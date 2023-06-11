3 человека погибли при обстреле лодки во время эвакуации под Херсоном

Три человека погибли, от 10 до 23, по разным данным, пострадали в Херсонской области в результате обстрела лодки, в которой с левого, подконтрольного России, берега Днепра на правый, подконтрольный Украине, переправлялись эвакуированные гражданские лица.

Украинские официальные лица обвиняют в обстреле российских военных.

«Они открыли огонь в спины гражданским», - написал в телеграме глава областной военной администрации Александр Прокудин. Первоначально он написал о шестерых пострадавших. Затем он сообщил, что три человека в результате стрельбы погибли, десять были ранены.

«74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь», - написал, в частности, Прокудин.

Херсонская областная прокуратура также сообщила о троих погибших, но привела другое число пострадавших - 23 человека. Украинские власти утверждают, что большая часть эвакуированных с левого берега - пожилые и маломобильные люди. «Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы», - говорится в сообщении национальной полиции.

Российские представители обвинения в обстреле пока не комментировали. Ранее они сами обвиняли Украину в обстрелах эвакуационных пунктов.