострадали и объекты, расположенные за пределами его территории, во многих жилых домах в городе выбиты стёкла.